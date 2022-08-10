ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الأوروبية على حساب فرانكفورت

أحرز ريال مدريد الإسباني، بطل دوري الأبطال، الكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم لمرة خامسة قياسية مشاركة مع غريمه برشلونة وميلان الإيطالي، بفوزه على أينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل "يوروبا ليغ"، بنتيجة 2-صفر الأربعاء (10 آب/ أغسطس 2022) في هلسنكي.
ويُدين ريال بهذا التتويج الذي جعل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحرز الكأس القارية أربع مرات في مسيرته، الى النمسوي دافيد ألابا والفرنسي كريم بنزيمة اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 37 و65 توالياً.
وبعدما بات في أيار/مايو أول مدرب يحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، أصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي الأربعاء المدرب الوحيد الذي يحرز الكأس السوبر القارية للمرة الرابعة أيضاً، منفرداً بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الإسباني جوزيب غوارديولا.
وسبق لأنشيلوتي أن أحرز الكأس السوبر مع النادي الملكي في مروره الأول عام 2014 وقبلها مع ميلان عامي 2003 و2007.
كما بات ريال مدريد أكثر الفرق فوزاً باللقب (5 مرات) مشاركة مع غريمه المحلي برشلونة.
يُدين ريال بهذا التتويج الذي جعل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحرز الكأس القارية أربع مرات في مسيرته:
وبإحرازه الكأس القارية، يبدأ ريال مدريد موسمه بأفضل طريقة معولاً على عامل الثبات في مسعاه للاحتفاظ بلقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.
وعلى هامش هاش مشاركته مع النادي الملكي في المواجهة أمام انتراخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي، توج الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في نسخة الموسم الماضي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وساهم بنزيمة في تتويج ريال مدريد بلقبه الـ13 في دوري أبطال أوروبا بعد أن نال لقب هداف البطولة برصيد 15 هدفا.
كما تسلم البرازيلي فينيسيوس جونيور زميل بنزيمة في ريال مدريد جائزة أفضل لاعب شاب لاعب في نسخة الموسم الماضي من بطولة دوري أبطال أوروبا.
أما فينيسيوس جونيور فاستحق جائزة أفضل لاعب شاب بعد تسجيله هدف فوز النادي الملكي على ليفربول الإنجليزي في نهائي الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الأبرز من بين أربعة أهداف سجلها في البطولة القارية.
وحصد الألماني أنسجار ناوف (20 عاما) مدافع أنتراخت فرانكفورت الألماني جائزة أفضل لاعب شاب في نسخة الموسم الماضي من الدوري الأوروبي. وفاز ناوف بالجائزة بعد الأداء القوي الذي قدمه في نسخة الموسم الماضي بجانب تسجيله هدفين ليساهم في تتويج فريق فرانكفورت بلقب البطولة.
ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
إبراهيموفيتش برصيد 48 هدفا
لا يجادل اثنان في علوّ كعب إبرا الذي يتغنى برصيد من 48 هدفا: ستة لصالح أياكس أمستردام، وثلاثة لليوفي، وستة للإنتر وأربعة لبرشلونة وتسعة لميلانو وعشرين بالتمام والكمال لباريس سان جيرمان. ومع ذلك لم يفز زلاتان أبراهيموفيتش يوما ومع أي فريق بالكأس ذات الأذنين.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
أندري شيفشينكو 48 هدفا
يتقاسم أندري شيفشينكو رصيد إبرا في سجل أهداف الأبطال. الفارق الوحيد هو أن الهدّاف الأوكراني فاز بلقب البطولة مع ميلان الإيطالي في موسم 2003. وهو النادي الذي أحرز بقميصه 29 هدفا، بينما أحرز 15 آخرين لصالح دينامو موسكو وأربعة لبرشلونة.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
ألفريدو دي ستيفانو برصيد 49 هدفا
أسطورة ريال مدريد، الأسطورة الأرجنتيني ألفريدو دي ستيفانو. حمل قميص الملكي الأبيض 11 موسما، وفاز معه بلقب النسخة القديمة من المسابقة تواليا ما بين عامي 1956 و1960. كان من أفضل لاعبي عصره وقد أحرز 49 هدفا في مسابقة الأبطال. فارق الحياة عام 2014.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
تيري هنري 50 هدفا
تيري هنري، بطل العالم في مونديال 1998، كان من أبرز الهدّافين في تاريخ كرة القدم العالمية. تعددت محطاته بين موناكو الفرنسي حيث كانت البداية، مرورا بأرسنال، ثم برشلونة الإسباني الذي فاز معه بلقب الأبطال. وفي معقل نادي أرسنال شيد له تمثال برونزي. وقد بلغ رصيده من الأهداف في جميع هذه المحطات، في مسابقة دوري الأبطال خمسين هدفا.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
توماس مولر 52 هدفا
أحرز الدولي الألماني توماس مولر أول أهدافه في مسابقة الـ"تشامبيونزليغ" مباشرة في أول مشاركة له في هذه البطولة. كان ذلك في مارس/ آذار من موسم 2009، في مباراة فاز فيها بايرن الألماني على لشبونة البرتغالي بسبعة أهداف مقابل هدف يتيم. كان حينها مولر في سن الـ 19 عاما. واليوم يزهو رصيده بـ52 هدفا، ولقبين مع بايرن، الأول في 2013 والثاني في 2020.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
رود فان نيستلروي و56 هدفا
منتقلا بين ثلاثة أندية: آيندهوفن ومانشستريونايتد ثم ريال مدريد، أحرز الهولندي فان نيستلروي 56 هدفا. ومع ذلك لم يسعفه أبدا الحظ في الفوز بلقب البطولة مع أي من هذه الفرق.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
راؤول غونزاليز بلانكو 71 هدفا
راؤول، أسطورة الملكي الذي لا ينسى! لا أحد استطاع إلى اليوم تحطيم رقمه في عدد مبارياته مع هذا النادي والتي تبلغ 500 مباراة على مستوى الليغا، و132 مباراة أخرى ضمن منافسات دوري الأبطال. ثلاث مرات فاز باللقب مع الريال ورصيده التهديفي 71 هدفا بالتمام والكمال.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
كريم بنزيمة 86 هدفا
الفرنسي كريم بنزيمة. انتقل إلى ريال مدريد في 2009 قادما من ليون الفرنسي. أربع مرات فاز باللقب مع النادي الإسباني. منذ 2019 يلعب بضمادات حول يده اليمني، لماذا ذلك؟ لا أحد يعرف السبب بالتحديد. وفي نصف نهائي مثير بين ريال مدريد وسيتي (إياب)، أحرز بنزيمة هدفا من ركلة جزاء أنهت تماما أحلام رجالات غوارديولا في الفوز بلقب المسابقة الأوروبية إثر خسارة بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
روبرت ليفاندوفسكي 86 هدفا
في المركز الثالث على قائمة أبرز هدّافي دوري الأبطال يتربع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي بمجموع 85 هدفا. في موسم 2020 فاز بلقب هدّاف الموسم في هذه المسابقة. لناديه السابق بروسيا دورتموند أحرز 17 هدفا ولبايرن الباقي بمجموع 69 هدفا.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
البرغوث و125 هدفا
120 هدفا أحرزها البرغوث لصالح برشلونة الإسباني قبل أن يودع ناديه باتجاه باريس سان جيرمان الفرنسي. ولستة مواسم تربع ليونيل ميسي على صدارة أبرز هدّافي المسابقة، ولأربع مرات رفع مع زملاءه في البارسا الكأس ذات الأذنين عاليا.
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في صور.. أبرز هدّافي دوري أبطال أوروبا على الإطلاق!
كريستيانو رونالدو المتربع
ليس غريبا أن يفوز البرتغالي كريستيانو رونالدو بلقب دوري الأبطال خمس مرات. فكريستيانو رونالدو ماكينة أهداف لا تتوقف. أحرز مع ريال مدريد 105 أهداف، ومع مانشستر يونايتد 21 هدفا ويوفينتوس تورين 14 هدفا. وبرصيد 140 هدف لا يزال متربعا على صدارة هدّافي دوري الأبطال ولا يبدو أن أحدا سوف يزحزحه حاليا من مركزه.