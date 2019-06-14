ريال مدريد يخطف "ميسي اليابان" من برشلونة؟

تركض كبريات الأندية وراء تاكيفوسا كوبو، المهاجم الياباني الصاعد، وعلى رأسهم نادي برشلونة وريال مدريد. المنافسة عليه اشتدت ببلوغ صاحب القدم اليسرى السحرية عامه الـ18، وما يعني أنه وبمنطق العقود لم يعد قاصرا. ومؤخرا كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي أخذا بدورهما مقعدا على قائمة المهتمين بالتعاقد معه.

ولأن كوبو تخرج من أكاديمية "لا ميسيا" للشباب التابعة لنادي برشلونة وذلك من عامي 2011 و2015، وكان من المنطقي أن يكون برشلونة الأقرب للتعاقد مع اللاعب. لكن قوانين الويفيا الصارمة بشأن التعاقد مع اللاعبين القاصرين الأجانب منعت النادي الكاتالوني من ذلك فاضطر المهاجم إلى العودة إلى بلده اليابان.

ورغم أن تقارير عدة أشارت إلى أن برشلونة بصدد العمل على إعادة تاكيفوسا كوبو إلى "كامب نو" إلا أن صحيفة "ماركا" ذكرت اليوم الجمعة أن غريمه ريال مدريد تعاقد مع اللاعب لمدة خمس سنوات بدخل سنوي يبلغ مليون يورو.

يذكر أن تاكيفوسا كوبو سوف يشارك مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق اليوم في البرازيل.

و.ب