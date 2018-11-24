ريال مدريد يضع شرطاً لضم نيمار

رغم إصدار فريق باريس سان جيرمان مؤخراً لبيان رسمي، يُكذب فيه شائعات رحيل كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا عن الفريق نهاية الموسم الحالي، لتفادي عقوبة محتملة من الاتحاد الأوروبي، بسبب قوانين اللعب المالي النظيف، إلا أن عدة تقارير صحفية لازالت تصر على مغادرة كل من نيمار ومبابي للفريق الباريسي.

وفي هذا الشأن، ذكر موقع صحيفة "ABC" الإسبانية أن نجم فريق باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، هو اللاعب الوحيد، الذي سيدفع فريق ريال مدريد مبلغاً مالياً كبيراً، من أجل الظفر بخدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح موقع "ABC" أن "الأبيض الملكي" لن يتحرك لإبرام صفقة نيمار، إلا في حالة واحدة، وهي تأكيد النجم البرازيلي لإدارة باريس سان جيرمان أنه يريد الرحيل عن الفريق الباريسي، والانتقال إلى ريال مدريد. وتابع المصدر أن "الميرنغي"، سيدخل بعد ذلك في مفاوضات مع باريس سان جيرمان، بهدف حسم صفقة انتقال نيمار إلى صفوفه.

هذا، ويُحاول ريال مدريد جاهداً تدعيم صفوفه بلاعبين من طينة كبيرة، لا سيما بعد رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن "الميرنغي" وتذبذب مستوى الفريق، الذي يحتل حالياً المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.

يُشار إلى أن نيمار دا سيلفا (26 عاماً)، يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان ينتهي صيف 2022، في حين تبلغ القيمة المالية للنجم البرازيلي في عالم الساحرة المستديرة حالياً حوالي 180 مليون يورو.