 زواج مصالح ـ كيف يواجه ترامب وبن سلمان العواصف لإنقاذ تحالفهما؟ | سياسة واقتصاد | DW | 12.12.2019

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سياسة واقتصاد

زواج مصالح ـ كيف يواجه ترامب وبن سلمان العواصف لإنقاذ تحالفهما؟

بعد عملية الشمراني وحظر العتيبي من دخول أمريكا، يجد دونالد ترامب نفسه أمام ضغوط كبيرة لإنهاء الود الذي يجمعه بالأمير محمد بن سلمان. فهل يصمد في وجهها؟ وكيف تعمل الرياض وواشنطن لأجل الإبقاء على علاقتهما في وجه العواصف؟

الأمير محمد بن سلمان من أكبر حلفاء دونالد ترامب

ترامب وبن سلمان في لقاء على هامش مجموعة العشرين

لا يخرج  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مشكلة في علاقته مع السعودية إلّا ويدخل مشكلة أخرى، فبعد الحرب على اليمن ومقتل الصحفي جمال خاشقجي وقبلهما تمرير قانون جاستا، ها هو اليوم يواجه تحديا خطيرا، إثر قيام ملازم ثان بسلاح الجو السعودي، هو محمد الشمراني، بتنفيذ هجوم على قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية في فلوريدا، أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص قبل أن تتدخل الشرطة لترديه قتيلا.

وقد كشفت "الواشنطن بوست" نقلاً عن مصادر سعودية أن الشمراني اعتنق فكراً متطرّفاً عام 2015، أي قبل سنتين تقريباً من وصوله إلى الولايات المتحدة لأجل التدريب العسكري. وقد نشر حساب منسوب له على تويتر (لا يحمل اسمه الكامل) منشورا ندّذ فيه بـ"الجرائم ضد المسلمين"، وبوجود قوات عسكرية أجنبية في "الأراضي الإسلامية"، كما أحال فيه على سجناء غوانتانامو، ساعات قليلة قبل الهجوم.

وحاولتْ واشنطن اتخاذ خطوات تؤكد أن عملية الشمراني لن تمرّ دون ضجة، ولذلك أوقفت 300 سعودي يتدربون على الطيران العسكري في الولايات المتحدة، كما أعلنت عن حظر القنصل السعودي السابق في إسطنبول، محمد العتيبي، من دخول أراضيها، لارتباطه بقضية خاشقجي.

ويرى الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط غيدو شتاينبيرغ في مقابلة مع DW ، أن أحداثاً وقعت منذ 2003 خلقت شكوكاً باستمرار ثقة الأمريكيين في الجانب السعودي، بل إن ما يجمع ترامب وسلفه باراك أوباما، هو الرغبة بإعادة الجنود الأمريكيين من القواعد في الشرق الأوسط والتركيز بشكل كبير على التحدي الصيني.

غاستا واليمن وخاشقجي.. ثلاثي الضغط

أعاد هجوم الشمراني ذكريات أليمة للأمريكيين، وتحديدًا ما جرى في 11 سبتمبر 2001، فالشمراني هو ملازم في سلاح الجو، ولا يُستبعد أنه فكر في هجوم مشابه لما قام به تنظيم القاعدة قبل 18 عامًا. ولا يزال هذا الهجوم المأساوي حاضرا في ذاكرة الأمريكيين، ففي عام عام 2017 رفعت الكثير من أسر  ضحايا الهجمات دعوى قضائية جماعية ضد السعودية بتهمة ارتباط بعض الخاطفين بدوائر السلطة في الرياض. واستندت الدعوى على قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" (غاستا)، الذي أقره الكونغرس في عهد باراك أوباما. 

خلال تخليد ذكرى ضحايا 11 سبتمبر

يتيح قانون غاستا للمحكمة الفيدرالية النظر في الدعاوى التي يرفعها الأفراد والمؤسسات ضد دولة أجنبية في حال شكاوى باعتداءات وقعت في الولايات المتحدة، ما يضيّق الحصانة الأجنبية التي تتوفر للدول في القضاء الأمريكي.

مختارات

بعيد القصف الذي استهدف السعودية السبت سارع وزير الخارجية مايك بومبيو الى اتهام إيران بشكل مباشر، في حين أكد ترامب ان الولايات المتحدة "مستعدة للرد"، وبعد تأكيد السعودية أن الأسلحة إيرانية، فكيف سيكون موقف واشنطن؟ (16.09.2019)

هل انكشفت السعودية؟ فقد تعرضت منشآتها النفطية لهجوم بطائرات مسيرة تبناه الحوثيون فيما حملت الرياض وواشنطن إيران المسؤولية عنه. والمفارقة أن هذا الهجوم ليس الأول على المملكة المدججة بالسلاح. فما مواطن الضعف لدى جيشها؟ (19.09.2019)

ووجد ترامب نفسه مجبرا على استخدم الفيتو لإنقاذ علاقته بالسعودية، وتحديدًا لأجل إبطال قانون من الكونغرس، كان ينصّ على إنهاء الدعم الأمريكي للسعودية في حربها ضد الحوثيين في اليمن. وإن كان ترامب قد نجح في وقف المشروع، فإن خطوة الكونغرس التي شارك فيها نواب من الحزب الجمهوري إلى جانب الديمقراطيين، بيّنت أن هناك رفضاً سياسياً لمزيد من التوّرط الأمريكي في مستنقع الحرب اليمنية، وأن هناك ضغطًا على ترامب، حتى من داخل قاعدته السياسية.

لكن متاعب ترامب مع الضغوط بدأت قبل ذلك، ومن أبرز فصولها ما يتعلّق باغتيال خاشقجي، فقد صوّت مجلس الشيوخ نهاية 2018 على تحميل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، مسؤولية مقتل هذا الصحفي، بعد تقارير استخباراتية أمريكية استنتجت هذا الأمر. وزادت الضغوط حدة بعد مطالب بتطبيق قانون ماغنيتسكي الذي ينصّ على فتح تحقيق رئاسي في حالات انتهاك صارخ لحقوق الإنسان من مسؤول أجنبي، وقد حاول ترامب التغطية على حليفه الرئيسي، لكنه لم يجد بدا من القول ذات مرة إن بن سلمان ربما كان على علم بعملية الاغتيال.

المال.. المحرّك

بعد أشهر على وصوله إلى الرئاسة، افتخر ترامب أنه حقق صفقات قياسية مع الرياض بمئات المليارات من الدولارات، متحدثا عن أن النتيجة هي الكثير من الوظائف في بلده. لم تتوقف الصفقات عند هذا الحد، فعندما زار محمد بن سلمان واشنطن، كانت النتيجة هي توقيع صفقات تسلح للسعودية بقيمة 12.5 مليار دولار . لذلك عمل ترامب كل ما يلزم لأجل منع ما قد يؤدي إلى قطع العلاقة الأمريكية-السعودية إبّان التوتر الذي تلا مقتل خاشجقي.

ولذلك، لا يرى سمير صالحة، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة كوجالي التركية، في التطورات الحالية سببًا لتغيير السياسة بين البلدين، إذ "سبق لإدارة ترامب أن وصلت إلى تفاهمات حول قضايا خلافية متعددة مع السعودية، فترامب يتعامل مع القضايا الخارجية بحسابات الربح والخسارة، ولا واشنطن ولا الرياض لديهما الرغبة في توسيع رقعة الخلافات" يقول المحلل لـDW عربية.

ولأجل المال السعودي، قام ترامب بالعديد من الخطوات لصالح السعودية، عددها موقع Nbcnews في 11 إجراءً، أشهرها وقوفه إلى جانبها في الأزمة الخليجية، ومباركته لخطوات محمد بن سلمان في "محاربة الفساد"، وموافقته على بيعها تكنولوجيا حساسة، فضلا عن معارضته أيّ قرارات قد تؤثر على بيعها الأسلحة المستخدمة في حرب اليمن.

إيران.. "العدو" المشترك

وفي ظل تنامي النفوذ الإيراني، ترى السعودية في إيران خطرًا لا يمكن مجابهته دون دعم أمريكي، وهو ما استغله ترامب عندما صرح قبل سنة: "السعودية معنا في أمانٍ تام، لكننا لا نحصل في المقابل على ما يجب". لكن ترامب كذلك يحتاج السعودية لأجل تضييق الخناق على إيران، وهو ما يشير إليه غيدور شتاينبيرغ، إذ يقول إن الرئيس الأمريكي حريص على استمرار التعاون مع السعودية، وسيستمر على هذا النهج إلى موعد الانتخابات الرئاسية القادمة، بما أنه يخطط لاستمرار المواجهة مع إيران في حال إعادة انتخابه.

بل إن الملف الإيراني يلعب دورًا أساسيًا في تطبيع العلاقات السعودية-الأمريكية، يقول سمير صالحة، مشيراً إلى أن هذه العلاقات لا ترتبط بالأشخاص، سواء ترامب أو محمد بن سلمان، بل بالسياسات والمصالح، فالمؤسسات الأمريكية تأخذ في عين الاعتبار القضايا الاستراتيجية والملفات الأمنية في علاقاتها مع الخارج"، ولذلك يسبتعد صالحة أن تخسر السعودية الطرف الأمريكي مستقبلاً.

  • Diktatoren Arabischer Raum Muammar Gaddafi Ben Ali Abdullah Saleh Hosni Mubarak (picture-alliance/dpa)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    التقطت هذه الصورة في القمة العربية الإفريقية الثانية، عام 2010، والتي شارك فيها 60 زعيماً عربياً وإفريقياً. في المقدمة، حسني مبارك، ومعمر القذافي، وعلي عبد الله صالح، وزين العابدين بن علي، لتحقيق تلاحم عربي إفريقي. ولا يمكن تحديد ما إذا كانت الصداقة قد جمعت بين هؤلاء الحكام، أم المصالح. ولكن من المؤكد أن النهج الديكتاتوري كان أمراً مشتركاً بينهم.

  • US President Bill Clinton and former German Chancellor Helmut Kohl (Getty Images/AFP/J. Naltchayan)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    كان المستشار هيلموت كول والرئيس الأمريكي بيل كلينتون يتحدثان بمرح في عام 1998 على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، في طريقهما إلى فرانكفورت. هل ستكون صورة الرئيس الحالي للولايات المتحدة دونالد ترامب مع المستشارة الألمانية الحالية أنغيلا ميركل بهذه البهجة؟ على الأرجح كلا. فقد كان هيلموت وكلينتون أصدقاء فعلاً.

  • Clinton and Merkel at Kohl's funeral (picture alliance/dpa/M. Murat)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    غالباً ما تظهر حقيقة الصداقة الحقيقية في لحظات ذات أهمية وجودية. ففي جنازة المستشار السابق، الذي توفي في 16 حزيران/يونيو 2017، تبين حينها أن الصداقة بين هيلموت كول وبيل كلينتون كانت حقيقية. إذ لم يحضر كلينتون الجنازة فحسب، وإنما بدا حزيناً جداً، في الواقع، أكثر من المستشارة الحالية، أنغيلا ميركل، التي كانت تحاول أن تواسيه.

  • Francois Mitterand and Helmut Kohl in Verdun (ullstein bild/Sven Simon)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    جولتنا المصورة هذه يمكن أن تتضمن العديد من صور هيلموت كول، الذي حافظ على علاقات وثيقة مع العديد من رجال السلطة، غير أننا سنكتفي بالصورة الأكثر شهرة لصداقة بين حكام الدول: كول والرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران يداً بيد إحياء لذكرى أولئك، الذين سقطوا من الجانبين في الحربين العالميتين.

  • Bildergalerie Blockfreie Staaten (picture-alliance/United Archives/TopFoto)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    لقاء بين مؤسسي حركة دول عدم الانحياز، الذين جمعتهم صداقة قوية: رئيس الوزراء الهندي جواهر لال نهرو، والرئيس المصري جمال عبد الناصر، والرئيس اليوغوسلافي تيتو، لتحديد مبادئ الحركة التي لعبت دوراً أساسياً في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ماركو مولر/ ريم ضوا

  • Vladimir Putin and Gerhard Schröder (picture-alliance/AP Photo/Itar-Tass/Presidential Service)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    قام غيرهارد شرودر، خليفة كول في منصب المستشار، ببناء صداقات مع قادة العالم الأقوياء. غير أن شرودر يميل إلى النظر شرقاً أكثر. إذ أنه صديق مقرب للرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين، ويتمتعان بذوق عفوي مشترك فيما يتعلق بالأزياء. التقطت هذه الصورة في مصيف بوتين على البحر الأسود في عام 2004.

  • Gerhard Schröder and Vladimir Putin on a beach (picture-alliance/dpa/BPA Jürgen Gebhardt)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    كان اجتماعهما يهدف إلى معالجة قضايا مثل التقارب بين روسيا والاتحاد الأوروبي. تظهر الصورة مدى تقارب الرئيسين، حيث يسيران على الشاطئ عند الغروب، مما يعكس أجواء عطلة عائلية ممتعة. ومن جهة أخرى، لا تزال الانتقادات تلاحق شرويدر بسبب وصفه بوتين في عام 2004 بأنه "ديمقراطي لا تشوبه شائبة".

  • Leonid Brezhnev and Erich Honecker kissing (picture-alliance/dpa/Spiegl/S.Simon)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    قد تبدو أكثر من ذلك، غير أن هذه القبلة هي مجرد تعبير عن الصداقة. في 5 أكتوبر 1979، قام كل من إريك هونيكر، زعيم ألمانيا الشرقية، وليونيد بريجنيف، الزعيم السوفييتي والأمين العام للحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي، بتبادل ما سمي بـ"قبلة الصداقة"، أو "قبلة أخوية" احتفالاً بالذكرى الثلاثين لتأسيس ألمانيا الشرقية.

  • Charles de Gaulle and Konrad Adenauer (picture-alliance/dpa)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    بدأت صداقة غير متوقعة قبل أكثر من 20 سنة، حين التقى أول مستشار لجمهورية ألمانيا الاتحادية، كونراد أديناور، والرئيس الفرنسي شارل ديغول لأول مرة في عام 1958، وكانت المفاجأة بنشوء علاقة ودية قوية بينهما. الصورة في مدينة بون بألمانيا في عام 1962، حيث يظهر الناس في الخلفية دعمهم لأوروبا الموحدة.

  • Horst Seehofer and Viktor Orban (Picture-Alliance/dpa/T. Hase Picture-Alliance/dpa/T. Hase)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    من هذا الشخص، الذي يعانق رئيس الوزراء البافاري هورست زيهوفر عام 2016؟ إنه رئيس حكومة هنغاريا فيكتور أوربان. يبدو أنهما مقربان جداً لبعضهما أكثر من المستشارة أنغيلا ميركل. ولكن هل هم أصدقاء حقاً؟

  • Donald Trump and Benjamin Nethanyahu (Reuters/R. Zvulun)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    يتمتع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعلاقة جيدة. ويرجع ذلك جزئياً إلى صهر ترامب، جاريد كوشنر، الذي يعتمد ترامب عليه في قضايا الشرق الأوسط. ووفقاً لنيويورك تايمز، نتنياهو صديق مقرب لوالد كوشنر، وعندما زار نتنياهو صديقه، نام في غرفة كوشنر، بينما انتقل كوشنر إلى الطابق السفلي.

  • Kim Jong Un and Donald Trump (Reuters/The Straits Times/K. Lim)

    العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

    أشاد "رجل الصواريخ الصغير"، و"الرئيس الأمريكي المختل عقلياً" ببعضهما البعض كثيراً بعد اجتماعهما في 12 حزيران/يونيو 2018. وقبل ذلك بقليل، كان كيم جونغ أون ودونالد ترامب يخوضان حرباً كلامية، غير أن الانسجام بدا واضحاً من خلال تصريحاتهما اللاحقة. الشيء المشترك بينهما: استحالة التنبؤ، وقد تتطور الصداقة على نحو غير متوقع.


مختارات

العلاقات بين الساسة الرجال - بين الصداقة والمصالح

هل من الممكن للسياسيين الكبار أن يصبحوا أصدقاء؟ من الصعب معرفة ذلك على وجه اليقين. بمناسبة اليوم العالمي للصداقة بين الرجال، نلقي نظرة على الصداقات بين السياسيين واللقاءات الودية بينهم. (30.07.2018)  

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