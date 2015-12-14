أحد أبرز نجوم كرة القدم الفرنسية خلال العقد الأخير، اختير كأفضل لاعب في أوروبا لسنة 2013. يلعب في صفوف نادي بايرن ميونيخ منذ 2007 وحقق معه نجاحات من ضمنها الفوز بدوري أبطال أوروبا.

ولد فرانك ريبيري عام 1983 في فرنسا. خلال طفولته تعرض ريبيري لحادث سير خطير يقول انه أعطاه حافزا للاجتهاد ومساعدة اسرته الفقيرة التي نشأ في ظلها. لمع اسمه في عالم كرة القدم مع مرسيليا الفرنسي. وقد دفع تألقه هذا بايرن ميونيخ إلى كسبه مقابل عروض مغرية. على الصعيد الشخصي أعلن ريبيري إسلامه في عام 2006 واختار اسم بلال كاسم ثانٍ له.