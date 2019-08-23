ريناتو سانشيز لاعب كرة قدم برتغالي في خط الوسط، لعب في بايرن ميونيخ الألماني قبل التحاقه بنادي ليل الفرنسي. كما لعب وفاز مع المنتخب الوطني البرتغالي بلقب بطولة كاس الأمم الأوروبية عام 2016.

فرض ريناتو سانشيز نفسه على كرة القدم البرتغالية بسرعة كبيرة جدا. إذ لفت بأدائه الرائع اهتمام الأوروبيين عندما كان ضمن فريق الناشئين بنادي بنفيكا، ليتم استدعاؤه من قبل مدرب النادي للعب مع الفريق الأول. لعب مع بايرن ميونيخ بناء على صفقة كلفت عشرات الملايين، غير أن أدائه لم يكن بالمستوى المطلوب هناك. وفي صيف 2019 انتقل للعب في نادي ليل الفرنسي.