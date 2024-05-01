ريتشارد كونور

بعد أن وضع خطة للتخصص بالصحافة العلمية والبيئية، وبعد دراسة علم الحيوان في جامعة ليفربول، سرعان ما بدأ ريتشارد في الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأخبار العامة.

بدأ حياته المهنية في Bury Times ثم انتقل إلى Bolton News، بالإضافة إلى العمل كصحفي مستقل في Manchester Evening News، حيث عمل كمراسل ومحرر ثانوي. كما أمضى ريتشارد فترة في تدريس اللغة الإنجليزية في إسبانيا والنمسا قبل الاستقرار في مدينة بون الألمانية.