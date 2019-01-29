ريال مدريد يبحث عن خليفة بنزيما في البوندسليغا

يبدو أن تألق مهاجم اينتراخت فرانكفورت لوكا يوفيتش راح يجذب إليه اهتمام أندية أوروبا الكبرى. فبعد أن تداولت الأنباء خلال الفترة الماضية اهتمام برشلونة باللاعب الصربي الشاب، كشف موقع Goal.com الألماني عن اهتمام ريال مدريد بالفوز بخدمات اللاعب كخليفة لمهاجمه كريم بنزيما الذي بلغ عامه الواحد والثلاثين.
وفي السياق ذاته قالت صحيفة "آس" الإسبانية أن النادي الملكي يرغب في ضم اللاعب إلى صفوفه مقابل 40 مليون يورو. وإذا ما تمكن ريال مدريد من التغلب على غريمه برشلونة وبايرن ميونيخ الألماني في الظفر بخدمات المهاجم الصربي (21 عاماً) فإنه سيحل على المدى المتوسط في مركز خط هجومه بديلاً عن الفرنسي بنزيما.
ويتصدر يوفيتش، المُعار من بنفيكا البرتغالي لعامين، لائحة هدافي الدوري الألماني بوندسليغا بـ13 هدفاً في 17 مباراة، كما سجل خماسية في مباراة واحدة أمام فورتونا دوسلدورف ضمن منافسات الدوري الألماني نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. خماسية يوفيتش أدخلته تاريخ الكرة الألمانية، إذ بات أصغر لاعب يحرز خمسة أهداف في مباراة وحيدة بالدوري الألماني.
تألق اللاعب الشاب مع النادي الألماني بشكل لافت دفع مدير الكرة في اينتراخت فرانكفورت برونو هيبنر إلى التأكيد بأن النادي سيتعاقد نهائياً مع المهاجم الصربي الشاب، الذي يمتلك في سجله خمسة أهداف خلال مشاركاته في دوري أبطال أوروبا أيضاً.
ويحق للنادي الألماني ضم يوفيتش بعقد نهائي مقابل 8 ملايين يورو. وفي هذا السياق صرح هيبنر: "سنستغل هذا البند. سيكون لاعباً لفريق اينتراخت فرانكفورت بعقد نهائي... إنها صفقة جيدة حقاً".
وكانت تقارير قد تحدثت عن أن برشلونة سيتعين عليه دفع 35 مليون يورو على الأقل، من أجل الظفر بخدمات المهاجم الصربي. ويعد المدير العام لبرشلونة بيب سيجورا من أكبر المؤيدين للصفقة، إذ يرى أن الصربي سيكون مهاجماً بارزاً في صفوف الفريق الكتالوني مستقبلاً. يُشار إلى أن برشلونة يبحث عن مهاجم لضمه إلى الفريق على سبيل الإعارة لتعويض رحيل منير الحدادي إلى إشبيلية.
ع.غ
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري