 ريو ستيلا وراء التألق الأخير للدولي الألماني ليروى سانيه | عالم الرياضة | DW | 07.12.2018

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عالم الرياضة

ريو ستيلا وراء التألق الأخير للدولي الألماني ليروى سانيه

يسير النجم ليروي سانيه في طريقه ليصبح أفضل هداف ألماني في تاريخ البرمييرليغ. فالمهاجم الشاب أصبح أكثر جدية في المباريات ويتألق بشكل غير عادي مع مانشستر سيتي، ويرجع أوليفر بيرهوف هذا الأمر إلى ريو ستيلا.

Fussball Freundschaftsspiel | Deutschland - Russland (1:0) (Reuters/M. Rietschel)

يرى مدير المنتخب الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف أن ولادة ريو ستيلا ابنة ليروي سانيه، سبب مهم للأداء القوي، الذي يقدمه المهاجم الألماني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال بيرهوف لصحيفة بيلد الألمانية "من المؤكد أن الولادة منحته دفعة مرة أخرى فأصبح ببساطة أكثر جدية في المباريات"، وتابع "أنا سعيد جدا لأجله".

ويعيش سانيه فترة تألق غير عادي مع مانشستر سيتي وحقق مع الفريق هذا الأسبوع الفوز السابع على التوالي في الدوري الإنجليزي بالتغلب على واتفورد 2-1. حيث افتتح سانيه التسجيل لفريقه ليحرز الهدف 21 في 71 مباراة خاضها بالقميص الأزرق السماوي. ويتمنى المدرب غوارديولا أن يبقى سانيه مع الفريق لفترة طويلة. 

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بعد إعادته إلى صفوف المانشافت، تكمن أمام ساني مهمة كبيرة في إعادة صورة منتخب ألمانيا بعد خروجه المذل من كأس العالم، لكن تصرفاته الطائشة تهدد بفقدانه حتى أقرب داعميه، فكيف ستكون بدايته الجديدة مع المانشافت؟ (06.09.2018)

سلوك نجم مانشستر سيتي ليروي ساني حرمه من الدفاع عن قميص المنتخب الألماني في نهائيات كأس العالم روسيا 2018. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، في ظل توقعات بصعوبة مهمة المنتخب الألماني في الدفاع عن لقبه العالمي. (06.06.2018)

وبالنظر إلى سنه الصغيرة، ربما يصبح ليروي سانيه أفضل هداف ألماني في تاريخ البرمييرليغ. حيث يحتل صدارة القائمة مسعود أوزيل، الذي سجل 30 هدفا في 152 مباراة مع أرسنال. يليه يورغن كلينسمان برصيد 29 هدفا في 56 مباراة بقميص توتنهام، وبنفس الرصيد أوفى روسلر (29 هدفا) في 103 مباريات، حسب صحيفة بيلد.

وكان مدرب المانشافت يوآخيم لوف قد استبعد سانيه "لأسباب غير رياضية" من التشكيلة المشاركة في مونديال روسيا في صيف هذا العام، غير أن المدرب عاد واستدعاه من جديد، وتألق مع المنتخب الألماني في آخر مبارياته هذا العام أمام منتخب هولندا الشهر الماضي. وقال لوف: "لقد تطور معنا بشكل رائع، ووجد نفسه بطريقة صحيحة ويفهم أسلوب لعبنا".

يذكر أنه قبل ثلاثة أشهر، وتحديدا في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، وبعبارات ملؤها السعادة والفرحة، أعلن نجم منتخب ألمانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي ليروي سانيه (22 عاماً) مولد ابنته "ريو ستيلا"، من شريكة حياته المغنية "كانديز بروك"، التي تشبه المغنية الشهيرة "ريهانا".

ص.ش/ه.د

  • Deutschland Französische Botschaft - Vorstellung EM-Kader Joachim Löw

    المزج بين الخبرة والشباب.. وصفة لوف في يورو 2016

    قبل أيام من إعلانه عن القائمة الأولية للمنتخب الألماني استعدادا لمنافسات يورو 2016، أعلن المدير الفني يواخيم لوف أن قائمته لن تخلو من مفاجآت. وقال لوف في تصريحات صحفية. "أحيانا يكون عنصر المفاجأة مفيدا من الناحية التكتيكية ويمد هيكل الفريق ككل بالطاقة". ولم يخلف لوف وعده، حيث ضمت اللائحة وجوها شابة جديدة.

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    المزج بين الخبرة والشباب.. وصفة لوف في يورو 2016

    أحد هذه الوجوه يوليان فايغل لاعب خط وسط بوروسيا دورتموند. تألق فايغل (19) رغم صغر سنه جعله يحظى بثقة المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف.

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    المزج بين الخبرة والشباب.. وصفة لوف في يورو 2016

    يوشوا كيميش (21 عاما) لاعب بايرن ميونيخ تمكن أيضا من إقناع لوف بضمه إلى القائمة الأولية للمنتخب الألماني. ويتميز اللاعب البافاري بإمكانياته الفنية العالية بالإضافة إلى قدرته على اللعب في خط الدفاع والوسط على حد سواء.

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    المزج بين الخبرة والشباب.. وصفة لوف في يورو 2016

    ساهم يوليان براندت (20 عاما) في المراحل الأخيرة من الدوري الألماني بشكل كبير في عودة فريقه باير ليفركوزن بقوة ليحتل المركز الثالث المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا. لذلك كان من الطبيعي أن يمنحه لوف فرصة المشاركة في المعسكر التدريبي للمنتخب للوقوف عن كثب على إمكانياته الفنية.

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    المزج بين الخبرة والشباب.. وصفة لوف في يورو 2016

    باستدعائه من طرف المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف، أصبح حلم جناح فريق شالكه ليروي سانيه (20 عاما) باللعب في نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2016 قاب قوسين أو أدنى من التحقق. وأعرب مهاجم شالكه في أكثر من مناسبة عن رغبته الأكيدة في المشاركة في هذه التظاهرة القارية التي ستقام الشهر القادم في فرنسا التي يحمل جنسيتها أيضاً.

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    المزج بين الخبرة والشباب.. وصفة لوف في يورو 2016

    لم تضم القائمة الأولية للمنتخب الألماني رون روبرت تسيلر حارس مرمى فريق هانوفر الهابط إلى دوري الدرجة الثانية. وبدلا من تسيلر فضل لوف استدعاء حارس مرمى باير ليفركوزن بيرند لينو.

  • Deutschland Emre Can

    المزج بين الخبرة والشباب.. وصفة لوف في يورو 2016

    شغل لاعب ليفربول الإنجليزي إيمره جان في مشاركاته الأخيرة مع المنتخب الألماني مركز الظهير الأيمن، لكنه لم يقنع في جل المباريات التي لعبها في هذا المركز. ورغم ذلك استدعاه لوف من جديد لتعزيز صفوف المانشافت، ويٌتوقع أن يعتمد عليه لوف في وسط الميدان، وهو نفس المركز الذي يشغله بجدارة مع فريقه ليفربول، خاصة في ظل غياب إيلكاي غوندوغان بسبب الإصابة.

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    المزج بين الخبرة والشباب.. وصفة لوف في يورو 2016

    عرفت القائمة الأولية للمنتخب الألماني عودة مدافع شالكه بينيدكت هوفدس بعدما تعافى من الإصابة. وبإمكان هوفدس أن يلعب كظهير أيمن أو أيسر، وهما المركزان اللذان يشكلان نقطة ضعف المنتخب الألماني منذ اعتزال القائد السابق للمنتخب الألماني فيليب لام بعد نهائيات كأس العالم في البرازيل.

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    المزج بين الخبرة والشباب.. وصفة لوف في يورو 2016

    يعول المدرب يواخيم لوف على خبرة وتجربة الثنائي ماتس هوملس وجيروم بواتينغ لمنح الاستقرار لدفاع المنتخب الألماني في نهائيات كأس الأمم الأوروبية. يشار إلى أن هوملس وبواتينغ سيلعبان أيضا ابتداءً من الموسم القادم جنبا إلى جنب في فريق بايرن ميونيخ بعدما انتقل هوملس إلى الفريق البافاري قادما من دورتموند.

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    المزج بين الخبرة والشباب.. وصفة لوف في يورو 2016

    كانت بعض التقارير قد تحدثت عن سقوط اسم بودولسكي من اللائحة الأولية للمنتخب الألماني، لكن المدير الفني للمنتخب الألماني يواخيم لوف فاجأ المتتبعين باستدعاء مهاجم غلاطة سراي التركي لتعزيز صفوف المنتخب الألماني. يشار إلى أن بودولسكي لعب 126 مباراة مع المنتخب الألماني، وهو ثالث أكبر عدد من المباريات الدولية بعد لوثر ماتيوس (150) وكلوزة (178).

    الكاتب: عادل الشروعات


مختارات

المزج بين الخبرة والشباب.. وصفة لوف في يورو 2016

أعلن يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني عن القائمة الأولية التي تضم 27 لاعبا استعدادا لبطولة كأس أوروبا. فبالإضافة إلى اللاعبين المخضرمين ضمت القائمة لاعبين شباباً، تُوجه لهم الدعوة لأول مرة لتعزيز صفوف المانشافت. (17.05.2016)  

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