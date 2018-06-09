زوجة حارس ليفربول تكشف سراً من أسرار زوجها في غرفة النوم!

لا يكف حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر عن إبهار عشاق الساحرة المستديرة. فمرة يقدم الدولي البرازيلي أداء رائعاً فوق المستطيل الأخضر، ويقود فريقه إلى اعتلاء منصة التتويج. ومرة آخرى، يطلق تصريحات صحفية تنم عن احترام كبير لباقي الأندية.

ويبدو أن توهج بيكر وتصرفاته المثيرة للإعجاب لا ينحصرا فقط فوق المستطيل الأخضر، بل يمتد أيضاً خارجه وخاصة مع أقرب الناس إلى قلبه، فقد كشفت ناتاليا بيكر زوجة حارس مرمى ليفربول في فيديو صغير لها، على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عن موهبة جديدة يتمتع بها أليسون بيكر، وفق ما أورد موقع صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية.

أما عن هذه الموهبة، فهي غناء حارس "الريدز" والعزف بالغيتار لأطفاله الصغار في غرفة النوم، من أجل أن يتمتعا بليلة هادئة، حيث يظهر بيكر في فيديو قصير وهو يحمل الغيتار ويغني بالبرتغالية وبصوت هادئ للغاية، فيما تغط ابنته هيلنيا وكذلك ابنه حديث الولادة ماتيو في نوم عميق.

وليست هذه المرة الأولى، التي يكشف فيها أليسون بيكر عن بعض من جوانب حياته الشخصية، إذ يحرص الحارس البرازيلي على مشاطرة معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور له، ومقاطع فيديو صغيرة برفقة زوجته وأطفاله الصغار.

يشار إلى أن أليسون بيكر، تألق بشكل لافت للغاية هذا الموسم، فقد لعب دورا كبيراً في تتويج ليفربول بمسابقة دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن مساهمته في فوز المنتخب البرازيلي ببطولة كوبا أمريكا على حساب منتخب البيرو 3-1.