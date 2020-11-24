 ريلكه.. شاعر الوجودية والظمأ إلى الكمال | ثقافة ومجتمع| قضايا مجتمعية من عمق ألمانيا والعالم العربي | DW | 25.11.2020

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ثقافة ومجتمع

ريلكه.. شاعر الوجودية والظمأ إلى الكمال

معالجة الشاعر الألماني الكبير راينر ماريا ريلكه للموضوعات الإنسانية في قصائده ورؤيته الفلسفية العميقة بجانب استعراضه لتجاربه الذاتية بنزعة تميل إلى الكمال من أهم العوامل، التي جعلته خالداً في وجدان محبي الأدب حتى اليوم.

إلى جانب الوجودية عالجت أعمال ريلكه قضايا إنسانية كبرى مثل الدين والسياسية والثورة الاشتراكية والتغيير الاجتماعي

إلى جانب الوجودية عالجت أعمال ريلكه قضايا إنسانية كبرى مثل الدين والسياسية والثورة الاشتراكية والتغيير الاجتماعي

هذا العالَم نشيّدهُ،

فينهارُ،

ثم نشيّدهُ ثانيةً،

فننهارُ نحنُ.

راينر ماريا ريلكه

عُرف الشاعر الألماني راينر ماريا ريلكه المولودبمدينة براغ التشيكية في العام 1875 منذ صباه المبكر بحساسيته المفرطة إزاء العالم المحيط به، وميله الشديد إلى العزلة والانقطاع إلى التأمل. وبعدما تأكد من عدم قدرته على الانضمام إلى حياة الجماعة قرر أن يحيا حياةً بوهيميةً متفردة عمادها الشعر والفنّ والترحال. وتناول ريلكه في أدبه الشعري والنثري موضوعات مختلفة، غنية في تفاصيلها تستند بدرجة رئيسية إلى وقائع حياته المضطربة.

مختارات

الكاتب الألماني المشاكس فالتر ينز يغادر هذا العالم عن عمر ناهز 90 عاما، عقب مسيرة طويلة قضاها بين التدريس الجامعي والكتابة الأدبية والنضال السياسي، وخاصة في مجال السياسة الثقافية.

ولد الشاعر Georg Maurer في رومانيا وانتقل في عام 1926 إلى ألمانيا وكبر فيها وكتب أحلى قصائده بأسماء مستعارة في لايبزك وبرلين. برنامج إذاعي عن شعره وحياته.

أعلنت مصادر صحفية ألمانية عن وفاة الناقد الأدبي البارز مارسيل رايش رانيسكي الملقب ببابا الأدب الألماني عن عمر ناهز الثالثة والتسعين. وبوفاته تفقد ألمانيا أهم ناقد أدبي لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

على عكس أدباء وشعراء نظروا إلى الإسلام نظرة منغلقة، جاء الشاعر الألماني غوته بنظرة تتميز بالانفتاح على الثقافة العربية والإسلامية. وهو الأمر الذي يجعل الحاجة ملحة للعودة إلى أعماله، التي يراها الكثيرون درسا في التسامح.

لكن ما يتميز به أسلوب ريلكه هو ليس فقط استعراضه للوقائع الحياتية وتجاربه الذاتية، إنما الكيفية التي عالج بها الموضوعات الإنسانية الجوهرية، وذلك عبر رؤية فلسفية عميقة غير قابلة للاندثار، ومنها موضوعات الحبّ والطفولة والحنين والأمل والكراهية والبؤس والعزلة والصداقة والموت. ولعل مفردات الحنين والموت والعزلة كانت طاغية على إبداع الشاعر والناثر في أعماله المبكرة، إثر تجارب قاسية خاضها في طفولته وصباه كوفاة شقيقته الأكبر، وخروجه من المدرسة العسكرية وطلاق والديه، على سبيل المثال. بيد أن تلك المعاناة وجدت، نثرياً، ذروتها القصوى في "يوميات مالته لاورتس بريغه" Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge وهذا بالتحديد ما أضفى عليها طابع المعاصرة وجعلها بعيدة تماماً عما هو قومي ألماني محض. وثمة ميزة أخرى تتسم بها أعمال ريلكة المبكرة المعروفة بأجوائها السوداوية المفرطة في اليأس والرعب، وهي أنها يمكن أن تتخذ منحى ساخراً أحياناً مثلما تشهد قصصه بشكل خاص.

الفنّ كمصدر للجمال

وتعود القدرة التصويرية البارعة التي تتسم بها هذه الأعمال إلى انشغال ريلكه بالفنّ المعماري وولعه بالفنون التشكيلية، لاسيما النحت. ولعلنا لا نجافي الحقيقة إذا قلنا أن ريلكه نحّات شعري أراد أن يحوّل جمادات العالم الخارجي إلى رموز نفسيه وفكرية، أي أنه أراد محاكاة العالم المستقل عن الذات بصفته مجموعة من الصور الحيّة وذلك عبر عملية التشيؤ الشعري Dinggedicht القائمة على رصد التحوّل في المناخ النفسي من خلال الإسقاط الذاتي على الشيء المستقل نفسه، أي تحويل الجمادات إلى رموز شعرية. فالشجرة لا تعني لريلكة شجرة حتى وأن كتبها على النحو، إنما الأمل أو الحبّ أو الحياة برمتها، وكذلك مع الألوان وتحولات الفصول وغيرها من الرموز الطبيعية. لكن هذه الكتابات غالباً ما تحاكي الأعمال النحتية، مهتمةً بالتفاصيل وما هو هامشي لتبعث فيه الحرارة والحياة. وقد فعل ريلكه ذلك كلّه تيمناً بالنحاتين الكبيرين الإيطالي مايكل إنجلو والفرنسي أوغسطت رودان، الذي اشتغل ريلكه سكرتيراً له بضعة شهور في باريس. ولكي ينحت ريلكه قصائده وقصصه فإنه يحاول انتزاع الأشياء من طابعها السكوني السلبي وتحويلها إلى وحدات إيقاعية وجوديّة وحسيّة، تعبّر عن الذات المحمولة خارجاً، أي أنه يقوم بعملية تطهّر ذاتيه مطّردة بغية تخليص الذات من الأزمات النفسية والتراكمات الفكرية على نحو فنّي. فيمنحُ ذلك الشيءَ المستقل الحريّةَ التامة، لكي يعبّر عن نفسه بأكبر قدر ممكن من الاستقلالية، ولكي يمنح كذلك الحريةَ التامة لنفسه، باعتباره شاعراً، لإعادة صياغة هذه القراءة الحسيّة صياغةً موضوعيةً وفنيّةً بدرجة خاصة.

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كشف الذات

الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعتبر تجاوزاً للذات المبتلية بالمعاناة عند ريلكه هو كشف هذه الذات، أي تعريتها إلى حدّ ما، ثم تجسيدها جمالياً، مثلما فعل الفيلسوف نيشته الذي تأثر به ريلكه في أعماله المبكرة. وكان الفنّان الإغريقي، والمغني الإلهي، أورفيوس، هو من أوائل الساعين إلى إعادة صياغة الذات من خلال أناشيده التي كان يسحر بها حتى الأموات ليبعث فيهم الحياة، والذي استعار ريلكه اسمه ليضعه عنواناً لآخر عمل شعري "سونيتات إلى أورفيوس" Sonette an Orpheus، التي جعل منها شاهدة شعرية على قبر الراقصة البارعة فيرا كنوب التي فارقت الحياة وهي لم تبلغ التاسعة عشرة من عمرها، والتي كانت تذكّره بشقيقته التي رحلت قبل ولادته، مما جعل الأمّ تنظر إلى ريلكه بصفته تجسيداً حيّاً لشقيقته، حتّى أنها كانت تجبره على ارتداء أزياء الفتيات قبل دخوله إلى المدرسة العسكرية.

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البعد الفلسفي للشعر

كان ريلكه قد وقع في بداية حياته الأدبية تحت تأثير الفلسفة الوجودية ممثلةً بنيتشه وكيركيغارد الذي حاول ريلكه محاكاة تأملاته، فضلاً عن الكثير من الإشارات والإحالات المباشرة، بل حتى التراجم التي تناولت أفكار هذا الفيلسوف الدنماركي. بيد أن أعمال ريلكه لم تقتصر على تمثّل الفلسفة الوجودية، إنما عالجت قضايا إنسانية كبرى مثل الدين والسياسية والثورة الاشتراكية والتغيير الاجتماعي. ومن الملامح البارزة التي اتسمت بها أعماله التي وصفها بأنها من أعظم ما كتب باللغة الألمانية منذ القرون الوسطي، هو المسعى "الأخلاقي" الحثيث لتحويل الأدب إلى دين قائم على الحبّ. والحبّ عند ريلكه هو تخطي الذات الـمُحبّة للوصول إلى مرحلة متقدمة من مراحل الوجود الـمُحَبّ الذي لا يضطر إلى تزييف ذاته إرضاء للمحب، بل يجعل الحبّ نفسه كبيراً وعميقاً في قلبه وعواطفه، ليتوافق مع حبّه، محتفظاً في الوقت نفسه بجوهره نقيّاً، رحباً، مستقلاً عن محبة الآخر. فالحبّ إذاً هو الفيض الروحي، الذي يغمر الآخر دون أن يطلبه هذا الآخر. ويتطلب هذا النمط من الحبّ الإلهي البحثَ الصارم عن الله في الذات الإنسانية التي تنزع دائماً إلى الحلول في الذات الـمُحبّة الكبرى، الناضجة والمتخيلة حسيّاً وميتافيزيقياً. وذلك يعني التحرر من القيود الأرضية والاجتماعية كلّها مثلما توحي كتابات ريلكه، بغية تحقيق دين جديد قوامه الحبّ، ولا شيء غير الحبّ. وأصيب ريلكه بمرض سرطان الدم، اللوكيميا، ففارق الحياة عام 1926 في قرية فال مونت بالقرب من بحيرة جنيف.

  • Deutschland Harz Hängebrücke Titan-RT (picture-alliance/dpa/U. Poss)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    يبلغ طول الجسر "تيتان أر" (Titan-RT) حوالي الـ458.5 متراً، على ارتفاع 100 متراً فوق النهر- الجسر المعلق للمشاة على امتداد سد رابوده، أحدث معلم سياحي في جبال هارتس. ويتطلب عبوره الشجاعة، إذ قد يتأرجح عند حدوث الرياح.

  • Deutschland Harz Doppelseilrutsche (picture-alliance/ZB/Z. Bein)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    ويحتاج الأمر إلى شجاعة أكبر للتعلق بحزام على سلك/كابل، والسقوط للأسفل بسرعة 90 كم في الساعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تجربة جدار الجري على سد ويندنفورث.

  • Deutschland Harz Torfhaus Goetheweg (picture-alliance/Dumont/R. Freyer)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    لا يزال الريف البري الرومانسي السبب الرئيسي للقيام برحلة إلى هارتس، حيث لم يطرأ أي تغير يُذكر منذ زمن غوته وهاينه. إذ زار الشاعران المنطقة كثيراً، وخُلدت هذه الزيارات في أعمالهما. لذلك يمكنك متابعة خطواتهم على المسارات التي سميت بأسمائهم.

  • Deutschland Harz Brocken (picture alliance)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    وتؤدي العديد من مسارات المشي الطويلة إلى قمة بروكن، على ارتفاع 1,421 متراً، أعلى قمة في جبال هارتس، حيث يوجد فندق، ومرصد جوي، ومتحف يقدم معلومات للزوارعن تقسيم ألمانيا. يقع جبل بروكن في منطقة عسكرية مقيدة، حيث كان موقع ستاسي، الشرطة الألمانية الشرقية السرية السابقة، التي تجسست على السياسيين الألمان الغربيين.

  • Deutschland Harz Schmalspurbahn am Brocken (picture-alliance/dpa/D. Naupold)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    رحلات القطار البخاري الرائعة، التي تصل المسافرين إلى قمة بروكن. تستحق التجربة خصوصاً عند إمكانية رؤية المناظر الطبيعية الخلابة في تلك المنطقة. ولكن إحصائياً، يحيط الضباب بحل بروكن 300 يوماً في السنة.

  • Deutschland Training für Walpurgis im Harz (picture-alliance/dpa/S. Pförtner)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    لا تهتم هذه السيدات بأحوال الطقس. إذ تقول الأسطورة أن هذه الساحرات يجتمعن على جبل بروكن مع الشيطان. في الوقت الحالي، أصبحت هذه الملحمة القديمة تعرف كمهرجان الربيع: كل عام، يحتفل السحرة والشياطين في عدة أماكن في منطقة الهارتس بما يدعى (ليلة فالبرغيس).

  • Deutschland Harz Ilse (picture-alliance/Arco Images/W. Rolfes)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    رواية أخرى تحكي قصة الأميرة إلزا. كعقاب على خيانة الأسرار الموكلة إليها، حُولت إلى نهر. ومنذ ذلك الحين، تتدفق عبر جبال الهارتس.

  • Deutschland Harz Wanderweg Harzer Hexenstieg (picture-alliance/Dumont/R. Freyer)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    الحديقة الوطنية...حوالي 10 في المئة من سلسلة جبال هارتس، محمية طبيعية منذ عام 2006، بهدف إعادة الغابة إلى حالتها الأصلية، تزرع الأشجار المتساقطة مثل، الزان للحد من زراعة أحادية على نطاق واسع.

  • Deutschland Harz Luchsgehege im Nationalpark (picture-alliance/dpa/H. Hollemann)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    كما قلل من مسارات التنزه في الحديقة الوطنية لخلق مناطق أكبر للحيوانات البرية دون عائق. يمكنك الاقتراب، حيث تصبح المراقبة واضحة فترى: الوشق، على سبيل المثال، الذي أعيد بنجاح إلى هارتس، على الرغم من اعتباره من الحيوانات المنقرضة في أوروبا الوسطى لمدة 200 سنة.

  • Deutschland Harz Löwenskulptur in Goslar (picture alliance)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    يمثل الأسد بلدة غوسلار، ويرمز إلى القوة التي تميزت بها هذه البلدة في العصور الوسطى. وأحب الأباطرة الألمان عقد المحكمة هنا. وصنفت البلدة القديمة الخلابة ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.

  • Bauhaus-Stätten Besucherbergwerk Rammelsberg (picture alliance / DUMONT Bildar)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    جبل رامسلبرغ ومتحفه المدرج على قائمة كنوز التراث العالمي. ذو ماض غني باستخراج الفحم والمعادن.

  • Deutschland Harz Rübeland Baumannshöhle (picture-alliance/Dumont/S. Lubenow)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    كان العلماء يبحثون عن رواسب خام جديدة، عندما صادفوا كهف بومان. أحد الكهوف الكلسية العديدة في هارتس، الذي سيثير إعجابك حتماً.

  • Sachsen-Anhalt Wernigerode Marktplatz (picture alliance/Arco Images)

    مرتفعات "هارتس" الألمانية ـ سحر الطبيعة وخيال الشعراء

    وترتبط البيوت نصف الخشبية، بشكل وثيق مع العديد من المدن في هارتس، غير أن تلك الموجودة في فيرنيغيرود، متعددة الألوان، لذا غالباً ما يشار إليها باسم (البلدة الملونة) في سفوح هارتس. كريستن شميدت/ ريم ضوا.


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خطواتي الأولى - معلومات للاجئين الجدد في ألمانيا 26.10.2015

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