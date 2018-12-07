 زعيمة حزب ميركل تتسلم أوراق تعيينها وزيرة للدفاع | أخبار | DW | 17.07.2019

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أخبار

زعيمة حزب ميركل تتسلم أوراق تعيينها وزيرة للدفاع

تسلمت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيغريت كرامب-كارنباور، أوراق تعيينها وزيرة للدفاع من نائب الرئيس الألماني، على أن يتم التنصيب الرسمي في البرلمان الألماني (بوندستاغ) الأسبوع المقبل.

Annegret Kramp-Karrenbauer und Ursula von der Leyen Vereidigung (Reuters/H. Hanschke)


يعقد البرلمان الألماني (بوندستاغ) يوم الأربعاء المقبل (24 يوليو/ تموز 2019) جلسة طارئة لتنصيب زعيمة الحزب المسيحي الديمقراطي، أنيغريت كرامب-كارنباور، وزيرة للدفاع. وأعلن متحدث باسم إدارة البرلمان في برلين اليوم الأربعاء (17 يوليو/ تموز) أن جلسة البرلمان الطارئة لن تنعقد في مبنى "الرايشستاغ"، حيث تُجرى أعمال تجديد، بل في مبنى "باول لوبه"، الذي يقع على بعد أمتار قليلة من "الرايشستاغ" ويضم مكاتب لنواب برلمانيين وقاعات اجتماعات.

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وذكر المتحدث أنه يُجرى حاليا تجديد سجاد أرضيات قاعة الجلسات العامة في البرلمان بالكامل لأول مرة منذ 20 عاما، بالإضافة إلى تجديد التقنيات المثبتة في الأرضيات، مثل كابلات خراطيم الإطفاء، موضحا أنه إذا تم عقد جلسة طارئة حاليا في البرلمان، فقد يكون من غير الممكن الانتهاء من أعمال التجديد قبل انعقاد أول جلسة عقب العطلة الصيفية. ومن أجل الجلسة الطارئة سيتعين استدعاء العديد من نواب البرلمان، البالغ عددهم 709 نواب، من عطلاتهم الصيفية. وستخلف كرامب-كارنباور في هذا المنصب أورزولا فون دير لاين التي قرر البرلمان الأوروبي مساء أمس الثلاثاء تعيينها رئيسة للمفوضية الأوروبية.

ح.ز/ و.ب (د.ب.أ)

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    مهام الجيش الألماني في الخارج

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  • Patriot Abwehrstaffel in Kahramanmaras

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    الكاتب: مارتن كوخ / م. أ.م


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