ريناتو سانشيز يقرع طبول الرحيل من جديد

أكد الدولي البرتغالي ووسط ميدان بايرن ميونيخ الألماني ريناتو سانشيز مجددا عن عدم رضاه عن وضعه الحالي في الفريق البافاري، ابن 21 عاما ظل حبيس مقاعد البدلاء طيلة هذا الموسم ولم يشارك سوى في سبع مبارايات من أصل 21 مباراة. وعن هذا الوضع قال سانشيز "لست سعيدا هنا. أبذل كثيرا من الجهد رغم ذلك لا يُسمح لي باللعب. سأبحث عن الأفضل بالنسبة لي"، ويوضح أكثر قائلا "أريد أن ألعب أكثر، ربما مع فريق آخر. وعلي التفكير في هذا الأمر".

وكانت محطة "أر أم سي سبورت" الرياضية قد كشفت أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أجرى اتصالات مع بايرن ميونيخ من أجل التفاوض بشأن سانشيز. وكانت "سكاي سبورت" قد أكدت وجود مفاوضات بين النادي الباريسي وبايرن ميونيخ وأن 15 مليون يورو ما تزال تفصل الجانبين عن إتمام الصفقة.

يذكر أن البرتغالي ريناتو سانشيز من المواهب الكروية الشابة التي برز نجمها في بطولة كأس أمم أوروبا العام الماضي، التي فاز فيها سانشيز باللقب مع منتخب بلاده البرتغال. وبعد تألقه في بنفيكا البرتغالي نجح بايرن منافسة مانشستر يونايتد عليه والحصول على خدمات سانشيز مقابل 35 مليون يورو في تموز/ يوليو 2016. لكنه لم يبرز في صفوف بايرن بالمستوى المُرتجى منه.

هـ.د