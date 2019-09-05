 ريال مدريد يطوق لاعبيه بقواعد جديدة صارمة | عالم الرياضة | DW | 05.10.2019

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عالم الرياضة

ريال مدريد يطوق لاعبيه بقواعد جديدة صارمة

طوق ريال مدريد لاعبيه بمجموعة جديدة من القواعد الصارمة من أجل تجاوز البداية الصعبة والعودة قريباً إلى منصات التتويج. لائحة القواعد شملت تصرفات اللاعبين داخل وخارج المستطيل الأخضر وفرضت على المخالفين غرامات مالية كبيرة.

Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

صورة رمزية.

بعد البداية الصعبة في كل من الدوري الإسباني لكرة القدم ومسابقة دوري أبطال أوروبا، بدأ مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان وإدارة الفريق في اتباع استراتيجية جديدة، من أجل العودة بقطار الفريق إلى مساره الصحيح، لاسيما وأن جماهير الفريق الإسباني العريق، تريد العودة إلى منصات التتويج في أقرب وقت ممكن، ونسيان خيبة آمل الموسم الماضي.

وفي هذا الصدد، أشارت صحيفة "شبورت بيلد" الألمانية أن إدارة "الأبيض الملكي"، وضعت عدة قواعد جديدة يتحتم على لاعبي الفريق الالتزام بها، وأضافت أنه من الآن فصاعداً يجب على لاعبي ريال مدريد الحضور إلى مركز التدريب بفترة لا تقل عن 45 دقيقة على موعد بدء التدريبات.

مختارات

مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، له مهمة أساسية وهي محو أثار خيبة الموسم الماضي وقيادة "الميرنغي" مجددا إلى أمجاده القديمة. الخطة لذلك مسطرة بأسماء محددة، لكنها بحاجة إلى صبر ونفس طويل. (09.09.2019)

أكد قائد ريال مدريد سيرجيو راموس رغبته في البقاء في صفوف النادي الملكي، ملمحاً إلى أن الكرة الآن في ملعب إدارة النادي للمضي قدماً بهذا الشأن وأنه سيوقعه "في غضون خمس دقائق" ليكمل مسيرته التي بدأت مع النادي قبل 14 عاماً. (25.09.2019)

وتابع نفس المصدر أنه من يتأخر خمس دقائق، ستفرض عليه غرامة مالية قدرها 250 يورو. ويرتفع هذا المبلغ إلى 500 يورو في حال التأخر 15 دقيقة. أما من لم يحضر للتدريبات بالمرة، فستفرض عليه غرامة قدرها 3000 يورو، حسب نفس المصدر.

ولفت المصدر أن القواعد الجديدة لإدارة "الميرنغي"، امتدت أيضاً إلى هواتف اللاعبين، إذ يجب على اللاعبين وضع هواتفهم المحمولة في وضع صامت، وذلك طيلة تواجدهم في النادي وكذلك في حافلة الفريق، فضلاً عن جلسات العلاج الطبيعي. وأضاف أن من يخالف هذه القاعدة ستفرض في المرة الأولى غرامة قدرها 250 يورو، وسيتضاعف المبلغ إلى 1000 يورو في حال تكرر الأمر.

وامتدت لائحة هذه القواعد لتشمل تصرفات اللاعبين بعيداً عن المستطيل الأخضر، ففي أيام العطل يجب على اللاعبين إخبار المدرب في حال أرادوا مغادرة العاصمة مدريد. كما يتحتم على نجوم "الأبيض الملكي" أخذ إذن مسبق من أجل القيام بمقابلة صحفية ما. أما في حال عدم الالتزام بهذه القواعد، فستفرض على كل مخالف لها غرامة مالية بين 250 و 1000 يورو.

كما شملت هذه القواعد أيضاً وزن اللاعبين، حيث ستفرض غرامة مالية تتراوح ما بين 250 و 1000 يورو على كل لاعب زاد وزنه في الفريق، حسب صحيفة "شبورت بيلد".

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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