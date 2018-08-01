ريال مدريد يستقر على خليفة رونالدو!

قبل أسابيع من عودة عجلة أغلب الدوريات الأوروبية الكبيرة إلى الدوران من جديد، أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رحيله عن "الميرنغي"، بعد تسع سنوات ساعدها فيها الفريق الإسباني العملاق على الصعود، بشكل شبه دائم إلى منصات التتويج.

ومنذ رحيل الفائز بخمس كرات ذهبية عن القلعة المدريدية، يجس ريال مدريد نبض العديد من اللاعبين، من أجل معرفة إمكانية التحاقهم بالفريق، لاسيما وأن جماهير "الأبيض الملكي" تعودت أن تعج كتيبة فريقها بأحسن اللاعبين في عالم الساحرة المستديرة.

ويبدو أن ريال مدريد، اقتنع أخيرا أنه يصعب التوقيع مع نجمي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا، فضلا عن صعوبة ضم نجم تشيلسي الأول إدين هازارد، الذي أبدى النادي اللندني تمسكه بها بشكل كبير.

ويُشير موقع صحيفة "إكسبريس"، أن مدرب ريال مدريد جولين لوبيتيجي، قد استقر أخيرا على خليفة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وأضاف الموقع البريطاني أن المدرب الإسباني، يُعول على النجم الصاعد ماركو أسينسيو لخلافة رونالدو فوق المستطيل الأخضر.

وأوضح الموقع البريطاني، تبعا لمعلومات استقاها من وسائل إعلام إسبانية، أن جولين لوبيتيجي قرر أثناء فترة الفريق التحضرية استعداداً للموسم الجديد، أن يُعطي أسينسيو دوراً أكبراً في قيادة هجوم "الميرنغي".

وتابع نفس المصدر، أن المدرب الإسباني أدرا ظهره لصفقة النجم البلجيكي إدين هازارد، إذ لا يريد لوبيتيجي صرف مبلغ كبير من أجل اقناع تشيلسي بالتخلي عن هازارد، وأضاف أن أسينسيو يتمتع بثقة مدرب ريال مدريد، لاسيما وأن النجم الشاب أثبت في أكثر من مرة علو كعبه فوق المستطيل الأخضر.