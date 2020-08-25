زفيريف ينهي "الحلم الذهبي" لديوكوفيتش ويضمن إحدى الميداليات

أنهى الألماني ألكسندر زفيريف المصنف خامساً عالمياً "الحلم الذهبي" للصربي نوفاك ديوكوفيتش الأوّل بعدما قلب عليه الطاولة في نصف نهائي كرة المضرب في أولمبياد طوكيو، وليوقف سلسلة من خمس هزائم متتالية ويتأهل إلى النهائي.
أنهى الألماني زفيريف المصنف خامسا عالميا "الحلم الذهبي" للصربي ديوكوفيتش في نصف نهائي كرة المضرب في أولمبياد طوكيو.
انتهى الحلم الأسطوري لنجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم في التتويج بذهبية منافسات تنس فردي الرجال في أولمبياد طوكيو بعد خسارته على يد الألماني ألكسندر زفيريف 1-6 و6-3 و6-1 في المربع الذهبي اليوم الجمعة (30 يوليو/تموز 2021).
وبدا أن ديوكوفيتش في طريقه لتحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية بعد تقدمه 6 1/ في المجموعة الأولى و3 2/ في الشوط الخامس من المجموعة الثانية.
لكن زفيريف استعاد اتزانه على الفور وحسم المجموعة الثانية لصالحه قبل أن يتقدم 4 /صفر في المجموعة الحاسمة قبل أن يسترد ديوكوفيتش جزء من مستواه المعهود لكنه مني بالخسارة في نهاية المطاف. وتعرض ديوكفيتش الفائز بعشرين لقبا في بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى، للهزيمة الأولى بعد 69 انتصارا متتاليا.
انتهى الحلم الأسطوري لنجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم في التتويج بذهبية منافسات تنس فردي الرجال في أولمبياد طوكيو
وكان ديوكوفيتش يتطلع لتحقيق إنجاز غير مسبوق في فئة الرجال متمثلا في التتويج بجميع ألقاب بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى بجانب الميدالية الذهبية في الأولمبياد (جولدن سلام).
ولم ينجح أي لاعب حتى الآن في تحقيق هذا الإنجاز لكن الأسطورة الألمانية شتيفي جراف سبق وحققت هذا الإنجاز في فئة السيدات عام 1988.
وفاز ديوكوفيتش بالفعل بألقاب أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة وويمبلدون هذا الموسم ويتبقى له لقبي أمريكا المفتوحة لكن حلم "جولدن سلام" انتهى بالنسبة له.
بدا زفيريف عصبياً في المجموعة الثانية ورمى مضربه أرضاً، حيث أهدر العديد من الكرات السهلة، قبل أن يحسم اللقاء لصالحه.
وأوقف زفيريف سلسلة من خمس هزائم متتالية أمام "ديوكو" ليتأهل إلى المباراة النهائية حيث سيواجه كارن خاتشانوف المشارك تحت علم محايد باسم اللجنة الأولمبية الروسية والمصنف 25 عالمياً والفائز بسهولة على الإسباني بابلو كارينيو 6-3 و6-3.
وكان ديوكوفيتش يأمل أن يكون أول لاعب يفوز بجميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى وذهبية الأولمبياد في العام ذاته ليعادل إنجاز الألمانية شتيفي جراف في 1988.
ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب، دب أ، رويترز)
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