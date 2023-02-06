ريال مدريد يضع خطة محكمة لضم يورغن كلوب

كشفت صحيفة "ذا صن" أن فريق ريال مدريد، يرغب في التعاقد مع الألماني يورغن كلوب للإشراف على تدريب الفريق بداية من الموسم القادم، وأضافت الصحيفة البريطانية أن "الميرينغي" لديه خطة واضحة لإقناع المدرب الحالي لليفربول بتولي تدريب فريق العاصمة الإسبانية.

أما عن تفاصيل هذه الخطة، فهي تعاقد ريال مدريد مع متوسط ميدان بوروسيا دورتموند جود بيلينغهام، وكذلك نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي لدفع يورغن كلوب لقبول عرض ريال مدريد.

وبيلينغهام من بين أبرز اللاعبين الذين يرغب كلوب في الحصول على خدماتهم، من أجل حلّ مشكل الوسط الذي يعاني منها ليفربول، في وقت ارتبط اسم كيليان مبابي بليفربول، وذلك قبل أن يقوم النجم الفرنسي بتمديد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية.

وأوضحت "ذا صن" اعتمادا على معلومات مستقاة من صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، أن فلورينتينو بيريز رئيس ريال مدريد من بين أشد المعجبين بيورغن كلوب، الذي قاد بوروسيا دورتموند وليفربول إلى اعتلاء منصات التتويج في أكثر من مرة.

وأفاد المصدر ذاته أنه يتوقع رحيل مدرب الريال الحالي كارلو أنشيلوتي عن الفريق نهاية الموسم، لاسيما وأن "الميرنغي" يبتعد بـ 11 نقطة كاملة عن المتصدر برشلونة في الدوري الإسباني (الريال لديه مباراة ناقصة). يشار إلى أن عدة تقارير صحفية كشفت أن كارلو أنشيلوتي ربما سيرحل نهاية الموسم من أجل تولي تدريب المنتخب البرازيلي.

يذكرأن يورغن كلوب لا يعيش أفضل أوقاته التدريبة مع ليفربول، إذ يحتل الفريق المركز التاسع في الدوري الإنجليزي برصيد 32 وبفارق شاسع عن المتصدر أرسنال صاحب الـ 51 نقطة. ورفض كلوب مؤخرا فكرة الرحيل عن "الريدز"، مؤكدا رغبته في البقاء وإبرام عدة صفقات قوية لإعادة قطار ليفربول إلى مساره الصحيح، حسب ما تناقلته وسائل إعلام بريطانية مختلفة.