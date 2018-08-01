 ريال مدريد يستقر على خليفة رونالدو! | عالم الرياضة | DW | 02.08.2018

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عالم الرياضة

ريال مدريد يستقر على خليفة رونالدو!

بينما لا تزال بعض جماهير ريال مدريد تعض أصابع الندم على رحيل نجم الفريق الأول كريستيانو رونالدو، ذكرت تقارير صحفية أن مدرب "الميرنغي" جولين لوبيتيجي استقر أخيراً على خليفة أحسن لاعب في العالم خمس مرات. فمن هو؟

Champions League - Real Madrid v Juventus Turin | Cristiano Ronaldo (picture-alliance/Cordon Press/261/J. Cuesta)

صورة من الأرشيف.

قبل أسابيع من عودة عجلة أغلب الدوريات الأوروبية الكبيرة إلى الدوران من جديد، أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رحيله عن "الميرنغي"، بعد تسع سنوات ساعدها فيها الفريق الإسباني العملاق على الصعود، بشكل شبه دائم إلى منصات التتويج.

ومنذ رحيل الفائز بخمس كرات ذهبية عن القلعة المدريدية، يجس ريال مدريد نبض العديد من اللاعبين، من أجل معرفة إمكانية التحاقهم بالفريق، لاسيما وأن جماهير "الأبيض الملكي" تعودت أن تعج كتيبة فريقها بأحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.

مختارات

رونالدو راحل عن الريال ولابد للنادي الملكي أن يأتي بخليفة له. الأمر لن يكون سهلا من الناحية المادية، كما أن خلفائه المحتملين يحتاج بعضهم للصبر من أجل تحقيق النضوج الكروي.هنا خمسة خلفاء محتلمين لرونالدو من جنيسات مخلتفة. (06.07.2018)

انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، سيفرض على عدة أندية كبيرة إعادة ترتيب أوراقها. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، بينما يُتوقع أن يشهد سوق انتقالات اللاعبين مزيدا من المفاجآت في قادم الأيام. (28.07.2018)

ويبدو أن ريال مدريد، اقتنع أخيرا أنه يصعب التوقيع مع نجمي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، فضلا عن صعوبة ضم نجم تشيلسي الأول إدين هازارد، الذي أبدى النادي اللندني تمسكه بها بشكل كبير.

ويُشير موقع صحيفة "إكسبريس"، أن مدرب ريال مدريد جولين لوبيتيجي، قد استقر أخيرا على خليفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأضاف الموقع البريطاني أن المدرب الإسباني، يُعول على النجم الصاعد ماركو أسينسيو لخلافة رونالدو فوق المستطيل الأخضر.

وأوضح الموقع البريطاني، تبعا لمعلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية، أن جولين لوبيتيجي قرر أثناء فترة الفريق التحضرية استعداداً للموسم الجديد، أن يُعطي أسينسيو دوراً أكبراً في قيادة هجوم "الميرنغي".

وتابع نفس المصدر، أن المدرب الإسباني أدرا ظهره لصفقة النجم البلجيكي إدين هازارد، إذ لا يريد لوبيتيجي صرف مبلغ كبير من أجل اقناع تشيلسي بالتخلي عن هازارد، وأضاف أن أسينسيو يتمتع بثقة مدرب ريال مدريد، لاسيما وأن النجم الشاب أثبت في أكثر من مرة علو كعبه فوق المستطيل الأخضر.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل. إعداد: رضوان مهدوي. الكاتب: رضوان مهدوي

    الكاتب: مهدوي رضوان


مختارات

محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

لم تهنأ جماهير الريال كثيرا بكتابة فريقها التاريخ كأول ناد يفوز بدوري أبطال أوروبا بالمسمى الحالي للمرة الثالثة على التوالي، فقد فاجأ زيدان الجميع وأعلن استقالته من تدريب الفريق. محطات صنعت نجاحات زيدان مع ريال مدريد. (02.06.2018)  

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