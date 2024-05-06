زابرينا فيتمان.. أول مدربة لفريق كرة قدم رجالي في ألمانيا

أصبحت زابرينا فيتمان، أول مدربة في تاريخ فرق الرجال لكرة القدم الألمانية، وذلك بعد تعيينها كمدربة مؤقتة لفريق إنغلوشتات الذي يمارس في دوري الدرجة الثالثة الألماني.

احتفلت زابرينا فيتمان، أولسيدة تتولى تدريب فريق ألماني محترف لكرة القدم للرجال، بمباراتها الأولى، حيث قادت فريقها إنغلوشتاد للتعادل في اللحظات الأخيرة مع فريق فالدهوف مانهايم 1/1 مساء الأحد (الخامس من مايو/ أيار 2024).

وصنعت فيتمان التاريخ بعدما تم تعيينها كمدربة مؤقتة لفريق إنغلوشتاد، المنافس بالدرجة الثالثة، بدلا من مايكل كولنر حتى نهاية الموسم.

وقالت فيتمان عن مباراتها الأولى: "المباراة كانت مثيرة، تماما كمثيلاتها في الأيام السابقة. طبقنا بالفعل الكثير مما تدربنا عليه في الأيام الثلاثة الماضية. هذا يجعلني أتطلع للأمام أكثر".

سابرينا فيتمان أثناء حصة تدريبية مع فريق إنغولشتات. صورة من: Daniel Löb/dpa/picture alliance

وافتتح فريق مانهايم التسجيل في الدقيقة 47 بهدف أحرزه كينيدي أوكبالا، ولكنه تلقى ضربة موجعة بطرد مالتي كاربشتاين في الدقيقة 75.

وأهدر إنغلوشتاد بعض الفرص قبل أن يسجل سيباستيان غرونينغ هدف التعادل في الوقت بدل الضائع.

وعند نهاية المباراة، أشاد قائد الفريق لوكاس فرودي لشبكة "ماغينتا شبورت" بـ "عمل زابرينا الرائع".

يذكرأن ماري لويز إيتا كانت أول سيدة تولت مهمة مدربة مساعدة في تاريخ الدوري الألماني (بوندسليغا) مع فريق يونيون برلين العام الماضي، وقبل زابرينا فيتمان لم تنجح أية سيدة في اقتحام عالم التدريب لتولي الإدارة الفنية لأحد فرق الرجال المحترفة في الدوري الألماني (بوندسليغا) بجميع درجاته الأولى والثانية والثالثة.

و.ب/ع.ش (د ب أ، سيد)