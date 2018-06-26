 زبير بية لـDW عربية: كرة القدم أسلوب حياة والعرب ينقصهم الانضباط | سياسة واقتصاد | DW | 27.06.2018

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سياسة واقتصاد

زبير بية لـDW عربية: كرة القدم أسلوب حياة والعرب ينقصهم الانضباط

من الدور الأول، ودعت البلدان العربية مونديال روسيا 2018، رغم أن الجمهور كان يستبشر خيرا بعد تأهل ولأول مرة أربعة منتخبات لـ "لغة الضاد" إلى نهائيات لكأس العالم. الدولي زبير بية يطالب بتقييم موضوعي سريع للتجربة الروسية.

Deutschland Fussball - Freiburger Spieler - Tunesier Zoubaier Baya (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

الدولي التونسي السابق زبير بية.

الانتظارات الشعبية كانت قوية، وكان الرهان أن منتخب واحد على الأقل من بين المنتخبات الأربعة سيصل إلى الدور الـ16 من نهائيات كأس العالم 2018. لكن هذا لم يحدث  لتضاف تجربة روسيا إلى قائمة  الانكسارات العربية سواء الكروية أو غير الكروية. 

ولا يجادل اثنان أن التجربة الروسية، تسلتزم الوقوف عندها، والخروج بتقييم موضوعي ينفع المعنيين، خاصة وأن الاستحقاقات القادمة عديدة، وعلى رأسها كأس الأمم الآسيوية بعد ستة أشهر التي تنافس فيها السعودية على اللقب، أو كأس إفريقيا في عام 2019. 

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غير أن الدولي التونسي السابق زبير بية في حوار مع DW  عربية، يؤكد على ضرورة الوقوف عند كل تجربة على حدة، واحترام خصوصيتها نظرا للاختلافات الواضحة التي ميزت كل منتخب على حدة، معتبرا أن المنتخب المغربي كان الأفضل والأقوى مقارنة بالمصري والسعودي والتونسي. لكن وإذا كان من الضروري البحث عن القاسم المشترك بين "العرب" في إطار أي مجهود تقيمي يخدم المستقبل، فيجب القول أن هناك مشكل أساسي في منظومة التقييم من أساسها.

من يقيم؟!

المشكل العربي يقول الدولي السابق واستنادا إلى تجربته الشخصية كما يقول، تتجلى في طبيعة الأشخاص الذين توكل إليهم مهمة التقييم  أصلا. هل هذا المسؤول كفؤ لهذه المهمة؟!  يتسائل بية، مسترسلا: "الأمور وصلت إلى درجة أن رئيس الاتحاد السعودي ينتقد لاعبين بالأسماء ويشهر بهم"، في إشارة إلى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، الذي توعد عبر شريط مصور على موقع "انستغرام"، بمعاقبة لاعبين محددين بين صفوف "الأخضر"، عقب الهزيمة المريرة في أول مباريات السعودية التي فازت فيها روسيا بخماسية نظيفة.

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ويضيف بية أن تقييم المشاركة بكأس العالم لا بد وأن يشمل الفترة التحضيرية، الإقامة، الأداء،  الخطط الفنية والى غير ذلك من الأمور. باعتبار أن كرة القدم باتت اليوم تتضمن جميع الجزئيات ولم تعد تقتصر على الخطط فقط. ويلخص قائلا: "إن كرة القدم باتت منظومة كاملة بما في ذلك التقييم والتصرف الإداريين..الخ. ويكفي كمثال على ذلك أن الفيفا فتح تحقيقا ضد مسؤولين بالاتحاد الألماني لكرة القدم فقط لأنهما بالغا في الاحتفال" بهدف الفوز على منتخب السويد ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة.

مشكلة عقلية

المطلوب يقول بية هو الحفاظ على قدر كبير من الموضوعية والتوصل إلى نتائج تتم معالجتها فيما بعد حتى نتمكن من المضي إلى الأمام. وتطرق بية إلى مواقع التواصل الاجتماعي كتحدٍّ جديد أمام الاتحادات، إذ أنها باتت "تربك" الجميع. ويوضح بية، أنه وبينما  تنادي الجماهير المصرية بإقالة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، "ظهرت إشاعات تتحدث عن إقالته بالفعل، ولا أستبعد أن يقوم الاتحاد بهذه الخطوة استجابة لضغط سوشيال ميديا". 

  • Russland, Fußball Weltmeisterschaft, Ägypten Uruguay (picture alliance/V.Ghirda)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    مباراة مصيرية!

    بعد أن خسرت مصر في الجولة الافتتاحية 1-صفر أمام أوروغواي، كان لا بد من الفوز على "الدب" الروسي لتعزيز فرص التأهل إلى دور الـ 16 في مونديال روسيا، قبل خوض المباراة أمام السعودية، آخر مباراة لمصر ضمن منافسات المجموعة الأولى...غير أن الحظ كان له رأي آخر!

  • Russland WM 2018 Russland gegen Ägypten (Reuters/P. Olivares)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    مع صلاح "نعم سننجح"!

    قبل ذلك، كان مشجعو "الفراعنة" مقتنعون بقوة بأن المهمة سهلة خاصة بعودة "ابنهم" "ملك ليفربول" وهداف الدوري الإنجليزي للعب أساسيا، فكان حال لسانهم "نعم سننجح!".

  • Russland Weltmeisterschaft, Ägypten - Uruguay (picture-alliance/N.Pisarenko)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    متابعة بعشرات الملايين

    شلت حركة النقل تماما في مصر، وعشرات الملايين تابعوا أطوار المباراة...

  • Russland WM 2018 Russland gegen Ägypten (Reuters/F. Bensch)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    الهدف الأول ينهي المبارة!

    غير أن الهدف الأول الذي سجله قائد الفريق أحمد فتحي خطأ في مرمى منتخب بلاده، زعزع آمال المصريين وقلب الكفة لصالح الروس. بعدها انهار دفاع "الفراعنة" واهتز شباكهم ثلاث مرات وبنتيجة 3-1.

  • Mohamed Salah (picture-alliance/Photoshot)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    مو صلاح ينطفئ أمام الدب الروسي!

    في المقابل، لم يظهر محمد صلاح بمستواه المعهود، وتأكد أنه يتخلص بعد من تبعات الإصابة التي تعرض لها قبل ثلاثة أسابيع في نهائي أبطال أوروبا حين واجه فريقه ليفربول الفائز بلقب البطولة الأوروبية ريال مدريد.

  • Russland WM2018 | Ägypten Fans (Reuters/M. Abd El Ghany)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    الخيبة تسيطر على القلوب!

    بعد ساعة من عمر المباراة باتت الخيبة تسيطر على مشجعي المنتخب المصري، وتسللت قناعة لديهم بأن الحظ خانهم.

  • Russland WM 2018 Russland gegen Ägypten (Reuters/P. Olivares)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    صلاح يكسر "لعنة" عبد الغني

    رغم ذلك، الهدف الذي أحرزه مو صلاح من ضربة جزاء والذي كان الهدف الأول له في هذه البطولة، وظفه المصريون للحفاظ على حس النكتة بداخلهم، إذ اعتبروه أنه "سيرحمهم" من الهدف "الأسطورة" لمجدي عبد الغني. وأوردت قناة "دي إم سي" الرياضية عبر "تويتر"، "محمد صلاح ينهي أسطورة مجدي عبد الغني، مع صورة لصلاح وعلى رأسه تاج ملكي، فيما عنون موقع "في الغول": "انكسرت اللعنة".

  • Russland WM2018 | Ägypten Fans (picture-alliance/NurPhoto/A. Awaad)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    هدف مجدي عبد الغني!

    ومجدي عبد الغني أحرز هدفا سجله من ركلة جزاء في مرمى بولندا (1-1) في كأس العالم 1990، وكان الوحيد للفراعنة في ثلاث مباريات خلال مشاركتهم الأخيرة في المونديال. ويقول عبد الغني عن نفسه إنه "الوحيد الذي سجل هدفا في كأس العالم". وهذا غير صحيح، لأن عبد الرحمن فوزي سبقه بهدفين في مرمى المجر (2-4) في مونديال ايطاليا 1934.

  • Russland WM2018 | Ägypten Fans (picture-alliance/NurPhoto/A. Awaad)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    "كان نفسنا نفرح أن اللعنة انتهت!"

    الممثل الكوميدي محمد هنيدي غرد قبل مباراة روسيا "يارب وفقنا، لو مش عشان الـ100 مليون، يبقى عشان كابتن مجدي عبد الغني، عشان 28 سنة عاشهم جيلنا جيل التسعينات، وهو بيتذل (يذل) كل يوم وكل ساعة من الكابتن". بعد النتيجة المخيبة، كتب هنيدي "كان نفسنا نفرح أن اللعنة انتهت.. بس قدر الله وما شاء فعل".

  • Russland WM 2018 Russland gegen Ägypten (Reuters/F. Bensch)

    مونديال 2018- الحلم المصري ينهار حتى مع محمد صلاح

    المنتخب الروسي يفاجئ الروس أنفسهم

    لكن الفرحة انتقلت إلى الروس، وانطلق الآلاف بسيارات في شوارع موسكو، بينما امتلأ الميدان الأحمر بالعاصمة الروسية على آخره. وكانت التوقعات مخالفة تماما إذ كان أصحاب الأرض لا يتوقعون لمنتخب بلادهم أكثر من دور المجموعات، فباتوا في صدارة المجموعة بمجموع ثمانية أهداف مقابل هدف دخل شباكهم.


واستبعد زبير بية تماما أن تكون المشكلة العربية هو مشكلة تمويل، بقدر ما هو مشكلت عقليات. ويرى في حواره مع DW عربية أن كرة القدم أسلوب حياة، ولا يمكن الفصل بين طريقة اللعب، وطريقة الحياة في الخليج والعالم العربي. ويشكو اللاعب السابق مما أسماه "التسيب" في حياتنا اليومية، في أسلوب حياتنا بشكل عام، ليخلص إلى القول بأنه وكما أن الإنسان العربي ينقصه الانضباط، فإن اللاعب العربي ينقصه أيضا الانضباط المفقود أولا على مستوى الدوري المحلي، ثم على مستوى المنتخبات.

 

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