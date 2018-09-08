ريو ستيلا وراء التألق الأخير للدولي الألماني ليروى سانيه

يرى مدير المنتخب الألماني لكرة القدم أوليفر بيرهوف أن ولادة ريو ستيلا ابنة ليروي سانيه، سبب مهم للأداء القوي، الذي يقدمه المهاجم الألماني نجم مانشستر سيتي الإنجليزي. وقال بيرهوف لصحيفة بيلد الألمانية "من المؤكد أن الولادة منحته دفعة مرة أخرى فأصبح ببساطة أكثر جدية في المباريات"، وتابع "أنا سعيد جدا لأجله".

ويعيش سانيه فترة تألق غير عادي مع مانشستر سيتي وحقق مع الفريق هذا الأسبوع الفوز السابع على التوالي في الدوري الإنجليزي بالتغلب على واتفورد 2-1. حيث افتتح سانيه التسجيل لفريقه ليحرز الهدف 21 في 71 مباراة خاضها بالقميص الأزرق السماوي. ويتمنى المدرب غوارديولا أن يبقى سانيه مع الفريق لفترة طويلة.

وبالنظر إلى سنه الصغيرة، ربما يصبح ليروي سانيه أفضل هداف ألماني في تاريخ البرمييرليغ. حيث يحتل صدارة القائمة مسعود أوزيل، الذي سجل 30 هدفا في 152 مباراة مع أرسنال. يليه يورغن كلينسمان برصيد 29 هدفا في 56 مباراة بقميص توتنهام، وبنفس الرصيد أوفى روسلر (29 هدفا) في 103 مباريات، حسب صحيفة بيلد.

وكان مدرب المانشافت يوآخيم لوف قد استبعد سانيه "لأسباب غير رياضية" من التشكيلة المشاركة في مونديال روسيا في صيف هذا العام، غير أن المدرب عاد واستدعاه من جديد، وتألق مع المنتخب الألماني في آخر مبارياته هذا العام أمام منتخب هولندا الشهر الماضي. وقال لوف: "لقد تطور معنا بشكل رائع، ووجد نفسه بطريقة صحيحة ويفهم أسلوب لعبنا".

يذكر أنه قبل ثلاثة أشهر، وتحديدا في الثامن من سبتمبر/ أيلول الماضي، وبعبارات ملؤها السعادة والفرحة، أعلن نجم منتخب ألمانيا ومانشستر سيتي الإنجليزي ليروي سانيه (22 عاماً) مولد ابنته "ريو ستيلا"، من شريكة حياته المغنية "كانديز بروك"، التي تشبه المغنية الشهيرة "ريهانا".

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