 زعيمة يسارية تطالب بإجراء انتخابات مبكرة في ألمانيا | أخبار | DW | 04.06.2019

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أخبار

زعيمة يسارية تطالب بإجراء انتخابات مبكرة في ألمانيا

بعد الاستقالة المفاجئة لرئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ورئيسة كتلته البرلمانية من منصبيها، طالبت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض بإجراء انتخابات جديدة، واصفة الحكومة بأنها تعاني من "الشلل الداخلي".

Deutschland, Leipzig: Sahra Wagenknecht beim Bundesparteitag der Partei Die Linke (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

دعت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض لإجراء انتخابات جديدة في ألمانيا بسبب الأزمة القائمة في الائتلاف الحاكم.

وقالت سارة فاغنكنشت قبل اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها اليوم الثلاثاء (الرابع من حزيران/يونيو 2019) بالعاصمة برلين إنه ليس جيداً عندما يتم قيادة ألمانيا طويلاً من قبل حكومة تعاني من الشلل في داخلها. وأضافت قائلة: "لهذا السبب سيكون من المناسب حالياً أن يتم إنهاء المعاناة وأن يتم ترك القرار للناخبات والناخبين بشأن الحكومة والأغلبية التي يرغبونها مستقبلاً".

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وعلقت فاغنكنشت على الأزمة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم قائلة إنها تأمل للحزب أن يجد القوة حاليا لإعادة تأسيس نفسه من جديد من خلال أفراد جدد.

وبحسب استطلاعات رأي، لن يكون كافياً في الوقت الحالي تشكيل حكومة لليسار في شكل ائتلاف مع الخضر والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

يذكر أن أداء حزب اليسار كان سيئاً أيضاً في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة.

يُشار أن السياسية الألمانية إندريا ناليس استقالت من رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، ورئاسة كتلته البرلمانية أول أمس الأحد. ومنذ ذلك الحين يحتدم الجدال مجدداً حول استمرار الائتلاف الحاكم. ولم يتضح بعد حتى الآن من سيتولى قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي على المدى الطويل.

خ.س/أ.ح (د ب أ)

  • Deutschland Geschichte Vereinigungskongress der deutschen Sozialdemokratie in Gotha (ullstein bild)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المرحلة الجنينية والولادة

    تعود جذور "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" إلى عهد الثورة الديمقراطية الشعبية عام 1848. وكانت الفترة بين 1863 و1869 المرحلة الجينية لتأسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي. وفي عام 1875 جاء تأسيس الحزب عن طريق اندماج "الجمعية العامة لعمال ألمانيا" ADAV التي أسسها فرديناند لاسال، و"حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي" SPDA والذي أسسه كل من أوغست بيبيل وفيلهلم ليبكنشت.

  • Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht 1909 (picture-alliance/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الانشقاق

    انشق عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1920 جناح، بزعامة كل من روزا لكسمبورغ وكارل ليبكنشت. واحتج المنشقون على تأييد الحزب لمشاركة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى.

  • Ermächtigungsgesetz 1933 (dpa/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الحظر

    بعد أن كان الحزب قد أعلن تبنيه الفكر الماركسي بشكل صريح عام 1891، تم حظره رسمياً عام 1933 بعد صعود النازيين للسلطة. وتعرض نشطاؤه وأعضاؤه للسجن والتعذيب. وفي عام 1945 تمت إعادة تأسيس الحزب من جديد.

  • Mauerchronik 2_10 (1950-59) (picture-alliance/akg-images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    بعد الحرب - عقدان في المعارضة

    بعد الحرب العالمية الثانية تخلى الحزب نهائياً عن الفكر الماركسي، وظل منذ عام 1949 في صفوف المعارضة البرلمانية وذلك حتى عام 1966.

  • Grosse Koalition: Kurt Georg Kiesinger und Willy Brandt (picture-alliance/dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المشاركة في أول ائتلاف حكومي

    في عام 1966 شارك الحزب الاشتراكي الديموقراطي في أول ائتلاف حكومي كبير مع التحالف المسيحي ("الحزب المسيحي الديمقراطي" وشقيقه "الحزب المسيحي الاجتماعي" البافاري). شغل قائد الحزب الاشتراكي آنذاك فيلي برانت منصب وزير الخارجية في تلك الحكومة.

  • 50 Jahre Farbfernsehen - Willy Brandt (picture-alliance /dpa/W. Gutberlet)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    الفوز الكبير..وتشكيل حكومة

    بعد الفوز الكبير الذي حققه الحزب الاشتراكي الديمقراطي في انتخابات عام 1969، وصل مرشحه فيلي برانت لمنصب مستشار ألمانيا، في الحكومة، التي تشكلت بالائتلاف مع "الحزب الديمقراطي الحر" (الليبرالي). استمرت الحكومة إلى عام 1982، لكن بعد فضيحة تورط مساعد بارز لبرانت في التجسسس لصالح ألمانيا الشرقية، استقال برانت من منصبه عام 1974.

  • Bonn 1976 Bundeskanzler Helmut Schmidt im Arbeitszimmer (picture-alliance/dpa/F. Fischer)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    حكومة هيلموت شميت

    بدأ هيلموت شميت مشواره السياسي بالتحاقه بالحزب الاشتراكي الديمقراطي عام 1946. ثم تمكن بعد ذلك من الوصول إلى البرلمان الاتحادي الألماني عام 1953 ممثلاً للحزب الاشتراكي. في عام 1974 انتخب هيلموت شميت مستشاراً لألمانيا خلفاً للمستشارالسابق فيلي برانت.

  • Flash-Galerie Altkanzler Kohl

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    سحب الثقة

    بعد سحب الثقة من هيلموت شميت عام 1982 عاد الحزب مجدداً إلى صفوف المعارضة وامتدت هذه الفترة حتى عام 1998.

  • Deutschland Gerhard Schröder mit Zigarre 1998 (picture alliance/dpa/W. Baum)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    حكومة غيرهارد شرويدر

    حصد الاشتراكيون الديمقراطيون عام 1998 حوالي 40.9 في المائة من الأصوات في الانتخابات. وتمكنوا بذلك من دخول البرلمان بقوة أكبرهذه المرة. وشكل الحزب بقيادة زعيمه غيرهارد شرودر ائتلافاً حكومياً مع حزب الخضر امتد لثماني سنوات.

  • Flash-Galerie Woche 38_09 (dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    المشاركة في حكومة ميركل

    حل الحزب الاشتراكي الديموقراطي في المرتبة الثانية في الانتخابات العامة عام 2005. وشارك الحزب، الذي كان يتزعمه فرانك فالتر شتاينماير، في حكومة الائتلاف الكبير مع التحالف المسيحي بقيادة المستشارة الألمانية انغيلا ميركل.

  • TV-Duell Angela Merkel & Frank-Walter Steinmeier 2009 (picture-alliance/dpa)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    إلى المعارضة درّ!

    تكبد الحزب الاشتراكي الديموقراطي هزيمة كبيرة في انتخابات عام 2009، ما جعله يعود أدراجه من جديد للجلوس على مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.

  • Bundestag Rede Angela Merkel Peer Steinbrück 27.6.2013 (Johannes Eisele/AFP/Getty Images)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    انتخابات 2013 ومع ميركل من جديد

    في شهر مايو/ أيار عام 2013 احتفل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بمرور 150 عاماً على تأسيسه، وفي السنة نفسها شارك الحزب بعد انتخابات التشريعية العامة في تشكيل حكومة ائتلاف كبير مع انغيلا ميركل.

  • Deutschland Martin Schulz (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    هزيمة كبرى في 2017

    مني الحزب الاشتراكي الديموقراطي للمرة الرابعة بالهزيمة في انتخابات 2017 أمام المستشارة ميركل. ولم ينجح المرشح مارتن شولتس، زعيم الحزب من تحقيق الفوز لحزبه وعاد به إلى مقاعد المعارضة في البرلمان الألماني.

  • Berlin Martin Schulz, SPD-Parteivorsitzender (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

    الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

    مشاورات لتشكيل حكومة جديدة

    أبدى رئيس الحزب مارتن شولتس استعداد حزبه للحوار من أجل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة في ألمانيا. وقال شولتس عقب لقائه مع فرانك-فالتر شتاينماير إنه إذا آلت المحادثات المرتقبة إلى مشاركة الحزب بأي صورة في تشكيل حكومة، فإن الحزب سيحيل قرار المشاركة لأعضائه. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

الحزب الاشتراكي الديمقراطي: محطات في تاريخ أقدم حزب ألماني

محطات تاريخية كثيرة شهدها "الحزب الاشتراكي الديموقراطي" SPD منذ تأسيسه: صعود وهبوط، حظر وانشقاق، انتقال من صفوف المعارضة إلى كرسي الحكم. محطات الحزب السياسي الأقدم في ألمانيا في ألبوم الصور التالي. (27.11.2017)  

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