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الهجرة واللجوء إلى أوروباحرب غزة وارتداداتهاالتغيرات المناخية

ريتشارد كونور

يقدم ريتشارد تقارير عن قصص من جميع أنحاء العالم، بتركيز خاص على أوروبا – وألمانيا في المقدمة.

يهتم ريتشارد بالسياسة الألمانية على وجه الخصوص - بالإضافة إلى بعض القصص الأكثر غرابة من ألمانيا.

بعد أن وضع خطة للتخصص بالصحافة العلمية والبيئية، وبعد دراسة علم الحيوان في جامعة ليفربول، سرعان ما بدأ ريتشارد في الاستمتاع بمجموعة متنوعة من الأخبار العامة.

بدأ حياته المهنية في Bury Times ثم انتقل إلى Bolton News، بالإضافة إلى العمل كصحفي مستقل في Manchester Evening News، حيث عمل كمراسل ومحرر ثانوي. كما أمضى ريتشارد فترة في تدريس اللغة الإنجليزية في إسبانيا والنمسا قبل الاستقرار في مدينة بون الألمانية.

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موضوعات من ريتشارد كونور

وثيقى لمنع الترحيل لمن رُفضت إقامتهم لكن لا يمكن ترحيلهم تعرف باسم "إقامة التسامح" في ألمانيا

دراسة: الألمان يهتمون بتقليل الهجرة أكثر من التغيّر المناخي!

دراسة: الألمان يهتمون بتقليل الهجرة أكثر من التغيّر المناخي!

رغم الحاجة الشديدة لسدّ الخصاص في عدة قطاعات في ألمانيا، إلّا أن التقليل من الهجرة هو أهم ما يشغل بال الألمان.
منوعات١٠ مايو ٢٠٢٤
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