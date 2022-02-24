ريبيري يكشف عما سيفعله بعد انتهاء مسيرته الاحترافية

يحلم فرانك ريبيري بالعمل كمدرب بعد انتهاء مسيرته الاحترافية كلاعب كرة قدم، وفقاً لما صرح به لقناة "سكاي سبورت إيطاليا" موضحا أنه يود أن يصبح مدربا.

ريبيري الذي لعب لفريق بايرن ميونيخ الألماني من موسم 2007 إلى 2019، يحمل حاليا قميص ساليرنيتانا الإيطالي المنافس في دوري الدرجة الأولى، وسينتهي عقده معه بنهاية الموسم. ومن غير الواضح كيف ستتطور الأمور بعد ذلك. في الآونة الأخيرة، ونتيجة لإصابة خطيرة، راجت شائعات بأن اللاعب البالغ من العمر 38 عاماً سينهي مسيرته الاحترافية.

ولم يخف في حواره مع القناة الإيطالية إعجابه الشديد ببعض المدربين الذين عمل معهم. وقال: "أحب حقًا كارلو أنشيلوتي، كشخص وطريقة تفكيره وعمله"، مضيفًا: "لقد أحببت أيضًا يوب هاينكس، الذي فزنا معه بكل شيء في بايرن ميونيخ في 2013".

وحول توقعات اللاعب الفرنسي بمن سيفوز بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، وضع الأخيره ناديه البافاري السابق على قائمة المرشحين، موضحا: "أرى بايرن ميونيخ وليفربول وربما باريس سان جيرمان أيضاً". وقال اللاعب الدولي السابق "الأمر يعتمد عليهم، لديهم فرق قوية ولاعبون رائعون".

وبدا ريبيري متحمساً لزميله السابق في الفريق ليفاندوفسكي، اللذي قال "هو مهاجمي الأول في الوقت الحالي، الأفضل في العالم في آخر عامين أو ثلاثة أعوام"، مضيفًا عن هدّاف بايرن "إنه يعمل كثيراً ويريد مساعدة الفريق. هو يصنع الفارق". ولهذا السبب يرى أنه: "كان سيستحق جائزة الكرة الذهبية العام الماضي والعام الذي قبله".

يذكر أن الجائزة لم تُمنح في عام 2020، وفاز ليونيل ميسي بجائزة عام 2021.

ز.أ.ب/و.ب