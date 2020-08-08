 ريال مدريد يضحي للتخلص من ″منبوذ″ زيدان | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.09.2020

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رياضة

ريال مدريد يضحي للتخلص من "منبوذ" زيدان

يستعد ريال مدريد لتقديم تضحية كبيرة من أجل التخلص من أحد نجومه في أقرب وقت ممكن. "الأبيض الملكي" اتجه لهذا الخيار المُكلف بعدما أدرك صعوبة مهمته في التخلص من النجم الذي يوصف بـ"منبوذ" زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد.

Fussball Real Madrid - Gareth Bale (picture-alliance/ZUMAPRESS/J. Abuin)

يدرك غاريث بيل أن ريال مدريد يرغب في التخلص منه في أقرب وقت ممكن، صورة من الأرشيف.

يتمتع غاريث بيل بموهبة رائعة فوق المستطيل الأخضر، فـ"القطار الويلزي" خطف الأنظار في أكثر من موسم بفضل سرعته الكبيرة، وقدرته على تحويل أنصاف الفرص إلى أهداف في شباك الفرق المنافسة، ما مكنه من وضع اسمه ضمن خارطة أحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.

لكن مسيرة صاحب القدم اليسرى القوية، تعرضت لضربات موجعة للغاية في السنوات الأخيرة، إذ أصبح الويلزي حبيس دكة البدلاء بسبب خيارات زين الدين زيدان التكتيكيةأو بسبب لعنة الإصابة التي أبعدته عن الملعب لفترة طويلة.

ويدرك غاريث بيل أنه منذ مدة طويلة خارج حسابات مدرب "الميرنغي" زيدان، الذي يرغب في التخلص منه في أقرب وقت ممكن. ويبدو أن ريال مدريد مستعد للتضحية من أجل رحيل بيل عن الفريق.

فقد كشفت صحيفة "ديلي تيلغراف" البريطانية أن ريال مدريد على استعداد لدفع نصف راتب غاريث بيل السنوي، بهدف تسهيل مهمة انتقاله إلى فريق جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأضافت أن ريال مدريد يرى في تحمل نصف راتب بيل السنوي الحل الممكن حالياً للتخلص من اللاعب.

ويجد ريال مدريد صعوبة كبيرة في بيع غاريث بيل بسبب راتبه السنوي الكبير، إذ يتقاضى 14 مليون يورو سنوياً، وهو راتب ضخم لا تستطيع الكثير من الفرق المهتمة بخدمات بيل تسديده.

ويرتبط غاريث بيل (31 عاماً) بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2022. وحالياً، تبلغ القيمة المالية لغاريث بيل في عالم كرة القدم حوالي 28 مليون يورو، حسب ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون كرة القدم.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


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على خطى رونالدو ـ غاريث من لاعب غير مرغوب فيه إلى منقذ للريال

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ريال مدريد يضحي للتخلص من "منبوذ" زيدان

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