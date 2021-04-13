ريال مدريد ومانشستر سيتي إلى نصف نهائي دوري الأبطال

تأهل ريال مدريد إلى قبل نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بتعادله بدون أهداف مع ليفربول في إياب دور الثمانية باستاد أنفيلد. واستفاد الريال من فوزه بثلاثة أهداف لهدف على ليفربول في مباراة الذهاب التي جرت بالعاصمة الإسبانية مدريد الأسبوع الماضي، ليظفر ببطاقة الصعود للمربع الذهبي في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بها برصيد 13 لقبا.

ورغم استحواذ ليفربول على الكرة في أغلب الفترات، لكنه فشل في استغلال الغيابات التي عانى منها الريال الذي افتقد خدمات العديد من نجومه، في مقدمتهم القائد سيرخيو راموس وإيدين هازارد ورافاييل فاران وداني كارفاخال، وعجز عن هز شباكه، بعدما تبارى لاعبوه في إهدار الفرص التي سنحت لهم على مدار التسعين دقيقة، ليفشل الفريق الأحمر في الثأر من خسارته أمام نظيره الإسباني في نهائي نسخة البطولة عام 2018.

نجم الريال الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور

وبوداعه دوري الأبطال، خرج ليفربول من الموسم الحالي خالي الوفاض، بعدما أخفق في التتويج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية المحترفة، بالإضافة لابتعاده عن صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، الذي يحمل لقبه.

في المقابل، سيكون الريال على موعد مع مواجهة إنجليزية أخرى في المربع الذهبي للبطولة، الذي عاد إليه منذ تتويجه بلقبه الأخير في البطولة، حيث يلاقي تشيلسي، الذي أطاح ببورتو البرتغالي من دور الثمانية أمس الثلاثاء.

السيتي يتأهل لمواجهة سان جيرمان

أحرز مانشستر سيتي هدفين في الشوط الثاني عبر رياض محرز وفيل فودن ليهزم مضيفه بروسيا دورتموند 2-1 في إياب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ويتأهل لقبل النهائي اليوم الأربعاء. وأحرز فودن، الذي سجل هدف الفوز 2-1 لسيتي في مباراة الذهاب، هدفا في الدقيقة 76 من تسديدة بجوار القائم الأيسر للمرمى بعدما أدرك الجزائري رياض محرز التعادل للضيوف في الدقيقة 55 من ركلة جزاء، إثر لمسة يد من إيمري جان ليفوز الفريق الإنجليزي 4-2 في نتيجة مباراة الذهاب والعودة.

وتقدم دورتموند عندما ركض المهاجم إرلينغ هالاند ليلحق بتمريرة عرضية في العمق، قبل أن تصل الكرة إلى الشاب جود بيلينغهام ليطلق تسديدة في المرمى بعد ربع ساعة من البداية ويحرز أول أهداف في البطولة.

وسيلتقي سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي ودع البطولة من دور الثمانية في آخر ثلاثة أعوام، مع باريس سان جيرمان في قبل النهائي بعدما أقصى بطل فرنسا حامل اللقب بايرن ميونيخ أمس الثلاثاء.

ف.ي/ع.ج.م (د.ب.ا، رويترز)