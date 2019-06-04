زعيمة يسارية تطالب بإجراء انتخابات مبكرة في ألمانيا

دعت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض لإجراء انتخابات جديدة في ألمانيا بسبب الأزمة القائمة في الائتلاف الحاكم.

وقالت سارة فاغنكنشت قبل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها اليوم الثلاثاء (الرابع من حزيران/يونيو 2019) بالعاصمة برلين إنه ليس جيداً عندما يتم قيادة ألمانيا طويلاً من قبل حكومة تعاني من الشلل في داخلها. وأضافت قائلة: "لهذا السبب سيكون من المناسب حالياً أن يتم إنهاء المعاناة وأن يتم ترك القرار للناخبات والناخبين بشأن الحكومة والأغلبية التي يرغبونها مستقبلاً".

وعلقت فاغنكنشت على الأزمة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم قائلة إنها تأمل للحزب أن يجد القوة حاليا لإعادة تأسيس نفسه من جديد من خلال أفراد جدد.

وبحسب استطلاعات رأي، لن يكون كافياً في الوقت الحالي تشكيل حكومة لليسار في شكل ائتلاف مع الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

يذكر أن أداء حزب اليسار كان سيئاً أيضاً في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة.

يُشار أن السياسية الألمانية إندريا ناليس استقالت من رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ورئاسة كتلته البرلمانية أول أمس الأحد. ومنذ ذلك الحين يحتدم الجدال مجدداً حول استمرار الائتلاف الحاكم. ولم يتضح بعد حتى الآن من سيتولى قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على المدى الطويل.

خ.س/أ.ح (د ب أ)