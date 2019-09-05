ريال مدريد يطوق لاعبيه بقواعد جديدة صارمة

بعد البداية الصعبة في كل من الدوري الإسباني لكرة القدم ومسابقة دوري أبطال أوروبا، بدأ مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان وإدارة الفريق في اتباع استراتيجية جديدة، من أجل العودة بقطار الفريق إلى مساره الصحيح، لاسيما وأن جماهير الفريق الإسباني العريق، تريد العودة إلى منصات التتويج في أقرب وقت ممكن، ونسيان خيبة آمل الموسم الماضي.

وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية أن إدارة "الأبيض الملكي"، وضعت عدة قواعد جديدة يتحتم على لاعبي الفريق الالتزام بها، وأضافت أنه من الآن فصاعداً يجب على لاعبي ريال مدريد الحضور إلى مركز التدريب بفترة لا تقل عن 45 دقيقة على موعد بدء التدريبات.

وتابع نفس المصدر أنه من يتأخر خمس دقائق، ستفرض عليه غرامة مالية قدرها 250 يورو. ويرتفع هذا المبلغ إلى 500 يورو في حال التأخر 15 دقيقة. أما من لم يحضر للتدريبات بالمرة، فستفرض عليه غرامة قدرها 3000 يورو، حسب نفس المصدر.

ولفت المصدر أن القواعد الجديدة لإدارة "الميرنغي"، امتدت أيضاً إلى هواتف اللاعبين، إذ يجب على اللاعبين وضع هواتفهم المحمولة في وضع صامت، وذلك طيلة تواجدهم في النادي وكذلك في حافلة الفريق، فضلاً عن جلسات العلاج الطبيعي. وأضاف أن من يخالف هذه القاعدة ستفرض في المرة الأولى غرامة قدرها 250 يورو، وسيتضاعف المبلغ إلى 1000 يورو في حال تكرر الأمر.

وامتدت لائحة هذه القواعد لتشمل تصرفات اللاعبين بعيداً عن المستطيل الأخضر، ففي أيام العطل يجب على اللاعبين إخبار المدرب في حال أرادوا مغادرة العاصمة مدريد. كما يتحتم على نجوم "الأبيض الملكي" أخذ إذن مسبق من أجل القيام بمقابلة صحفية ما. أما في حال عدم الالتزام بهذه القواعد، فستفرض على كل مخالف لها غرامة مالية بين 250 و 1000 يورو.

كما شملت هذه القواعد أيضاً وزن اللاعبين، حيث ستفرض غرامة مالية تتراوح ما بين 250 و 1000 يورو على كل لاعب زاد وزنه في الفريق، حسب صحيفة "شبورت بيلد".