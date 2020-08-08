ريال مدريد يضحي للتخلص من "منبوذ" زيدان

يتمتع غاريث بيل بموهبة رائعة فوق المستطيل الأخضر، فـ"القطار الويلزي" خطف الأنظار في أكثر من موسم بفضل سرعته الكبيرة، وقدرته على تحويل أنصاف الفرص إلى أهداف في شباك الفرق المنافسة، ما مكنه من وضع اسمه ضمن خارطة أحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.

لكن مسيرة صاحب القدم اليسرى القوية، تعرضت لضربات موجعة للغاية في السنوات الأخيرة، إذ أصبح الويلزي حبيس دكة البدلاء بسبب خيارات زين الدين زيدان التكتيكيةأو بسبب لعنة الإصابة التي أبعدته عن الملعب لفترة طويلة.

ويدرك غاريث بيل أنه منذ مدة طويلة خارج حسابات مدرب "الميرنغي" زيدان، الذي يرغب في التخلص منه في أقرب وقت ممكن. ويبدو أن ريال مدريد مستعد للتضحية من أجل رحيل بيل عن الفريق.

فقد كشفت صحيفة "ديلي تيلغراف" البريطانية أن ريال مدريد على استعداد لدفع نصف راتب غاريث بيل السنوي، بهدف تسهيل مهمة انتقاله إلى فريق جديد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وأضافت أن ريال مدريد يرى في تحمل نصف راتب بيل السنوي الحل الممكن حالياً للتخلص من اللاعب.

ويجد ريال مدريد صعوبة كبيرة في بيع غاريث بيل بسبب راتبه السنوي الكبير، إذ يتقاضى 14 مليون يورو سنوياً، وهو راتب ضخم لا تستطيع الكثير من الفرق المهتمة بخدمات بيل تسديده.

ويرتبط غاريث بيل (31 عاماً) بعقد مع ريال مدريد يمتد حتى صيف 2022. وحالياً، تبلغ القيمة المالية لغاريث بيل في عالم كرة القدم حوالي 28 مليون يورو، حسب ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت"، الذي يُعنى بشؤون كرة القدم.