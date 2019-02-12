 زعيمة المحافظين الألمان تحذر من انتخاب اليمين الشعبوي | أخبار | DW | 24.05.2019

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أخبار

زعيمة المحافظين الألمان تحذر من انتخاب اليمين الشعبوي

مع بدء عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الأوروبية، وقبل يومين من الاقتراع في ألمانيا، حذرت زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي من مغبة انتخاب اليمينيين الشعبويين. ووزير الخارجية الفرنسي يحذر من تفكك أوروبا.

EU Deutschland l Pulse of Europe - Demonstration in Berlin mit Annegret Kramp-Karrenbauer (Getty Images/AFP/O. Andersen)

حذرت زعيمة الحزب الديمقراطي المسيحي الألماني، أنغريت كرامب - كارنباور، من انتخاب اليمينيين الشعبويين. وقالت خليفة المستشارة أنغيلا ميركل في رئاسة الحزب في تصريحات للموقع الإلكتروني لمجلة "فوكوس" الألمانية اليوم الجمعة (24 أيار/مايو): "لا يمكن لأحد انتخب اليمين الشعبوي في ألمانيا الادعاء بأنه لا يعلم من انتخب". وذكرت كرامب - كارنباور أن ما يهم اليمينيين الشعبويين في نهاية المطاف هو مصلحتهم الشخصية، وقالت: "هم مستعدون لتحقيق ذلك حتى بيع كل شيء متعلق بالقيم الوطنية والأوروبية".

وأضافت كرامب - كارنباور أنه للتوصل إلى هذا الاستنتاج لا ينبغي مشاهدة فيديو نائب المستشار النمساوي المستقيل هاينتس-كريستيان شتراخه فقط، مشيرة إلى أن ماري لوبين في فرنسا تخوض حملة انتخابية بالتعاون مع اليميني الشعبوي ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت: "في إيطاليا هناك، على الأقل، محاولات لعلاقات مالية بين حزب ليغا الذي يقوده ماتيو سالفيني (نائب رئيس الوزراء الإيطالي) وروسيا".

مشاهدة الفيديو 03:34

أحزاب شعبوية متهمة بالتواطؤ مع بوتين لهدم وحدة أوروبا

وذكرت كرامب - كارنباور أنه عندما يتم النظر أيضا إلى الأسئلة بشأن التبرعات المفتوحة حول حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، سيتضح أن "هذه ليست وقائع فردية، بل نموذج وسمات هيكيلية تربط بين اليمينيين الشعبويين".

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان أن أوروبا "مهددة بالتفكك والخروج من التاريخ". وقال لاذاعة آر تي إل "أنا قلق على اوروبا وليس على (حزب الرئيس الفرنسي) الجمهورية إلى الأمام، لان أوروبا مهددة بالانسلاخ والتفكك ومهددة بالخروج من التاريخ"، مشيرا أيضا الى "مخاطر التفسخ".

وشدد، قبل يومين من الانتخابات الاوروبية في غالبية دول الاتحاد الأحد: "نعم الوضع بالغ الخطورة". وأضاف "أن أوروبا باتت ساحة رهانات بين قوى تريد تفكيكها".

ح.ع.ح/ف.ي (أ.ف.ب، د.ب.أ)

  • Sächsische Industriemetropole Chemnitz (picture-alliance/dpa)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    ثالث أكبر مدن ساكسونيا

    بمساحتها البالغة نحو 220 كيلومترا مربعا وعدد سكانها البالغ نحو ربع مليون نسمة، تعد مدينة كيمنتس بعد مدينتي دريسدن ولايبزيغ الشهيرتين، ثالث أكبر مدن ولاية ساكسونيا بأقصى شرق وسط ألمانيا. وكانت واحدة من أهم مدن الصناعة في ألمانيا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.

  • Deutschland Chemnitz Karl Marx Denkmal (imago/ecomedia/robert fishman)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تغيير الاسم على طريقة السوفييت

    اسمها جاء من نهر كيمنتس الذي يمر بها، وبنهاية الحرب العالمية الثانية تدمر نحو 90 في المائة من قلب المدينة. ومن عام 1953 وحتى 1990 في فترة ما عرف بـ"ألمانيا الشرقية" تحول اسمها لـ"مدينة كارل ماركس"، على غرار ما كان الاتحاد السوفيتي السابق يفعله من إعادة لتسمية المدن مثل ستالينغراد (فولغوغراد حاليا) ولينينغراد (سانت بطرسبرغ).

  • Reichskristallnacht in Chemnitz (picture alliance)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مشاهد من عصر النازية

    كان برلمان كيمنتس من أوئل البرلمانات، التي سيطر عليها النازيون خلال حقبتهم، ما غير الوجه الثقافي للمدينة. وجرى اضطهاد اليهود ومصادرة أملاكهم، وحرق معابدهم في "ليلة الكريستال". ومن لم يهرب منهم خارج كيمنتس تم ترحيله أو إرساله إلى مراكز الاعتقال.

  • Erfolgreiches Eiskunstlaufpaar aus Chemnitz (picture-alliance/ ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    تأثير سوفيتي كبير

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح النفوذ السوفيتي واضحا في كيمنتس سواء من الناحية العسكرية أو المالية أو التعدين أو حتى الثقافة. وفي فترة الستينات كانت هناك حركة عمران كبرى. وفي السبعينات نالت شهرة في المسرح والرياضة مثل التزلج الفني على الجليد ورياضات الدرجات والسباحة ورفع الأثقال.

  • Neue Fertigungslinie für Dieselmotoren im VW Werk Chemnitz (picture-alliance/ZB)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    مصاعب ما بعد الوحدة

    رغم آلاف الشركات التي أُنشئت في كيمنتس بعد الوحدة الألمانية منذ 1990 إلا أن ذلك لم يخف لسنوات طويلة ما يعانيه السكان من بطالة. غير أن نسبة البطالة بدأت في التحسن فوصلت إلى 13 في المائة عام 2013 لتصبح الآن أقل من 8 في المائة عام 2018.

  • Deutschland Messerstecherei in Chemnitz (picture-alliance/dpa/A. Prautzsch)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    جريمة قتل تفسح الطريق لليمين المتطرف

    مثل غيرها من مدن ولايات شرق ألمانيا وجد اليمين المتطرف نفسه في كيمنتس، رغم أن أعضاء حزب البديل الشعبوي والحزب القومي (النازيون الجدد) في برلمان المدينة هم أربعة فقط من بين 60 عضوا. غير أنه في ليلة السبت/ على الأحد (26 أغسطس/ آب 2018) ظهر اليمين المتطرف بقوة إثر مقتل رجل ألماني عمره 35 عاما، خلال احتفالات المدينة.

  • Chemnitz - Proteste nach Todesfall (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    الاحتشاد أمام كارل ماركس

    صدر أمر باعتقال اثنين مشتبه بهما في قتله، أحدهما سوري عمره 23 عاما، والآخر عراقي عمره 22 عاما، يفترض أنهما وجها للرجل الألماني عدة طعنات. وبعدما انتشر خبر مقتله وقعت مظاهرات بعد ظهر الإثنين في قلب مدينة كيمنتس، واحتشدت مجموعات من اليمين المتطرف حول تمثال كارل ماركس.

  • Chemnitz Abbruch von Stadtfest (picture-alliance/dpa/A. Seidel)

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    صراع اليمين واليسار وهجوم على أجانب

    بالتزامن مع ذلك تكونت مظاهرة مضادة من قبل الأحزاب اليسارية في نفس المكان، مما حتم تدخل الشرطة لمنع وقوع الصدام. وقام أشخاص من اليمين المتطرف بمهاجمة أجانب في كيمنتس. وفي المساء بدأت المظاهرات تهدأ بعدما أسفرت عن جرح ستة أشخاص، وتقول الشرطة إن عدد المشاركين في المظاهرات جاء أكبر من توقعاتها بكثير.

  • Deutschland Flyer Bündnis unteilbar ruft zu Demonstration auf

    كيف تحولت مدينة كارل ماركس السابقة إلى مسرح للتطرف اليميني؟

    "غير قابل للانقسام"

    أظهرت تلك الأحداث مدى المخاطر التي تحدق بالديمقراطية والتعددية في ألمانيا، وتحدث سياسيون ومشاهير عن قلقهم من الانقسام، وأُعلن عن تنظيم مبادرة "غير قابل للانقسام" (unteilbar#)، من أجل التظاهر في برلين في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ضد الإقصاء وتأييداً لمجتمع ألماني منفتح. وستكون هناك في نفس اليوم مظاهرات في عواصم أوروبية أخرى ضد النزعة القومية. إعداد: صلاح شرارة.

    الكاتب: صلاح شرارة


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