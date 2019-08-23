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ريناتو سانشيز

ريناتو سانشيز لاعب كرة قدم برتغالي في خط الوسط، لعب في بايرن ميونيخ الألماني قبل التحاقه بنادي ليل الفرنسي. كما لعب وفاز مع المنتخب الوطني البرتغالي بلقب بطولة كاس الأمم الأوروبية عام 2016.

فرض ريناتو سانشيز نفسه على كرة القدم البرتغالية بسرعة كبيرة جدا. إذ لفت بأدائه الرائع اهتمام الأوروبيين عندما كان ضمن فريق الناشئين بنادي بنفيكا، ليتم استدعاؤه من قبل مدرب النادي للعب مع الفريق الأول. لعب مع بايرن ميونيخ بناء على صفقة كلفت عشرات الملايين، غير أن أدائه لم يكن بالمستوى المطلوب هناك. وفي صيف 2019 انتقل للعب في نادي ليل الفرنسي.

Renato Junior LUZ SANCHES (M) auf der Ersatzbank, Fussball Telekom Cup, Fortuna Duesseldorf (D) - FC Bayern Muenchen (M), am 14.01.2017 in Duesseldorf/ Deutschland. Â | Verwendung weltweit

بايرن ميونيخ يتجه للتخلص من نجمه "الغاضب" 23.08.2019

فتح بايرن ميونيخ قنوات الاتصال مع ليل الفرنسي من أجل بيع لاعبه ريناتو سانشيز في فترة الانتقالات الصيفية، فيما يضغط النجم البرتغالي الشاب بقوة للرحيل عن الفريق البافاري، وخوض تجربة كروية تعيد له بريقه المفقود منذ سنوات.
17.09.2016 *** Torjubelzum 3-1 durch Torschuetze RAFINHA (FC Bayern) Fussball 1.Bundesliga: FC Bayern Muenchen - FC Ingolstadt, 17.09.2016 -- Football, Soccer 1st. German Bundesliga Division: Bavaria Munich vs. FC Ingolstadt, September 17, 2016 -- Copyright: picture-alliance/GES-Sportfoto

نجم برازيلي يوضح.. هذا أسوأ مدرب تعاملت معه في بوندسليغا 10.07.2019

بعد رحلة دامت 13 عاما في الدوري الألماني عاد البرازيلي رافينيا إلى بلده هذا الصيف. وتحدث في حوار عن أقرب الناس إليه ومأساة ريناتو سانشيز وعن مدربيه غوارديولا وأنشيلوتي وغيرهما، مفصحا عن أسوأ مدرب من وجهة نظره.

March 9, 2019 - Manchester, United Kingdom - Ilkay Gundogan of Manchester City during the Premier League match at the Etihad Stadium, Manchester. Picture date: 9th March 2019. Picture credit should read: James Wilson/Sportimage |

لهذه الأسباب على بايرن ميونيخ التعاقد مع إلكاي غوندوغان! 06.05.2019

رسميا أعلن بايرن أن جناحيه، ريبري وروبن سيودعان الفريق هذا الصيف، ولعل ذلك سيكون مؤشرا على بدء مرحلة جديدة تستدعي التعاقد مع وجوه جديدة. إلكاي غوندوغان أحد الأسماء المطروحة، في صفقة سيكون لبايرن فيها إيجابيات كثيرة.

Renato Junior LUZ SANCHES (M) auf der Ersatzbank, Fussball Telekom Cup, Fortuna Duesseldorf (D) - FC Bayern Muenchen (M), am 14.01.2017 in Duesseldorf/ Deutschland. Â | Verwendung weltweit

ريناتو سانشيز يقرع طبول الرحيل من جديد 21.03.2019

تعاقد معه بايرن ميونيخ قبل سنتين بـ35 مليون يورو باعتباره أحد المواهب الكروية الشابة، لكنه لم ينجح في إثبات ذاته بالفريق البافاري. واليوم يفكر ريناتو سانشيز جديا في الرحيل.
LISBON, PORTUGAL - SEPTEMBER 19: Renato Sanches of Bayern Munich celebrates after scoring his team's second goal during the Group E match of the UEFA Champions League between SL Benfica and FC Bayern Muenchen at Estadio da Luz on September 19, 2018 in Lisbon, Portugal. (Photo by Octavio Passos/Getty Images)

البرتغالي ريناتو سانشيز.. منقذ وسط ميدان سان جيرمان؟ 23.01.2019

في ظل حاجة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتعزيز وسط ميدانه، كشفت تقارير إعلامية عن قرب إتمام صفقة مع بايرن ميونيخ للحصول على خدمات لاعبه البرتغالي ريناتو سانشيز.
Renato Junior LUZ SANCHES (M) auf der Ersatzbank, Fussball Telekom Cup, Fortuna Duesseldorf (D) - FC Bayern Muenchen (M), am 14.01.2017 in Duesseldorf/ Deutschland. Â | Verwendung weltweit

ريناتو سانشيز يلوح بنهاية مريرة للتجربة البافارية 11.01.2019

بعد مشاركته في 16 مباراة فقط هذا الموسم بدأت علامات الاستفهام تُطرح حول مستقبل البرتغالي ريناتو سانشيز في صفوف بايرن ميونخ الألماني. لكنه بات يلوح بالرحيل إذا لم يحصل على دقائق لعب أكثر في مرحلة الإياب.
LISBON, PORTUGAL - SEPTEMBER 19: Renato Sanches of Bayern Munich celebrates after scoring his team's second goal during the Group E match of the UEFA Champions League between SL Benfica and FC Bayern Muenchen at Estadio da Luz on September 19, 2018 in Lisbon, Portugal. (Photo by Octavio Passos/Getty Images)

نيكو كوفاتش يشعل شمعة ريناتو سانشيز مجددا 21.09.2018

مرة أخرى تظهر أهمية حسن الإدارة أهميتها في عالم كرة القدم. والحديث عن الدولي البرتغالي ريناتو سانشيز الذي أبهر عالم المستديرة في بطولة أمم أوروبا 2016، قبل أفول نجمه في العامين الماضين. مدربه الجديد يقرر تغيير الوضع.

Renato Junior LUZ SANCHES (M) auf der Ersatzbank, Fussball Telekom Cup, Fortuna Duesseldorf (D) - FC Bayern Muenchen (M), am 14.01.2017 in Duesseldorf/ Deutschland. Â | Verwendung weltweit

هل يسمح بايرن ميونيخ بانتقال سانشيز إلى باريس سان جيرمان؟ 30.08.2018

أبدى نادي باريس سان جيرمان رغبته في ضم لاعب خط وسط بايرن ميونيخ ريناتو سانشيز، حسبما ذكرت تقارير صحفية ألمانية. فهل يستغل نادي بايرن ميونيخ الفرصة للتخلص من سانشيز الذي تلاحقه لعنة الإصابات؟
Swansea City's Portuguese midfielder Renato Sanches warms up ahead of the English Premier League football match between Swansea City and Newcastle United at The Liberty Stadium in Swansea, south Wales on September 10, 2017. / AFP PHOTO / Geoff CADDICK / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. / (Photo credit should read GEOFF CADDICK/AFP/Getty Images)

هل سيعود ريناتو سانشيز خائباً إلى بايرن؟ 15.12.2017

رحل إلى نادي سوانزي على سبيل الإعارة ولم يكمل موسماً واحداً مع النادي الإنجليزي الذي قرر إعادته إلى بايرن. أنباء عن قرب عودة ريناتو سانشيز إلى البافاري، فما هي مشكلة الموهبة البرتغالية الشابة؟

09.09.2016 +++++ 09.09.2016, xovx, Fussball 1.Bundesliga, FC Schalke 04 - FC Bayern Muenchen emspor , v.l. Renato Sanches (FC Bayern Muenchen), Benjamin Stambouli (FC Schalke 04), Aktion. Gelsenkirchen 09 09 2016 xOVx Football 1 Bundesliga FC Schalke 04 FC Bavaria Munich emspor v l Renato Sanches FC Bavaria Munich Benjamin Stambouli FC Schalke 04 Action shot Gelsenkirchen Copyright: Imago/Jan Huebner

لماذا يخشى بايرن مشاركة سانشيز في مباريات الدوري المتبقية؟ 01.05.2017

رغم تتويج فريق بايرن ميونيخ رسمياً ببطولة الدوري الألماني، إلا أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد يتخلى عن لاعب خط الوسط ريناتو سانشيز في المباريات المتبقية. قد يعود السبب في ذلك إلى أحد بنود عقد اللاعب البرتغالي.
Real Madrid's coach Jose Mourinho (L) reacts beside Borussia Dortmund's coach Juergen Klopp during their Champions League semi-final first leg soccer match in Dortmund April 24, 2013. REUTERS/Wolfgang Rattay (GERMANY - Tags: SPORT SOCCER)

مورينيو ينتقد بايرن ميونيخ بسبب مواطنه ريناتو سانشيز 11.04.2017

اعتبر المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو أن تعاقد مواطنه الشاب ريناتو سانشيز مع بايرن ميونيخ الألماني كان أمرا خاطئا، ملاحظا أنه يجلس معظم الأوقات على مقعد البدلاء. وعبر مورينيو عن ندمه لعدم استقطاب سانشيز معه إلى إنجلترا.

Renato Junior LUZ SANCHES (M) auf der Ersatzbank, Fussball Telekom Cup, Fortuna Duesseldorf (D) - FC Bayern Muenchen (M), am 14.01.2017 in Duesseldorf/ Deutschland. Â | Verwendung weltweit

سانشيز.. موهبة تنتظر الخروج من قاعة الانتظار في بايرن 10.02.2017

البرتغالي الموهوب ريناتو سانشيز لم يقنع متابعيه حتى الآن رغم وجوده في بايرن منذ سبعة شهور تقريباً. مدربه مقتنع به، ولوتار ماتيوس أظهر حماسه الشديد له، رغم ذلك فإن مشاركاته قليلة ويبدو وكأنه في غرفة ينتظر أن يأخذ دوره.

23.11.2016*** Bayern Munich's Portuguese midfielder Renato Sanches (L) and Rostov's Ecuadorian midfielder Christian Noboa vie for the ball during the UEFA Champions League football match between FC Rostov and FC Bayern Munich at Rostov-on-Don's Olimp 2 stadium on November 23, 2016. / AFP / Kirill KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

ريناتو سانشيز يوضح سبب عدم تألقه في بايرن حتى الآن 09.12.2016

لم يظهر ريناتو سانشيز حتى الآن بالمستوى المنشود مع فريقه الجديد بايرن ميونيخ. أرقامه مع بايرن تثير الاستغراب، وهو نفسه لا يعجبه أداؤه حتى الآن. فلماذا لا يتألق في بايرن؟ مسألة لها علاقة بالطقس حسب ما يقول هو نفسه!
firo : 14.06.2016 M12, Match 12, Fußball, International, EM 2016, UEFA, EURO 2016, Europameisterschaft 2016, Nationalmannschaft, POR, Portugal - ISL, Island 1:1 POR Renato Sanches, Einzelaktion | Verwendung weltweit (c) picture-alliance/augenklick/firo Sportphoto

سانشيز يتسلح بـ"الفتى الذهبي" بحثاً عن دور في البافاري 24.10.2016

النجم البرتغالي ريناتو سانشيز يفوز بجائزة "الفتى الذهبي"، وذلك في وقت ما زال يبحث فيه بعد عن دور فاعل ضمن كتيبة المدرب كارلو أنشيلوتي، على غرار ظهوره مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا.
6.08.2016 Football Soccer - Bayern Munich - Allianz Arena, Munich, Germany - 06/08/16 - Bayern Munich's coach Carlo Ancelotti, Mats Hummels, Renato Sanches and CEO Karl-Heinz Rummenigge during news conference. REUTERS/Michaela Rehle Copyright: Reuters/M. Rehle

سانشيز وهوملس لم يدخلا بعد في أجواء البافاري 10.09.2016

رغم تحقيقه لفوزين ثمينين مكناه من إطباق سيطرته على صدارة الدوري الألماني، لازال فريق بايرن ميونيخ يعاني من بعض المشاكل، من بينها ضعف أداء الوافدين الجديدين ماتس هوملس والبرتغالي ريناتو سانشيز في أول ظهور له في بوندسليغا.
ALTACH, AUSTRIA - AUGUST 05: Mario Goetze of Dortmund looks on prior to the friendly match between AFC Sunderland v Borussia Dortmund at Cashpoint Arena on August 5, 2016 in Altach, Austria. (Photo by Deniz Calagan/Getty Images) ________________________________________ MUNICH, GERMANY - AUGUST 10: Renato Sanches of FC Bayern Munich pose during the team presentation on August 10, 2016 in Munich, Germany. (Photo by Marc Mueller/Bongarts/Getty Images) ________________________________________ MUNICH, GERMANY - AUGUST 10: Mats Hummels of FC Bayern Munich pose during the team presentation on August 10, 2016 in Munich, Germany. (Photo by Marc Mueller/Bongarts/Getty Images)

أبرز صفقات الانتقالات في البوندسليغا لموسم 2017/2016 17.08.2016

تسعى كافة الفرق في الدوري الألماني لكرة القدم لتدعيم صفوفها للموسم الجديد من أجل المنافسة على كافة الألقاب، نستعرض لكم في صور أخبار سوق الانتقالات الصيفية 2016 في البوندسليغا.
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