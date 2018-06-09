 زوجة حارس ليفربول تكشف سراً من أسرار زوجها في غرفة النوم! | عالم الرياضة | DW | 11.07.2019

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عالم الرياضة

زوجة حارس ليفربول تكشف سراً من أسرار زوجها في غرفة النوم!

يبدو أن حارس ليفربول أليسون بيكر يملك في جعبته الكثير من المواهب بعيداً عن عالم الساحرة المستديرة. زوجة الحارس البرازيلي كشفت عن سر من أسرار بيكر، الذي أنهى موسمه بالتتويج ببطولة كوبا أمريكا مع منتخب "السامبا".

Fußball | FC Liverpool | Torwart Alisson Becker mit Tochter (picture-alliance/Actionplus)

صورة من الأرشيف.

لا يكف حارس مرمى ليفربول أليسون بيكر عن إبهار عشاق الساحرة المستديرة. فمرة يقدم الدولي البرازيلي أداء رائعاً فوق المستطيل الأخضر، ويقود فريقه إلى اعتلاء منصة التتويج. ومرة آخرى، يطلق تصريحات صحفية تنم عن احترام كبير لباقي الأندية.

ويبدو أن توهج بيكر وتصرفاته المثيرة للإعجاب لا ينحصرا فقط فوق المستطيل الأخضر، بل يمتد أيضاً خارجه وخاصة مع أقرب الناس إلى قلبه، فقد كشفت ناتاليا بيكر زوجة حارس مرمى ليفربول في فيديو صغير لها، على حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، عن موهبة جديدة يتمتع بها أليسون بيكر، وفق ما أورد موقع صحيفة "ليفربول إيكو" البريطانية.

مختارات

وفق تقرير لصحيفة "ميرور" البريطانية، رفض نجم ليفربول محمد صلاح عرضي ريال مدريد الإسباني ويوفينتوس الإيطالي؛ غير أن لاعب خط الوسط لا ينوي الرحيل في الموسم القادم عن "انفيلد رود"، لكنه قد يفكر في الأمر نهاية ذلك الموسم. (17.06.2019)

بينما يرصد رادار ليفربول منذ مدة حارس مرمى روما الإيطالي أليسون بيكر، من أجل الذود عن عرين "الريدز" في الموسم القادم، كشفت تقارير صحفية أن سعر الحارس البرازيلي المرتفع قد يدفع ليفربول إلى منح لوريس كاريوس فرصة ثانية. (09.06.2018)

أما عن هذه الموهبة، فهي غناء حارس "الريدز" والعزف بالغيتار لأطفاله الصغار في غرفة النوم، من أجل أن يتمتعا بليلة هادئة، حيث يظهر بيكر في فيديو قصير وهو يحمل الغيتار ويغني بالبرتغالية وبصوت هادئ للغاية، فيما تغط ابنته هيلنيا وكذلك ابنه حديث الولادة ماتيو في نوم عميق.

وليست هذه المرة الأولى، التي يكشف فيها أليسون بيكر عن بعض من جوانب حياته الشخصية، إذ يحرص الحارس البرازيلي على مشاطرة معجبيه على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور له، ومقاطع فيديو صغيرة برفقة زوجته وأطفاله الصغار.

يشار إلى أن أليسون بيكر، تألق بشكل لافت للغاية هذا الموسم، فقد لعب دورا كبيراً في تتويج ليفربول بمسابقة دوري أبطال أوروبا، فضلاً عن مساهمته في فوز المنتخب البرازيلي ببطولة كوبا أمريكا على حساب منتخب البيرو 3-1.

  • Fußball Liverpool v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League - Group C - Anfield (picture-alliance/Zuma/A. Yates)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    بداية صعبة

    في مباراته الأولى أمام باريس سان جيرمان، نجح ليفربول في تحقيق فوز صعب للغاية في معقله "آنفيلد" على حساب الفريق الباريسي 3-2، حيث سجل المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو هدف الفوز في الوقت القاتل. وبهذا الفوز، تصدر ليفربول مجموعته بعد تعادل كل من نابولي وريد ستار بلغراد من دون أهداف.

  • Fußball UEFA Champions League - Crvena zvezda v Liverpool (picture-alliance/Pixsell/S. Ilic)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    سقوط مفاجئ

    فجر ريد ستار بلغراد مفاجأة من العيار الثقيل، وذلك بفوزه على ليفربول بهدفين دون رد. وكان الفريق الصربي نداً قويا لليفربول، الذي ظل يحاول العودة في النتيجة لكن دون جدوى. خسارة الفريق الإنجليزي العريق عقدت من مهمته في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".

  • Fussball Champions League Spieltag 5 Gruppe C l Paris PSG vs Liverpool Tor 2:0 - Neymar (Reuters/B. Tessier)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    ضربة موجعة

    تلقت آمال ليفربول في التأهل إلى الدور المقبل من مسابقة الكأس "ذات الأذنين" ضربة موجعة للغاية، إذ سقط "الريدز" بنتيجة 2-1 أمام باريس سان جيرمان. وسجل أهداف اللقاء كل من بيرنات ونيمار لفريق العاصمة الفرنسية، فيما أحرز ميلنر هدف ليفربول الوحيد من ضربة جزاء.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Neapel | Tor zum 1:0 (Reuters/J. Super)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل بشق الأنفس

    انتظر ليفربول حتى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، من أجل أن يحسم بشكل رسمي تأهله إلى الدور المقبل. وسجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز (1-0) في شباك فريق نابولي الإيطالي. ورفع "الريدز" رصيده بهذا الفوز إلى 9 نقاط، فيما تصدر باريس سان جيرمان المجموعة بـ 11 نقطة.

  • Fußball Champions League - Liverpool vs Bayern München (Reuters/P. Noble)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تعادل مفروض

    في ذهاب دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا، فرض بايرن ميونيخ التعادل على ليفربول من دون أهداف. الفريق البافاري قدم مباراة رائعة على ملعب "آنفيلد" معقل الفريق الإنجليزي، فيما لم تنجح كل خطط مدرب ليفربول يورغن كلوب في الفوز بتلك القمة الكروية النارية.

  • Fußball | Champions League | Bayern München vs Liverpool Champions League (Reuters/M. Dalder)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    فوز عريض

    أما في مباراة الإياب التي أقيمت في بايرن، فقد حقق ليفربول الفوز بثلاثة أهداف مقابل واحد على الفريق البافاري. المباراة شهدت تألق نجم "الريدز" ساديو ماني، الذي هز شباك الحارس الألماني العملاق نوير في مرتين، فيما ودع بايرن ميونيخ بهذه الخسارة القاسية بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16.

  • Champions League FC Porto - Liverpool (Reuters/R. Marchante)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    تأهل مستحق

    برسم ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، سحق ليفربول نظيره بورتو البرتغالي بـ 6-1 (مجموع نتيجة الذهاب والإياب). ففي ملعب "آنفيلد" فاز "الريدز" بثنائية نظيفة، بينما شهدت مباراة العودة في البرتغال خسارة بورتو بأربعة أهداف مقابل واحد. وبهذا الفوز العريض حجز ليفربول بطاقة التأهل إلى الدور المقبل في أعرق المسابقات الأوروبية.

  • UEFA Champions League | FC Barcelona vs. FC Liverpool | 3. TOR Barcelona (Reuters/Action Images/J. Sibley)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    خسارة قاسية

    في ذهاب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين" وعلى أرضية ملعب "كامب نو"، دك برشلونة شباك ليفربول بثلاثة أهداف دون رد، سجل منها ليونيل ميسي ثنائية. نتيجة المباراة، عقدت من مهمة "الريدز" في التأهل إلى حلم النهائي، الذي أصبح الوصول إليه بالنسبة لليفربول مهمة شبه مستحيلة، حسب عدة متابعين.

  • Fussball Champions League l FC Liverpool - FC Barcelona l Jubel bei Trainer Jürgen Klopp, Mohamed Salah und Virgil van Dijk (picture alliance/dpa/P. Byrne)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    "ريمونتادا" تاريخية

    في إياب نصف نهائي الكأس "ذات الأذنين"، كان عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مباراة لا تتكرر كثيراً، فقد حقق ليفربول "ريمونتادا" تاريخية على حساب برشلونة. "الريدز" فاز بأربعة أهداف دون رد، وذلك في مباراة تألق فيها كل نجوم ليفربول دون استثناء. وحجز ليفربول بهذا الفوز العريض تأشيرة المرور إلى نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي.

  • UEFA Champions League Finale - Tottenham Hotspur v FC Liverpool - Pokal (Getty Images/M. Hangst)

    طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    وأخيرا عانق الريدز "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

    في نهائي أنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد، قاد هدف مبكر سجله محمد صلاح وهدف آخر قبل النهاية سجله ديفوك أوريغي ليفربول للفوز 2-صفر على توتنهام هوتسبير السبت (فاتح يونيو جزيران 2019) ليلامس المدرب يورغن كلوب أخيرا لقب أرفع بطولات الأندية القارية. إعداد: رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

طريق ليفربول الشاق إلى معانقة "ذات الأذنين" رمز المجد الأوروبي

توج ليفربول الإنجليزي بلقبه السادس في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بفوزه على توتنهام 2 - صفر في نهائي إنجليزي خالص للبطولة. طريق "الريدز" إلى مدريد لم يكن أبداً مفروشاً بالورود وكان قريباً للغاية من توديع البطولة. (01.06.2019)  

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