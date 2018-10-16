 ″زلزال خاشقجي″.. أي ارتدادات ستصيب الشرق الأوسط؟ | سياسة واقتصاد | DW | 18.10.2018

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سياسة واقتصاد

"زلزال خاشقجي".. أي ارتدادات ستصيب الشرق الأوسط؟

لم يعد جمال خاشقجي مجرد مواطن سعودي اختفى بعد دخوله قنصلية بلاده، وإنما تحول إلى رمز للانقسام الكبير في الشرق الأوسط. أزمة اختفاء خاشقجي قد تترك آثاراً كبيرة على عدة ملفات محورية أهمها "الناتو العربي".

Türkei Botschaft von Saudi-Arabien in Istanbul | Protest für Freilassung von Jamal Khashoggi (Reuters/O. Orsal)

لا شك أن اختفاء جمال خاشقجي فجر أزمة جديدة في منطقة تلفها الأزمات. الصحفي السعودي، الذي اختار الولايات المتحدة لتكون منفاه الاختياري بعد أن وجه انتقاداته للسياسات الداخلية والخارجية لولي العهد الشاب محمد بن سلمان، لم يكن مجرد مواطن سعودي اختفى بعد دخوله قنصلية بلاده. بل بات يشكل رمزا للانقسام الذي تشهده المنطقة بين تيارين أحدهما يمثله الأمير الشاب محمد بن سلمان وسياساته الجامحة المعادية لإيران، والمتوافقة بالكامل مع تصور ترامب للشرق الأوسط، والتيار الثاني تمثله قطر والدول الحليفة لها الساعية إلى شراكة لا تقوم على التسليم الكامل برؤية الإدارة الأمريكية الحالية للشرق الأوسط.

حتى أسابيع قليلة خلت بدا أن السعودية ماضية في تنفيذ مشاريعها الإقليمية من دون أي مقاومة تذكر، ولكن أزمة خاشقجي طرحت تساؤلات جديدة حول مستقبل طموحات المملكة وأميرها الشاب في المنطقة على أكثر من صعيد.

حرب اليمن، مأساة مستمرة

وهي من أوائل مشاريع السعودية بقيادتها الجديدة، وحرب رأى فيها محمد بن سلمان تحدياً شخصياً لا رجعة عنه، ولم تلق انتهاكات حقوق الإنسان التي رافقتها أكثر من غض طرف من قبل الإدارة الأمريكية خلال الشهور العشرين الأخيرة.

Jemen Krieg | unterernährte Kinder

تحذيرات أممية من أن الحرب في اليمن قد تتسبب في أسوأ مجاعة عرفتها البشرية منذ 100 عام

وجاء اختيار الرئيس دونالد ترامب للسعودية كعنوان زيارته الخارجية الأولى بعد دخوله المكتب البيضوي ليعيد ثقة السعوديين في شراكتهم مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد سنوات من عدم المبالاة التي وسمت نظرة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للشرق الأوسط.

وبنزول طيارة الرئيس الأمريكي في الرياض بدأ عهد جديد في العلاقات الأمريكية السعودية لم تعد السعودية تتعرض فيه لانتقادات من البيت الأبيض بسبب ملف حقوق الإنسان المتعلق بحرب اليمن. وبدلاً من عقود الأسلحة الأمريكية للسعوديين التي حظرها أوباما وقع ترامب أكبر صفقة في التاريخ الأمريكي مع السعوديين وبلغت قيمتها 350 مليار دولار، ولتتحول سياسة البيت الأبيض من لا مبالاة تجاه الشرق الأوسط  إلى عدم اكتراث بالتحذيرات الأممية من التبعات الكارثية للحرب وعزم أميركي – وسعودي أيضاً- على المضي في معركة عض أصابع مع طهران على أرض اليمن.

ثم جاءت قضية اختفاء خاشقجي وبات كثيرون يتساءلون عن مصير الدعم الأمريكي غير المشروط لسياسات بن سلمان في حرب آخر ما أنتجته هو أسوأ مجاعة خلال قرن كامل. الصحفي الفرنسي ورئيس تحرير موقف أورينت 21 آلان غريش قال في حوار مع DW عربية "إن الشراكة الأمريكية السعودية أقدم من بن سلمان ومن ترامب".

وتوقع غريش ألا تتأثر هذه الشراكة بشكل كبير بقضية خاشقجي". وحتى وإن جاء أي رد أمريكي ضد السعودية فلن يأتي من الرئيس دونالد ترامب، وسيقابل بصمت سعودي لأن السعودية غير قادرة على الرد، حسب الصحفي الفرنسي.

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في سوريا وفي الخليج لا مصلحة لأحد في التغيير

وإن كانت اليمن الخاصرة السعودية التي تقارع فيها الرياض ومن خلفها واشنطن طهران، فإن سوريا ملعب الحرب الأخرى على الصراع في الشرق الأوسط بين الدولتين. هنا أيضاً بدا لعشرين شهراً خلت وكأن الحكومتين الأمريكية والسعودية على توافق كامل حول ما يراد للحرب في سوريا أن تتمخض عنه.

قدوم ترامب إلى الحكم ترافق مع تغيير خطاب السعوديين تجاه تصور الرياض للمخرج من الأزمة السورية وأصبح الهدف الأساسي هو القضاء على الإرهاب "الداعشي" وعزل النفوذ الإيراني ما أمكن عن الساحة السورية، مع انحسار الحديث عن إسقاط النظام السوري أو إحداث أي تغيير جذري في دمشق. هنا أيضاً يتوقع غريش أن لا يشهد هذا الملف تغييراً كبيراً جراء الضغط الذي تتعرض له السعودية على خلفية اختفاء خاشقجي، وبرر ذلك بأنه يرى أن الملف السوري "ليس قضية أساسية بالنسبة للطرفين".

الأمر نفسه ينطبق على الاتجاه الذي قد تتطور فيه الأزمة الخليجية، والتي سُلط الضوء عليها مجدداً من خلال التعاطي الإعلامي مع قضية الصحفي السعودي المختفي. وبرأي غريش ليس من المنتظر أن تتغير السياسة السعودية في ما يتعلق بمقاطعة قطر، وليس من المتوقع أن تتغير سياسة واشنطن تجاه هذه الأزمة لأن "قطر بالأساس ليست بديلاً عن السعودية بالنسبة للسياسة الأمريكية"، حسب قوله.

USA Washington Saudischer Kronprinz Mohammed bin Salman bei Donald Trump

إلى متى ستبقى الأجواء الإيجابية بين واشنطن والرياض؟

تخوفات إسرائيلية ومستقبل مبهم لـ "الناتو العربي"

إذاً التوافق الأمريكي السعودي والمشاريع السعودية في المنطقة المدعومة من واشنطن كلها تدور في فلك العداء مع طهران وسعي الرياض إلى تقويض نفوذها في المنطقة. المشروع الأكثر طموحاً، الذي كانت واشنطن تسعى لإرسائه، هو ما سماه ترامب بـ"الناتو العربي". وهو بمثابة تحالف استراتيجي للشرق الأوسط من المفترض أن يقف سداً في وجه العدوان الإيراني والإرهاب والتطرف في المنطقة حسب تصريحات البيت الأبيض.

وعلى الرغم من أن الفكرة ليست وليدة عهد ترامب، وإنما ظهرت مع بداية الربيع العربي، ثم أعيد طرحها مرة أخرى في 2015 وأهملت بسبب انسحاب السياسة الأمريكية من الشرق الأوسط في الولاية الثانية لأوباما، ولكن قدوم ترامب إلى الحكم وتحسين الشراكة الدفاعية بين واشنطن والرياض أعاد طرح فكرة تأسيس هذا الحلف، الذي يبدو أنه سيدخل مرة أخرى في طور التعثر كواحدة من أهم التبعات السلبية لقضية اختفاء خاشقجي.

آلان غريش رأى أن "قضية خاشقجي سيكون لها تأثيرات سلبية كبيرة على مشروع تأسيس حلف عربي إسرائيلي أمريكي ضد إيران، وسيكون من الصعب تسويق فكرة هذا التحالف بعد الضغوطات التي تتعرض لها السعودية على خلفية القضية".

والأثر السلبي الأكبر لأزمة اختفاء خاشقجي وتأثيرها على السعودية وأميرها الشاب يتم الحديث عنه بشكل أساسي داخل إسرائيل حسب الصحفي الفرنسي. "فمحمد بن سلمان كان الأكثر اندفاعاً في الدفاع عن التقارب مع إسرائيل، وهناك بالتالي تخوف كبير من الجانب الإسرائيلي مما قد تؤول إليه السياسة السعودية تجاهها  من بعد بن سلمان"، والكلام للصحفي الفرنسي المخضرم.

ميسون ملحم

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أمير سعودي لـ DW عربية: من باب الحكمة تنازل سلمان عن الحكم

اختفاؤه ملأ الدنيا وشغل وسائل الإعلام. إنه الصحفي السعودي جمال خاشقجي. DW عربية انفردت بحوار حصري مع الأمير اللاجئ إلى ألمانيا، خالد بن فرحان آل سعود، الذي كشف معطيات جديدة حول القضية ومصير نظام الحكم في البلد. (17.10.2018)  

"واشنطن بوست" تنشر المقال الأخير لجمال خاشقجي

نشرت واشنطن بوست آخر مقال للصحفي السعودي المختفي جمال خاشقجي، وقد تناول فيه الحاجة لحرّية الصحافة في العالم العربي. وفتش محققون أتراك مرة ثانية القنصلية السعودية بحثا عن أثر له وقاموا بتفتيش منزل القنصل السعودي. (18.10.2018)  

سي إن إن: بومبيو قال لبن سلمان "مستقبلك كملك على المحك!"

قلل مصدر لشبكة سي إن إن الأمريكية من أهمية الابتسامات في لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ونقلت الشبكة عن المصدر قوله إن بومبيو طالب السعودية بالتحقيق "مع كل من له علاقة باختفاء خاشقجي". (18.10.2018)  

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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اهتمت تعليقات الصحف الأوروبية بقضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي المختفي والمقتول حسب رواية وسائل الإعلام التركية بعد دخوله السفارة السعودية في إسطنبول. وغالبية الصحف توجه الانتقاد للعربية السعودية وولي العهد فيها.

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