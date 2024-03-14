زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ يدعو لانتخابات في إسرائيل

دعا زعيم الغالبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إلى إجراء "انتخابات جديدة" في إسرائيل، معتبراً أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد يجعل الدولة العبرية "منبوذة" في ظل الحرب في غزة.

دعا تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس (14 آذار/مارس 2024) إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل، وانتقد بشدة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه عقبة أمام السلام.

وقال شومر، الذي يؤيد إسرائيل بقوة منذ زمن طويل وهو أكبر مسؤول أمريكي يهودي منتخب، في كلمة أمام المجلس إن حكومة نتنياهو "لم تعد تناسب احتياجات إسرائيل" بعد خمسة أشهر من الحرب التي بدأت بهجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ومضى يقول "كدولة ديمقراطية، لإسرائيل الحق في اختيار قادتها، ويجب أن نترك الأمور تحدث دون تدخل. لكن الشيء المهم هو أن يُتاح للإسرائيليين خيار. ويتعين أن يكون هناك نقاش جديد بشأن مستقبل إسرائيل بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر". وأضاف "في رأيي، أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي إجراء انتخابات".

وقال شومر، إن رفض إسرائيل حل الدولتين "خطأ فادح" داعياً المفاوضين في الصراع الإسرائيلي بغزة على بذل كل ما هو ممكن لتأمين وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وإيصال المساعدات إلى القطاع.

ويواجه شومر وغيره من الديمقراطيين البارزين، بما في ذلك الرئيس جو بايدن، انتقادات شديدة من داخل الحزب الديمقراطي بسبب دعم واشنطن غير المشروط لإسرائيل.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن شومر أخطر البيت الأبيض سلفاً بالخطاب، لكن البيت الأبيض لم يوافق أو يرفض أو يعدل الخطاب بأي شكل من الأشكال. وقال كيربي للصحفيين: "نحن نحترم تماماً حقه في الإدلاء بهذه التصريحات وأن يقرر بنفسه ما سيقوله في مجلس الشيوخ".

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انتقادات إسرائيلية لخطاب شومر

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إنه "لا تعليق في الوقت الراهن" على تصريح شومر، وقال حزب ليكود الذي يتزعمه نتنياهو إن إسرائيل ليست جمهورية موز وإن سياسة نتنياهو تحظى بدعم شعبي واسع. وجاء في بيان ليكود: "على عكس تصريحات شومر، فإن الجمهور الإسرائيلي يؤيد النصر الكامل على حماس، ويرفض أي إملاءات دولية لإقامة دولة فلسطينية إرهابية، ويعارض عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة". وأضاف البيان "من المتوقع من السناتور شومر أن يحترم حكومة إسرائيل المنتخبة وألا يسعى إلى تقويضها. وهذا يصح دائما، بل ويصح أكثر في زمن الحرب".

وانتقد شومر الفلسطينيين الذين يدعمون حماس، وقال إن الزعيم الفلسطيني محمود عباس يجب أن يتنحى أيضاً. وقال شومر: "لكي يكون هناك أي أمل في السلام في المستقبل، يجب على عباس أن يتنحى ويحل محله جيل جديد من القادة الفلسطينيين الذين يعملون على تحقيق السلام مع دولة يهودية".

ضغط أمريكي على نتينياهو

فيما سارع زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، ميتش مكونيل، إلى الدفاع عن نتنياهو في تصريحاته بمجلس الشيوخ بعد خطاب شومر الطويل على نحو استثنائي والذي استمر 45 دقيقة. وقال مكونيل "من الغريب...ومن مظاهر النفاق... أن يدعو أمريكيون شديدو الحساسية للتدخل الأجنبي في ديمقراطيتنا إلى إقالة زعيم إسرائيل المنتخب ديمقراطياً. هذا غير مسبوق".

وحظي بيني غانتس، عضو مجلس حكومة الحرب الإسرائيلية بترحيب كبير من شومر ومسؤولي الإدارة الأمريكية في واشنطن هذا الشهر، واعتبر هذا تجاهلاً لنتنياهو الذي لم يُدع بعد إلى زيارة البيت الأبيض في عهد بايدن. وغانتس سياسي من الوسط يأمل مسؤولون أمريكيون في أن يحل محل نتنياهو ذات يوم.

خ.س/ف.ي (رويترز، د ب أ، أ ف ب)