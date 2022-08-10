ريال مدريد يتوج بكأس السوبر الأوروبية على حساب فرانكفورت

أحرز ريال مدريد الإسباني، بطل دوري الأبطال، الكأس السوبر الأوروبية لكرة القدم لمرة خامسة قياسية مشاركة مع غريمه برشلونة وميلان الإيطالي، بفوزه على أينتراخت فرانكفورت الألماني، بطل "يوروبا ليغ"، بنتيجة 2-صفر الأربعاء (10 آب/ أغسطس 2022) في هلسنكي.

ويُدين ريال بهذا التتويج الذي جعل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحرز الكأس القارية أربع مرات في مسيرته، الى النمسوي دافيد ألابا والفرنسي كريم بنزيمة اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 37 و65 توالياً.

وبعدما بات في أيار/مايو أول مدرب يحرز لقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، أصبح الإيطالي كارلو أنشيلوتي الأربعاء المدرب الوحيد الذي يحرز الكأس السوبر القارية للمرة الرابعة أيضاً، منفرداً بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الإسباني جوزيب غوارديولا.

وسبق لأنشيلوتي أن أحرز الكأس السوبر مع النادي الملكي في مروره الأول عام 2014 وقبلها مع ميلان عامي 2003 و2007.

كما بات ريال مدريد أكثر الفرق فوزاً باللقب (5 مرات) مشاركة مع غريمه المحلي برشلونة.

يُدين ريال بهذا التتويج الذي جعل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي أول مدرب يحرز الكأس القارية أربع مرات في مسيرته:

وبإحرازه الكأس القارية، يبدأ ريال مدريد موسمه بأفضل طريقة معولاً على عامل الثبات في مسعاه للاحتفاظ بلقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا.

وعلى هامش هاش مشاركته مع النادي الملكي في المواجهة أمام انتراخت فرانكفورت الألماني في كأس السوبر الأوروبي، توج الفرنسي كريم بنزيمة هداف ريال مدريد الإسباني بجائزة أفضل لاعب في نسخة الموسم الماضي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وساهم بنزيمة في تتويج ريال مدريد بلقبه الـ13 في دوري أبطال أوروبا بعد أن نال لقب هداف البطولة برصيد 15 هدفا.

كما تسلم البرازيلي فينيسيوس جونيور زميل بنزيمة في ريال مدريد جائزة أفضل لاعب شاب لاعب في نسخة الموسم الماضي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أما فينيسيوس جونيور فاستحق جائزة أفضل لاعب شاب بعد تسجيله هدف فوز النادي الملكي على ليفربول الإنجليزي في نهائي الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، وهو الهدف الأبرز من بين أربعة أهداف سجلها في البطولة القارية.

وحصد الألماني أنسجار ناوف (20 عاما) مدافع أنتراخت فرانكفورت الألماني جائزة أفضل لاعب شاب في نسخة الموسم الماضي من الدوري الأوروبي. وفاز ناوف بالجائزة بعد الأداء القوي الذي قدمه في نسخة الموسم الماضي بجانب تسجيله هدفين ليساهم في تتويج فريق فرانكفورت بلقب البطولة.

ف.ي/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)