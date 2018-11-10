 ريال مدريد يغير موقفه بشأن هازارد | عالم الرياضة | DW | 17.11.2018

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عالم الرياضة

ريال مدريد يغير موقفه بشأن هازارد

ريال مدريد يتخذ موقفا جديداً بشأن التعاقد مع نجم تشيلسي إدين هازارد. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية حديثة، فيما يسعى مدرب "الميرنغي" سانتياغو سولاري إلى تعزيز كتيبة الفريق الكروية بصفقات جديدة في الميركاتو الشتوي.

Fußball-Spieler Eden Hazard (picture-alliance/firo)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" أن ريال مدريد، وضع أسماء بديلة للتعاقد معها في فترة الانتقالات الشتوية  عوضا عن نجم تشيلسي إدين هازارد، الذي كان  يُعد هدفاً رئيسياً لـ"الأبيض الملكي" منذ رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن ريال مدريد، أنهى على ما يبدو اهتمامه بالظفر بخدمات هازارد في الميركاتو الشتوي، لأن تشيلسي متشبث بالنجم البلجيكي ولا يريد التفريط في خدماته، لاسيما وأن مدرب "البلوز" ماوريسيو ساري من أشد المعجبين بمهارات هازارد، وأضاف المصدر أن "الميرنغي" يحتاج إلى تعزيز كتيبته الكروية من أجل رفع حظوظه للفوز بالألقاب بعد بداية سيئة مع المدرب المُقال لوبيتيجي.

مختارات

بعدما أبدى رغبة واضحة في الانتقال إلى الدوري الإسباني واللعب في ريال مدريد، أوضحت تقارير صحفية أن نجم تشيلسي ادين هازارد تعترضه عقبة من أجل حمل قميص "الأبيض الملكي"، الذي يُقاوم للعودة إلى سكة الانتصارات. (13.10.2018)

إيدين هازارد وريال مدريد، قصة عشق متبادل لم تكتمل، غير أن كثيرا من التوقعات تفيد أن نهاية سعيدة تلوح في الأفق. شقيق اللاعب يؤكد ذلك ويكشف عن تفاصيل مهمة تتعلق في توقيت وظروف ارتباط النجم البلجيكي مع النادي الملكي. (05.11.2018)

 وأوضح موقع "إكسبريس" بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن مدرب ريال مدريد الجديد سانتياغو سولاري، اقترح على إدارة النادي التعاقد مع لاعب إسبانيول مارك روكا بدلاً من إدين هازارد، وأضاف أن مارك روكا (21 عاماً) يُتوقع أن يكون له مستقبل كبير في عالم الساحرة المستديرة.

وتابع نفس المصدر أن لاعب إسبانيول روكا لن يكلف خزينة "الميرنغي" كثيراً، إذ يرتبط بعقد مع إسبانيول يمتد حتى صيف 2022 ويبلغ الشرط الجزائي للاعب الإسباني 35 مليون يورو.

في المقابل، أكد أسطورة فريق تشيلسي دنيس وايز أن مغادرة إدين هازارد لتشيلسي أمر لا مفر منه، وأضاف :"من الواضح أن هازارد لاعب طموح للغاية وإذا ما أراد أن يكون لاعبا عالميا من طراز رفيع فإنه يتحتم عليه الفوز بأشياء كثيرة"، وأردف :"لديك برشلونة وريال مدريد وهذه هي الأندية التي يريد اللاعبون الكبار أن ينتهي بهم المطاف فيها".

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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