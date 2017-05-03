يلعب ريال مدريد لكرة القدم في دوري الدرجة الأولى الإسباني. يعتبر من أنجح الأندية الأوروبية وحامل الرقم القياسي في الفوز بدوري أبطال أوروبا. خطف مؤخرا لقب بطولة الدوري للمرة الثالثة على التوالي بعد فوزه على ليفربول.

تأسس نادي ريال مدريد في عام 1902. يلعب النادي في دوري الدرجة الأولى الإسباني ولم يسبق أن هبط إلى الدرجة الثانية أبدا. يعتبر -إلى جانب برشلونة- أنجح نادٍ إسباني لكرة القدم. في جعبته ألقاب كثيرة لبطولة الدوري وكذلك لبطولة كأس ملك إسبانيا. وهو حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا. يلعب في صفوف النادي حاليا نجوم عالميون كبار مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو.