 ريال مدريد يفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 28.05.2022

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رياضة

ريال مدريد يفوز بدوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول

تألق الحارس البلجيكي تيبو كورتوا فحافظ على فوز فريقه ريال مدريد على ليفربول في باريس. وعزز ريال رقمه القياسي فأمسى بطلا لأوروبا للمرة الـ 14 في تاريخه. فيما خسر المصري صلاح نجم ليفربول مباراة كانت في غاية الأهمية له.

البرازيلي مارسيلو يحمل الكأس ذات الأذنين، وحوله زملائه في ريال مدريد والمدرب أنشيلوتي بعد الفوز على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا. (28/5/2022)

البرازيلي مارسيلو يحمل الكأس ذات الأذنين، وحوله زملائه في ريال مدريد والمدرب أنشيلوتي بعد الفوز على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا. (28/5/2022)

 أحرز ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على ليفربول في المباراة النهائية على "ستاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية، بعدما تأجلت بداية المباراة أكثر من نصف ساعة مساء اليوم السبت (28 مايو/ أيار 2022).

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موقعة ريال وليفربول السبت يتوقع أن تكون من الطراز الرفيع. نفسيا قد يكون "ريدز" أكثر قوة ليس فقط لرغبته في الثأر من "الملكي" وإنما أيضا بعد إخفاقه في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

قدم ريال مدريد ومانشستر سيتي أمسية كروية ممتعة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وبعد سيطرة من سيتي على المباراة وتقدم محرز بهدف، عاد الريال من بعيد وتعادل في الوقت الضائع ثم فاز على سيتي ليلاقي ليفربول في نهائي البطولة.


وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف المباراة الوحيد بعدما تابع تسديدة زميله فيدريكو فالفيردي في الدقيقة 59، ليجمع ريال بين بطولتي الدوري الإسباني ودوري الأبطال.
لكن الفضل الأساسي في فوز ريال يعود إلى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا الذي أنقذ عددا كبيرا من الفرص الصعبة من محمد صلاح وساديو ماني على مدار شوطي المباراة.
وعزز ريال رقمه القياسي وأصبح بطلا لأوروبا للمرة 14 في تاريخه.

وحرم ريال منافسه الإنكليزي من لقبه السابع في المسابقة القارية ومن تحقيق الثلاثية، ليكتفي بالتالي بلقبي مسابقتي الكأسين المحليين بعدما كان يحلم برباعية تاريخية قبل أن يسلبها منه مانشستر سيتي بإحراز الدوري المحلي في المرحلة الأخيرة بفارق نقطة، وبعده النادي الملكي بالفوز عليه السبت. 
وتأجلت بداية المباراة 36 دقيقة، بسبب "مشكلات أمنية" مرتبطة بـ"الوصول المتأخر للمشجعين" إلى الملعب، مع محاولة الشرطة إبعاد بعض المشجعين الراغبين في اقتحام طريقهم نحو ستاد دو فرانس في باريس. 

وأظهرت لقطات التليفزيون وجود العديد من المقاعد الخالية في المدرجات الخاصة بجماهير ليفربول. وتحدثت تقارير إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي عن مشاهد فوضوية خارج الملعب، وزعمت أن بعض الجماهير حاولوا دخول الملاعب بدون تذاكر. 

البرازيلي فينيسيوس جونيور صاحب هدف المباراة الوحيد

البرازيلي فينيسيوس جونيور صاحب هدف المباراة الوحيد

كورتوا يبطل أثر سيطرة ليفربول

وفرض ليفربول سيطرته على وسط الملعب من البداية، بعد مشاركة تياغو ألكانتارا بشكل مفاجئ في التشكيلة الأساسية عقب التعافي من الإصابة، وسدد صلاح كرتين أنقذهما الحارس كورتوا.
واقترب ليفربول من التسجيل بعدما سدد ماني كرة قوية لمسها كورتوا ثم ارتدت من القائم في الدقيقة 21.
واعتقد ريال أنه تقدم بهدف قبل الاستراحة عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة لكن تقرر إلغاء الهدف بعد مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد.
وتحسن أداء ريال في الشوط الثاني، وسجل هدف التتويج بعدما حاول فالفيردي التسديد من الجانب الأيمن وذهبت الكرة نحو فينيسيوس الذي تابعها من مدى قريب وهز شباك الحارس أليسون بيكر.
وضغط ليفربول بكل قوة وتوغل صلاح من الجانب الأيمن ثم أطلق تسديدة قوية أنقذها كورتوا ببراعة.
وبعد دقائق أرسل جوردان هندرسون كرة عرضية لمسها البديل ديوغو جوتا برأسه نحو صلاح الذي كاد أن يسجل من مدى قريب لولا أن كورتوا أنقذ الكرة من على خط المرمى.

كورتوا تألق بشكل غير عادي وحافظ على فوز فريقه وتصدى لكرات خطيرة من ماني وصلاح (الصورة من الأرشيف من مواجهة أمام غلادباخ عام 2020)

كورتوا تألق بشكل غير عادي وحافظ على فوز فريقه وتصدى لكرات خطيرة من ماني وصلاح (الصورة من الأرشيف من مواجهة أمام غلادباخ عام 2020)


وحاول صلاح مجددا وراوغ فيرلان مندي الظهير الأيسر لريال وأطلق تسديدة قوية من الجانب الأيمن لتجد المتألق كورتوا الذي أنقذها ببراعة قبل أن يحظى بتحية حارة من زملائه وكأنه سجل هدفا حاسما.

وكان صلاح قد أثار الجدل بسبب حديثه عن الثأر لهزيمة فريقه في المواجهة السابقة بنهائي دوري الأبطال عام 2018 في كييف، عندما خرج بسبب الإصابة بعد نصف ساعة فقط، ليفوز بعدها الريال باللقب. 

وهذا هو اللقب الرابع لكارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا، فيما أصبحت هذه هي ثالث مباراة نهائية يخسرها يورغن كلوب، مدرب ليفربول، في دوري الأبطال.

ص.ش (رويترز، أ ف ب، د ب أ)

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    حقق ليفربول ستة ألقاب وانهزم في ثلاثة نهائيات. آخر لقب كان على حساب توتنهام بـ2/0 صيف 2019 بعد عودة تاريخية أمام برشلونة في نصف النهائي، وقبلها بموسم واحد انهزم في النهائي أمام الريال بـ1/3. أكبر نتيجة حققها كانت عام 1977 ضد مونشغلادباخ بـ3/1. هدافه التاريخي هو جيرارد بـ30 هدفا. حقق لقبين متتالين عامي 1977 و1978.

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