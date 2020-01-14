 ريال مدريد يحدد سعر حكيمي | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 21.01.2020

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رياضة

ريال مدريد يحدد سعر حكيمي

كشف تقرير صحفي أن ريال مدريد حدد سعر أشرف حكيمي بالنسبة للأندية الراغبة في الحصول على خدماته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وتسيل موهبة الدولي المغربي لُعاب أكثر من فريق أوروبي كبير.

هل يستمر حكيمي مع بوروسيا دورتموند أم يعود إلى ريال مدريد؟

يعد حكيمي من أعمدة بوروسيا دورتموند الرئيسية.

رغم أن أشرف حكيمي عبر في أكثر من مرة عن مكانة ريال مدريد الكبيرة في قلبه، ورغبته في العودة إلى "الميرنغي" قريباً، إلاّ أن فريق العاصمة الإسبانية ليس متمسكاً بشدة على ما يبدو بخدمات الدولي المغربي الواعد، والذي ينشر سحره الكروي فوق ملاعب "البوندسليغا".

فقد ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن ريال مدريد، حدد سعر أشرف حكيمي بالنسبة للأندية الراغبة في الحصول على خدماته، وأضافت أن "الأبيض الملكي" سيقبل بيع حكيمي في حال وصول عرض بقيمة 45 مليون يورو.

مختارات

يرى تقرير صحفي أن بوروسيا دورتموند بدأ فعلياً التحرك بهدف الإبقاء على لاعبه أشرف حكيمي. "الفريق الأصفر" يرغب في قطع الطريق على غريمه بايرن ميونيخ المهتم بدوره بخدمات الدولي المغربي الواعد. (09.01.2020)

فتح أشرف حكيمي الباب أمام كل الاحتمالات الممكنة بشأن مستقبله الكروي. الدولي المغربي قال إن قلبه منقسم بين بوروسيا دورتموند وريال مدريد. في ظل توقعات بأن تحدد الأسابيع المقبلة مصير الظهير الشاب الواعد. (14.01.2020)

وتابع نفس المصدر أن مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، يعول على أشرف حكيمي في الموسم القادم، بيد أن حصول الفريق على مبلغ 45 مليون يورو قد يدفعه لقبول بيع الدولي المغربي، الذي تسيل موهبته عدة أندية أوروبية عملاقة.

ويرغب بوروسيا دورتموند في التعاقد بشكل دائم مع أشرف حكيمي، بعد انتهاء فترة إعارته نهاية الموسم، إذ أشارت تقارير صحفية أن "الفريق الأصفر" تواصل بالفعل مع إدارة ريال مدريد، من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة أسرف حكيمي.

ولا يعد بوروسيا دورتموند الفريق الألماني الوحيد الراغب في التعاقد مع الدولي المغربي، ففريق بايرن ميونيخ يريد بدوره التعاقد مع حكيمي، والذي استطاع في وقت وجيز للغاية أن يصبح من نجوم الدوري الألماني لكرة القدم.

  • Kai Havertz, 20, Bayer Leverkusen (imago)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    كاي هافرتز - باير ليفركوزن

    كاي هافرتز من أكبر المواهب الواعدة في كرة القدم الألمانية، إذ يرى مسؤولو باير ليفركوزن في لاعب خط الوسط البالغ من العمر 20 عاماً أحد أعمدة الفريق. كما كلفه مدرب المنتخب الألماني يؤاخيم لوف بأدوار أساسية في أكثر من مناسبة قائلاً: "تطوره جيد بشكل ملحوظ، وهو يتفوق على أقرانه كثيراً، إذ يجيد التعامل مع الكرة ويتمتع بنظرة جيدة لمجريات المباريات".

  • Jadon Sancho, 19, Borussia Dortmund (picture-alliance/KIRCHNER/D. Inderlied)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    جادون سانشو - بوروسيا دورتموند

    كان أخد المساهمين الأساسيين في نهضة أسود الفيستفالن خلال الموسم الماضي، حين احتل دورتموند جدول الترتيب لوقت طويل متفوقاً على الغريم بايرن ميونيخ. تركت شجاعة سانشو البالغ من العمر 19 ربيعاً وسرعته ومراوغاته بالكرة في المعلب أثراً كبيراً في نفوس المراقبين ومحبيّ الكرة الألمانية. لعب سانشو 34 مباراة، سجل خلالها 12 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة. هل يمكنه إعادة هذا المستوى القوي هذا الموسم؟

  • Dayot Upamecano, 20, RB Leipzig (Getty Images/M.Kern)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    دايو أوباميكانو – أر بي لايبزيغ

    دايو أوباميكانو يشكل صخرة الدفاع الأمينة لنادي لايبزيغ الألماني. من يطمح إلى تجاوز اللاعب الفرنسي البالغ من العمر 20 عاماً، فعليه أن يتمتع أولاً بمهارات فنية خاصة والكثير من القوة البدنية التي تزيد على قوة أوباميكانو وسرعته. يقود مواجهاته الفردية مع مهاجمي الفرق المنافسة بقوة كبيرة لكنها نظيفة في الغالب. وحين يمتلك الكرة، فإنه يعلم تماماً ما يجب أن يفعله لبناء هجمة جديدة على الخصم.

  • Fußball Bundesliga | 19. Spieltag | Fortuna Düsseldorf - RB Leipzig | Jubel (0:2) (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    إبراهيما كوناتي – أر بي لايبزيغ

    في ربيعه العشرين أصبح إبراهيم كوناتي بالفعل قلب دافع موثوقاً به في الوسط، حيث أثبت موهبته العظيمة في الموسم الماضي بـ 43 مباراة بقميص لايبزيغ. وتراقب الكثير من أندية أوروبا الكبرى اللاعب الفرنسي الشاب منذ فترة طويلة، وبات يحلم بعضها بالحصول على خدماته، لكنه يرتبط مع النادي الألماني بعقد يمتد حتى 2023.

  • Fußball Bundesliga FC Bayern München - Mainz 05 (Getty Images/Bongarts/C. Kaspar-Bartke)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    ألفونسو ديفيز - بايرن ميونيخ

    مهمة ألفونسو ديفيز في فريق بايرن ميونيخ تتمثل الآن في سد الفجوة التي خلفها الثنائي المخضرم ريبيري وروبن بعد رحيلهما. لم يلعب الكندي البالغ من العمر 18 عاماً دوراً كبيراً حتى الآن (ستة من مباريات البوندسليغا فقط)، لكن يجب أن يحصل الآن على مزيد من الوقت في اللعب لإبراز نقاط قوته سرعته ومهاراته الكروية المعهودة.

  • Fussball Testspiel | Wuppertaler SV - Bayer 04 Leverkusen 0:4 - Moussa Diaby (picture-alliance/SvenSimon/A. Waelischmiller)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    موسى ديابي - باير ليفركوزن

    حقيقة أن موسى ديابي يلعب لصالح فريق باير ليفركوزن له علاقة كبيرة بالمدرب الألماني توماس توخل. عن مدربه السابق قال ديابي خلال تقديمه لجماهير النادي: "لقد أخبرني أن أذهب إلى ليفركوزن وسوف أتعلم الكثير هناك". وانتقل المهاجم الشاب البالغ من العمر 20 عاماً من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى الدوري الألماني مقابل 15 مليون يورو من أجل سد الثغرة التي تركها يوليان براندت برحيله عن باير ليفركوزن.

  • Marcus Thuram (picture-alliance/ZUMAPRESS/M. Paolone)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    ماركوس تورام - بوروسيا مونشنغلادباخ

    هو نجل البطل العالمي والأوروبي الأسطورة الفرنسي ليليان تورام، وانتقل ماركوس من غانغان الفرنسي إلى بوروسيا مونشنغلادباخ. ويشيد المراقبون الكرويون بسرعة اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً، الذي يحبذ دوماً مراوغة الخصم، وشعاره في ذلك: "الهجوم المستمر". ومع ذلك، لا يزال يتعين على المهاجم العمل على تطوير تسديداته على المرمى. في 64 مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لم يسجل سوى 12 هدفاً "فقط".

  • Weston McKennie, 20, Schalke (Getty Images/AFP/M. Antonov)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    ويستون ماكيني – شالكه

    يصف مدرب شالكه، ديفيد فاغنر اللاعب الأمريكي الشاب ويستون ماكيني بالقول: "يمثل ويستون بشخصيته وبصفته لاعباً جزءا كبيراً مما نحتاج إليه هنا في هذا النادي". وبات اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً من الثابتين في الخط الأول للفريق ويُعتمد عليه المدرب دائماً بسبب مرونته. على الرغم من سنه العشرين، إلا أنه لاعب كامل بحق، يجلب الاستقرار إلى خط الوسط ميدان شالكه.

  • Ademola Lookman, 21, RB Leipzig (picture alliance/AP Photo/J. Meyer)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    أديمولا لوكمان - أر بي لايبزيغ

    سبق له اللعب في صفوف لايبزيغ على سبيل الإعارة وقدم أداء مقنعاً، ففي موسم 2017/18 لعب أديمولا 11 مباراة في البوندسليغا وسجل خمسة أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة. وعاد اللاعب البالغ 21 عاماً إلى لايبزيغ من جديد من إيفرتون الإنجليزي مقابل 18 مليون يورو. وبات يتحتم عليه – كما هو الحال قبل عامين – اختراق دفاعات الخصوم بمراوغاته المحترفة.

  • Ethan Ampadu Fußball (Getty Images/AFP/A. Kisbenedek)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    إيثان امباديو - آر بي لايبزيغ

    سيلعب الشاب الويلزي الموهوب إيثان امباديو (18 عاماً) في صفوف لايبزيغ على سبيل الإعارة لمدة عام قادماً من تشيلسي الإنجليزي، ويطمح إلى تطوير مهاراته في غمار البوندسيلغا. ويرتبط امباديو بعقد مع النادي الإنجليزي حتى 2023. ولعب المدافع الويلزي 8 مباريات دولية لمنتخب بلاده، لكنه لم يلعب بقميص تشيلسي سوى 11 مباراة.

  • Achraf Hakimi (Reuters/L. Kuegeler)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    أشرف حكيمي - بوروسيا دورتموند

    الظهير الأيمن لبوروسيا دورتموند سريع ومراوغ قوي. في 21 مباراة من الموسم الماضي، سجل اللاعب المغربي البالغ 20 عاماً هدفين وقدم أربع تمريرات حاسمة. غاب عن نهاية الموسم الماضي بسبب إصابة مشط القدم. بعد فترة راحة طويلة من الإصابة، أصبح اللاعب المُعار من ريال مدريد الإسباني جاهزاً لخوض غمار منافسات البوندسليغا من جديد، خصوصاً بعد مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا.

  • Fussball UEFA Europa League l Eintracht Frankfurt vs FC Inter Mailand (Reuters/R. Orlowski)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    إيفان نديكان - اينتراخت فرانكفورت

    كان ايفان نديكا الموهبة الصاعدة لنادي اينتراخت في الموسم الماضي من الدوري الألماني "بوندسليغا"، وفي جولة الذهاب على وجه الخصوص قدم قلب الدافع الشاب مستويات عالية. لكنه فشل في الحفاظ على هذا المستوى في جولة الإياب، فطال به الجلوس على مقاعد البدلاء. بيد أن الطموح الكبير يعتري اللاعب البالغ من العمر 19 عاماً للمنافسة على استعادة مكانه في التشكيلة الأساسية من جديد.

  • Fussball Bundesliga FC Bayern München - Spieler Jann Fiete-Arp (Imago Images/ZUMA Wire/E. Williams)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    يان فيتي ـ أرب - بايرن ميونيخ

    بعد أن بدأ المهاجم الألماني الشاب يان فيتي ـ آرب (19 عاماً) أكبر مغامرة في مسيرته الاحترافية بالانضمام إلى بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم وخاض أول مباراة له بقميص الفريق البافاري إلى جانب روبرت ليفاندوفسكي خلال جولته بالولايات المتحدة، اعترف اللاعب بأن بايرن يشكل عالماً مختلفاً تماماً عما عاشه خلال مشواره مع هامبورغ.

  • Fussball Bundesliga l Schalke 04 vs FC Augsburg l Rabbi Matondo (Imago/RHR-Foto)

    موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

    رابي ماتوندو – شالكه

    لم يقدم اللاعب الويلزي الشاب رابي ماتوندو (18 عاماً) حتى الآن مستوياته الحقيقية في مباريات الدوري الألماني "بوندسليغا"، على الرغم من سرعته الكبيرة ومهارته في المواجهات الفردية. جعل نصف عامه الأول مع شالكه فترة للتعود على طريقة لعب الفريق، حيث خاض سبع مباريات فقط، ويطمح المدرب ديفيد فاغنر إلى إنطلاقة حقيقية للاعب في هذا الموسم. يورغ شتروشاين/ عماد غانم


مختارات

موسم جديد.. مغامرون صغار على طريق النجومية في البوندسليغا

تجعل أندية الدوري الألماني من مهمتها إعطاء الفرصة للمواهب الشابة في صفوف فرقها. وبينما ترك لاعبون شباب مثل كاي هافرتز وجادون سانشو بصماتهم بالفعل، تُتاح الفرصة الآن أمام العديد منهم لتحقيق إنجازات لا تُنسى. (15.08.2019)  

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