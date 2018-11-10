ريال مدريد يغير موقفه بشأن هازارد

ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" أن ريال مدريد، وضع أسماء بديلة للتعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية عوضا عن نجم تشيلسي إدين هازارد، الذي كان يُعد هدفاً رئيسياً لـ"الأبيض الملكي" منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن ريال مدريد، أنهى على ما يبدو اهتمامه بالظفر بخدمات هازارد في الميركاتو الشتوي، لأن تشيلسي متشبث بالنجم البلجيكي ولا يريد التفريط في خدماته، لاسيما وأن مدرب "البلوز" ماوريسيو ساري من أشد المعجبين بمهارات هازارد، وأضاف المصدر أن "الميرنغي" يحتاج إلى تعزيز كتيبته الكروية من أجل رفع حظوظه للفوز بالألقاب بعد بداية سيئة مع المدرب المُقال لوبيتيجي.

وأوضح موقع "إكسبريس" بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن مدرب ريال مدريد الجديد سانتياغو سولاري، اقترح على إدارة النادي التعاقد مع لاعب إسبانيول مارك روكا بدلاً من إدين هازارد، وأضاف أن مارك روكا (21 عاماً) يُتوقع أن يكون له مستقبل كبير في عالم الساحرة المستديرة.

وتابع نفس المصدر أن لاعب إسبانيول روكا لن يكلف خزينة "الميرنغي" كثيراً، إذ يرتبط بعقد مع إسبانيول يمتد حتى صيف 2022 ويبلغ الشرط الجزائي للاعب الإسباني 35 مليون يورو.

في المقابل، أكد أسطورة فريق تشيلسي دنيس وايز أن مغادرة إدين هازارد لتشيلسي أمر لا مفر منه، وأضاف :"من الواضح أن هازارد لاعب طموح للغاية وإذا ما أراد أن يكون لاعبا عالميا من طراز رفيع فإنه يتحتم عليه الفوز بأشياء كثيرة"، وأردف :"لديك برشلونة وريال مدريد وهذه هي الأندية التي يريد اللاعبون الكبار أن ينتهي بهم المطاف فيها".