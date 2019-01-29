ريال مدريد يبحث عن خليفة بنزيما في البوندسليغا

يبدو أن تألق مهاجم اينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش راح يجذب إليه اهتمام أندية أوروبا الكبرى. فبعد أن تداولت الأنباء خلال الفترة الماضية اهتمام برشلونة باللاعب الصربي الشاب، كشف موقع Goal.com الألماني عن اهتمام ريال مدريد بالفوز بخدمات اللاعب كخليفة لمهاجمه كريم بنزيما الذي بلغ عامه الواحد والثلاثين.

وفي السياق ذاته قالت صحيفة "آس" الإسبانية أن النادي الملكي يرغب في ضم اللاعب إلى صفوفه مقابل 40 مليون يورو. وإذا ما تمكن ريال مدريد من التغلب على غريمه برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني في الظفر بخدمات المهاجم الصربي (21 عاماً) فإنه سيحل على المدى المتوسط في مركز خط هجومه بديلاً عن الفرنسي بنزيما.

ويتصدر يوفيتش، المُعار من بنفيكا البرتغالي لعامين، لائحة هدافي الدوري الألماني بوندسليغا بـ13 هدفاً في 17 مباراة، كما سجل خماسية في مباراة واحدة أمام فورتونا دوسلدورف ضمن منافسات الدوري الألماني نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. خماسية يوفيتش أدخلته تاريخ الكرة الألمانية، إذ بات أصغر لاعب يحرز خمسة أهداف في مباراة وحيدة بالدوري الألماني.

تألق اللاعب الشاب مع النادي الألماني بشكل لافت دفع مدير الكرة في اينتراخت فرانكفورت برونو هيبنر إلى التأكيد بأن النادي سيتعاقد نهائياً مع المهاجم الصربي الشاب، الذي يمتلك في سجله خمسة أهداف خلال مشاركاته في دوري أبطال أوروبا أيضاً.

ويحق للنادي الألماني ضم يوفيتش بعقد نهائي مقابل 8 ملايين يورو. وفي هذا السياق صرح هيبنر: "سنستغل هذا البند. سيكون لاعباً لفريق اينتراخت فرانكفورت بعقد نهائي... إنها صفقة جيدة حقاً".

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن برشلونة سيتعين عليه دفع 35 مليون يورو على الأقل، من أجل الظفر بخدمات المهاجم الصربي. ويعد المدير العام لبرشلونة بيب سيجورا من أكبر المؤيدين للصفقة، إذ يرى أن الصربي سيكون مهاجماً بارزاً في صفوف الفريق الكتالوني مستقبلاً. يُشار إلى أن برشلونة يبحث عن مهاجم لضمه إلى الفريق على سبيل الإعارة لتعويض رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية.

ع.غ