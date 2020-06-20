 ″زواج″ المال بالسلطة في العالم العربي - مصالح لا تضمن نهاية سعيدة | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 20.06.2020

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سياسة واقتصاد

"زواج" المال بالسلطة في العالم العربي - مصالح لا تضمن نهاية سعيدة

نزاعات مالية، أبرزها في سوريا، ومحاكمات قضائية، أحدثها في الجزائر، كلها نماذج لعلاقات جمعت رجال المال والسلطة معا في العالم العربي "بما لا يحقق الصالح العام". علاقة تجلب لأطرافها المال وكثيرا ما تنتهي بفضائح فساد؟

رجل الأعمال المصري أحمد عز خلال في محبسه بعد ثورة يناير 2011.

ووجهت لرجل الأعمال المصري أحمد عز أصابع الاتهام بالاحتكار طويلا، حتى قامت ثورة يناير عام 2011 لتتم إحالته للقضاء بتهمة ”ارتكاب ممارسات احتكارية"

الخلاف الدائر حاليا بين النظام السوري، بقيادة بشار الأسد، وبين ابن خاله رجل الأعمال رامي مخلوف يفتح الباب على مصراعيه للحديث عن علاقة المال بالسلطة في العالم العربي.

وهذا النوع من العلاقات بين رجال المال ورجال السلطة، تحيط به العديد من علامات الاستفهام. ورغم أن الإرث العربي الطويل لهذه العلاقات يظهر أنها كثيرا ما تبدأ بالربح وتنتهي بخسائر باهظة؛ إلا أنها علاقات متكررة ومتجددة في الدول العربية وذلك لأسباب عديدة!

"الأنظمة مصدر القوة والثروة"

في الجزائر مثلا، يحاكم رئيسا الوزراء السابقان، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ومعهم وزراء وولاة سابقون بتهم فساد تتضمن "تلقي مزايا غير مستحقة وتبديد مال عام واستغلال الوظيفة الحكومية لأغراض شخصية". ويحاكم معهم أيضا رجل الأعمال المعروف علي حداد وكذلك محي الدين طحكوت.

وإذا كان أويحيى وسلال يعتبران أول رئيسي حكومة في تاريخ الجزائر يصدر ضدهما أحكام قضائية بالسجن: 15 عاما لأويحيي و12 عاما للسلال في القضية المعروفة إعلاميا باسم "مصانع تركيب السيارات الأجنبية"، فإن على حداد، صاحب أكبر شركة تعمير خاصة في الجزائر، يعد أول شخصية عامة على صلة بالرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة يصدر في حقها حكم بالسجن، في قضية متعلقة بجواز سفره.

رئيس الوزراء الجزائي أحمد أويحي (صورة من الأرشيف)

يعتبر رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى (الصورة) وعبدالمجيد سلال أول رئيسي حكومة في تاريخ الجزائر يصدر ضدهما أحكام قضائية بالسجن.

وفي حوار أجرته معه DW عربية، يشير خالد بن راشد الخاطر، المتخصص بالاقتصاد السياسي، إلى أن "غياب الشفافية والرقابة والمحاسبة على المال العام في العالم العربي يؤدي لتحول القطاع الخاص إلى امتداد للدولة، سواء من خلال رجال أعمال محسوبين على الأنظمة أو شبكات منتفعين".

أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مصطفى كامل السيد، فيوضح في حوار مع DW عربية أن الأنظمة في العالم العربي دائما ما تلعب دورا أساسيا في الاقتصاد إما لكبر حجم القطاع العام بالدولة أو لأن المصدر الأساسي للدخل يأتي من قطاعات تسيطر عليها الدولة. وفي كلتا الحالتين يظل رجال الأعمال بالعالم العربي في حاجة دائمة لعلاقة طيبة مع السلطة باعتبارها "ضرورية" سواء للحصول على فرص للإنتاج أو من أجل حماية ثرواتهم لأن الأنظمة في الدول العربية "مازالت مصدر القوة والثروة معا".

 القطاع الخاص ودفاعه عن مصالحه

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ويؤكد كامل السيد أن إقامة علاقة بين رجال المال والسلطة في بلد ما يتسبب في مشاكل، عندما لا تصب تلك العلاقة في إطار تحقيق الصالح العام، كتوفير فرص عمل وخدمات لائقة للمواطنين مثلا. وبدورها قد تؤدي تلك العلاقة إلى إهمال قطاعات مهمة كالتعليم والصحة، مثلما حدث في مصر وتونس قبل عام 2011، على حد تعبيره.

ويقول المستشار الإعلامي لجمعية رجال الأعمال المصريين سعيد الأطرش، في حوار مع DW عربية، إن "الصالح العام يمكن أن يكون معيارا" للحكم على العلاقة بين رجال الأعمال والسلطة. ويؤكد الأطرش: "ليس من العيب أن يدافع القطاع الخاص عن مصالحه، والتي تعود بالنفع أيضا على قطاعات واسعة في المجتمع".

وبذكر مصر وتونس، فقد شهدت الدولتان بعد نشوب ثورتين بهما عام 2011 محاكمات لرجال أعمال محسوبة على نظامي الرئيسين الراحلين حسني مبارك وزين العابدين بن على.

ولحقت بهذه القضايا فيما بعد محاولات لتسوية بعضها، لعل أبرزها في مصر كان إعلان جهاز الكسب غير المشروع عن التصالح مع رجل الأعمال الراحل حسين سالم. وتمت الصفقة مع سالم في مقابل تنازله عن 75 بالمئة من ثروته إلى الدولة، بما قُدر حينها بأكثر من خمسة مليارات جنيه مصري.

آما في تونس، فقد أعلن الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي عام 2015 عن مشروع للمصالحة الوطنية بشأن قضايا الفسادالمالي والاعتداء على المال العام، ليصدق البرلمان التونسي على القانون عام 2017.

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ممارسات احتكارية وجمعيات مستقلة

وبالعودة لقضية رامي مخلوف، يعد رجل الأعمال السوري من الداعمين الأساسيين لنظام الأسد، وهو ما دفع أمريكا والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات عليه. وبحسب تقارير صحفية يسيطر مخلوف على قطاعات بعينها بالكامل، في مقدمتها الاتصالات والكهرباء، "كما أن هناك مجالات لم يكن لأحد أن يعمل فيها من دون المرور عبره"، على حد وصف تلك التقارير.

لكن الحكومة السورية بدأت نهاية العام الماضي في إصدار سلسلة قرارات بالحجز على أموال مخلوف وزوجته بتهم "التهرب الضريبي والحصول على أرباح غير قانونية خلال الحرب المستمرة منذ 2011".

ولا تعد قضية رجل الأعمال السوري النموذج الوحيد لاتهامات احتكار رجال الأعمال لقطاعات اقتصادية بعينها في العالم العربي، فخلال فترة حكم حسني مبارك لمصر، استطاع رجل الأعمال وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم حينها، أحمد عز، السيطرة على أكثر من خمسين بالمئة من سوق صناعة الحديد في مصر. ولطالما واجه عز اتهامات بالاحتكار، حتى قامت ثورة يناير عام 2011 لتحيله نيابة الأموال العامة للمحاكمة بتهمة "ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون".

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واعتبر مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قضية أحمد عز "مثالا على محاولة استخدام رجل الأعمال لعلاقته مع السلطة بهدف تعزيز موقفه والسعي لوضع احتكاري بشكل لا يخدم المجتمع". ويحذر السيد من هذا النموذج لأنه يؤدى إلى "زيادة الشعور العام بفساد كبار رجال الأعمال، كما أنه يوحي بخطر مثل تلك العلاقة بين أصحاب السلطة والثروة".

بينما يرى سعيد الأطرش أن جمعيات ومنظمات الأعمال المستقلة، التي تخلو من التدخل الحكومي هي دليل على صحة المناخ الاقتصادي في الدولة. ويقول إن تلك الجمعيات تلعب دورا أساسيا في ضمان عدم العمل لصالح جهة معينة. إضافة إلى ذلك فإنها تسعى لسن القوانين التي تحول دون ظهور ممارسات احتكارية. ويشير الأطرش إلى أنه في حالة ظهور النماذج الاحتكارية في أي دولة، فغالبا ما تكون خارج هذه الكيانات التنظيمية.

صاحب الثروة منافس للحاكم؟

وقد تعكس العلاقة بين رجال السلطة والمال في العالم العربي مجرد اتفاق يحقق الفائدة للطرفين، ولكن في واقع الأمر ربما تتضمن هذه العلاقات تنافسا يدعو للحذر!

ويشير مصطفى كامل السيد، في حواره مع DW عربية، إلى أن الدولة قد تقوم بمشروعات ينفذها القطاع الخاص بالنيابة عنها، ولكن رجال الحكم في العالم العربي "يرون في أصحاب الثروة منافسا لهم، فإما أن يتعاون رجال الأعمال مع الحكومة أو تفرض الحكومة عليهم الرقابة وتحد من نشاطاتهم"، على حد تعبيره.

ويؤكد المتخصص بالاقتصاد السياسي، خالد بن راشد الخاطر، أن المسؤولية الأكبر يتحملها الحاكم أكثر من رجل الأعمال ويقول: "تظهر حقيقة العلاقات بين الطرفين فقط عند وقوع خلافات، لكن السياسي هو من تجد له شركات تعمل في مجالات مختلفة، فهؤلاء يمارسون السلطة والتجارة في آن استنادا إلى سلطاتهم".

دينا البسنلي

  • Sudan Omar al-Bashir (Reuters/M.N. Abdallah)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    أشقاء عمر البشير

    عقب الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، تم توقيف اثنين من أشقائه في ما وصفه المجلس العسكري بـ "اعتقال رموز النظام السابق ومن حولهم شبهات الفساد". وأشارت منظمة الشفافية الدولية لواحد من أشقاء البشير، دون ذكر اسمه، ضمن "أغنى السودانيين" لسيطرته على سوق الأسمنت في السودان. كما ذكرت المنظمة بتقريرها الصادر عام 2012 امتلاك شقيقين آخرين لمجموعة تضم 20 شركة عاملة في عدة قطاعات يأتي البترول في مقدمتها.

  • Algerien Parlamentswahlen 04.05.2017 (picture-alliance/AP Photo/S. Djarboub)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    أشقاء عبدالعزيز بوتفليقة

    تتوجه إلى أشقاء الرئيس الجزائري السابق عبدالعزيز بوتفليقة أصابع الاتهام بإدارة البلاد خلال السنوات، التي تدهورت فيها صحته. وبالتزامن مع استقالته من الحكم، تداولت وسائل إعلام أنباء عن وضع السعيد بوتفليقة تحت الإقامة الجبرية. ونشرت لوفيغارو الفرنسية تقريراً قالت فيه إن المحامي عبدالغني بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، شغل منصب المستشار القانوني لمجموعة خليفة، المتهمة بإحدى أكبر قضايا الفساد في الجزائر.

  • Al Saadi Gaddafi Sohn von Muammar Gaddafi Porträt (Reuters)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    الساعدي القذافي

    لا تتوقف الاتهامات عن ملاحقة الساعدي القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، وآخرها الاتهام بتلقي رشوة في قضية فساد تلاحق كبرى شركات المقاولات الكندية. الشركة متهمة بدفع رشاوي تقدر ب 36 مليون دولار لمسؤليين ليبيين يأتي الساعدي في مقدمتهم، وفقا لكل من الشرطة ومفوضية النزاهة الكندية. وكان الساعدي قد تمت تبرأته العام الماضي من قبل محكمة الاستئناف الليبية من تهمة قتل مدرب كرة قدم عام 2005.

  • Afrika Tunesien Januar 2011 Symbolbild Ben Alis Frau, Leila Ben Ali, floh mit 1,5 Tonnen Gold (picture alliance/dpa)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    شقيق ليلى الطرابلسي

    اتهامات الفساد المالي شملت أيضا أسرة ليلى الطرابلسي، زوجة بن علي. فقد تم إلقاء القبض على شقيقها الأكبر بلحسن الطرابلسي في مارس/ آذار الماضي في فرنسا. إنه أحد أبرز رجال الأعمال التونسيين ومتهم بـ "غسيل الأموال في عصابة منظمة"، وفقا لما صرح به مصدر قضائي فرنسي لوكالة فرانس برس الإخبارية. وكانت قد صدرت ضده 43 مذكرة جلب دولي و 17 مذكرة بحث محلي، وفقا لتصريحات صحفية لوزير العدل التونسي.

  • Suha Arafat (AP)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    سهى عرفات

    جاء اسم سهى عرفات، أرملة الزعيم الفسلطيني الراحل ياسر عرفات، على قائمة المتهمين في قضايا فساد حيث اتهمها القضاء التونسي عام 2011 بالحصول على امتيازات غير قانونية في قضية عُرفت إعلامياً باسم "مدارس قرطاج". نفت أرملة الرئيس الفلسطسني الرحل الاتهام في تصريحات صحفية حيث قالت إنها تنازلت عن أسهمها في المدرسة لابنة أخت ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

  • Syrien Rifaat al-Assad, 1984 (Getty Images/AFP/P. Bouchon)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    رفعت الأسد

    بالرغم من نفيه الدائم، تحوم حول رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، منذ سنوات مزاعم عن امتلاكه على نحو غير قانوني أصول عقارية في أوروبا بأموال تم تحويلها من أموال الدولة السورية. وقدرت صحيفة لوموند الفرنسية في وقت سابق ثروة الرجل بحوالي 160 مليون يورو. ومن المفترض أن يمثل رفعت الأسد للمحاكمة في فرنسا حيث يشتبه في امتلاكه عقارات تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، وفقا لوكالات الأنباء.

  • Ägypten Gericht verurteilt Mubaraks Söhne wegen Korruption (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

    بالصور: أبناء وأشقاء حكام عرب متهمون بسرقة المال العام في بلادهم

    جمال وعلاء حسني مبارك

    مازالت محاكمة نجلي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إضافة إلى متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب في البورصة" مستمرة. وتوجه النيابة المصرية إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك مع موظفين عموميين للحصول بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا جنيهًا مصريا. أما الآخرون، فتوجه النيابة لهم تهمة "الاتفاق على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة".


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