 ريال مدريد مستعد للتضحية بنجمه من أجل هازارد | عالم الرياضة | DW | 29.11.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم الرياضة

ريال مدريد مستعد للتضحية بنجمه من أجل هازارد

يبدو أن بداية ريال مدريد المتعثرة ستفرض على إدارة النادي الإسباني النزول بكل ثقلها في الميركاتو الشتوي من أجل ضم لاعب بمواصفات عالية. تقارير صحفية تكشف خطة جديدة لـ" الميرنغي" بهدف الظفر بخدمات إيدين هازارد.

Fußball-Spieler Eden Hazard (picture-alliance/firo)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن ريال مدريد مستعد للتضحية بنجمه الويلزي غاريث بيل، من أجل الظفر بخدمات نجم تشيلسي إيدين هازارد، وأضاف الموقع البريطاني أن النادي الملكي سيعرض بيل بالإضافة إلى مبلغ مالي، بهدف إقناع إدارة النادي اللندني بالتخلي عن النجم البلجيكي.

وأفاد موقع "ديلي ستار"، بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن بيل ليس اللاعب الوحيد، الذي قد يُضحي به "الميرنغي" من أجل التعاقد مع هازارد، وأردف أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مستعد أيضاً لإدراج الشاب الواعد ماركو أسينسيو أو صانع الألعاب الموهوب إيسكو في الصفقة على أمل تخفيض سعر هازارد وإقناع إدارة تشيلسي بالتخلي عن نجم الفريق الأول.

مختارات

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد يُحضر لخطة أخيرة للظفر بخدمات نجم تشيلسي إدين هازرد في فترة الانتقالات الصيفية. "الميرنغي" سيحاول توظيف ورقة يملكها لجلب النجم البلجيكي إلى القلعة المدريدية في الأيام القليلة القادمة. (25.08.2018)

إيدين هازارد وريال مدريد، قصة عشق متبادل لم تكتمل، غير أن كثيرا من التوقعات تفيد أن نهاية سعيدة تلوح في الأفق. شقيق اللاعب يؤكد ذلك ويكشف عن تفاصيل مهمة تتعلق في توقيت وظروف ارتباط النجم البلجيكي مع النادي الملكي. (05.11.2018)

وتابع المصدر أن فلورنتينو بيريز سيفرض على  واحد من نجومه بيل أو أسينسيو أو إيسكو الرحيل عن القلعة المدريدية إذا كان ذلك سيساعد "الأبيض الملكي" في الحصول على خدمات إدين هازارد.

هذا ويُعد إدين هازارد (27 عاماً) من الأهداف الرئيسية لفريق ريال مدريد، إذ يأمل النادي الإسباني في التعاقد مع النجم البلجيكي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بهدف تعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق والمنافسة على كل الألقاب الممكنة.

من جهة أخرى، أبدى هازارد أكثر من مرة رغبته في الانتقال إلى الدوري الإسباني لكرة القدم، وتحقيق حلمة بالانتقال إلى ريال مدريد منذ أن كان طفلاً، فيما يُحاول تشيلسي إقناع نجمه بالبقاء في الفريق من خلال تمديد عقد اللاعب وتقديم راتب هو الأعلى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

  • UEFA Europas Spieler des Jahres Cristiano Ronaldo (Reuters/E. Gaillard)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    رونالدو يتوفق على ميسى

    توج النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بجائزة أفضل لاعب في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) في موناكو. وتنافس رونالدو على اللقب مع حارس مرمى يوفنتوس الإيطالي جانلويجي بوفون ومهاجم برشلونة الإسباني الأرجنتيني ليونيل ميسي. واللقب هو الثالث لرونالدو في هذه الجائزة أي اكثر بلقب واحد من ميسي.

  • Fussball Europameisterschaft der Frauen 2017 Niderlande vs Schweden (Getty Images/D. Mouhtaropoulos)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    ليكي مارتنز تخطف الأضواء

    حصلت ليكي مارتنز لاعبة هولندا وبرشلونة على جائزة أفضل لاعبة كرة قدم في القارة. وتفوقت مارتنز على بينيل هاردر مهاجمة فولفسبورغ، وجنيفر ماروجان لاعبة وسط اولمبيك ليون. وقادت مارتنز المنتخب الهولندي للسيدات للفوز بأول لقب دولي بحصولهن على بطولة أوروبا هذا العام. واختيرت مارتنز البالغة من العمر 24 عاما أفضل لاعبة في البطولة.

  • EURO 2016 Spielerfrisuren Frisuren Luka Modric (picture-alliance/Back Page Images/K. McManus)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    مودريتش يتربع على خط الوسط

    تُوج الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني، بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل لاعب خط وسط خلال الموسم الماضي.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid (Reuters/C. Recine)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    راموس والتعطش الدائم للنجاح

    جائزة أفضل مدافع خلال الموسم الماضي كانت من نصيب النجم سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد الإسباني. وقال راموس عقب فوزه "أرى أن أفضل طريق هو الطموح والحماس والتعطش الدائم للنجاح، وليس لدي كلمات يمكنني أن أصف بها شعوري الآن."

  • UEFA Champions League Final - Juventus v Real Madrid - 1:2 - Tor (Getty Images/L. Griffiths)

    الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

    بوفون .. لحظة فخر

    وتوج النجم المخضرم جيانلويجي بوفون بجائزة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لأفضل حارس مرمى خلال الموسم الماضي. وقال بوفون عقب تتويجه "إنها لحظة فخر بالنسبة لي أن أفوز بهذه الجائزة، وأنا في التاسعة والثلاثين من عمري، وأعتقد أن كلمة السر تتمثل في الحفاظ على شعور التعطش والحماس للمزيد من النجاح ، وأرى أن هذه هي أفضل طريقة للاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى." ر.ض


مختارات

الريال يهيمن على جوائز "يويفا" ومارتنز تخطف الأضواء

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم، عن جوائز أفضل لاعب في كل مركز للموسم الماضي، حيث سيطر لاعبو الريال على معظم الجوائز، وذلك في الحفل السنوي الذي أقيم في إمارة موناكو الفرنسية بحضور العديد من نجوم الرياضة. (24.08.2017)  

مواضيع ذات صلة

Champions League Final - Real Madrid v Liverpool _ Tor 2:1

صفقة تبادلية مجنونة بين ريال مدريد وتشيلسي! 17.10.2018

يبدو أن الميركاتو الشتوي سيشهد الكثير من الإثارة والتشويق. تقارير صحفية تتحدث عن عزم ريال مدريد التقدم بعرض مبلغ مالي فضلاً عن نجم يحمل قميص "الميرنغي" منذ عدة سنوات من أجل إقناع تشيلسي بالتخلي عن هداف الدوري الإنجليزي.

Fußball-Spieler Eden Hazard

عقبة أمام انتقال هازارد إلى ريال مدريد 13.10.2018

بعدما أبدى رغبة واضحة في الانتقال إلى الدوري الإسباني واللعب في ريال مدريد، أوضحت تقارير صحفية أن نجم تشيلسي ادين هازارد تعترضه عقبة من أجل حمل قميص "الأبيض الملكي"، الذي يُقاوم للعودة إلى سكة الانتصارات.

Fussball Real Madrid - Gareth Bale

ريال مدريد يُحدد سعر غاريث بيل 15.05.2018

يبدو أن غاريث بيل يعيش أيامه الأخيرة برفقة ريال مدريد. تقارير إسبانية تؤكد رغبة "الأبيض الملكي" في الحصول على 90 مليون يورو من أجل بيع النجم الويلزي، الذي عانى من تراجع واضح في مستواه، ولازم دكة بدلاء الفريق فترة طويلة.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

جماهير باريس سان جيرمان تنقلب على نجمه رابيو

ريال مدريد مستعد للتضحية بنجمه من أجل هازارد

نجم برشلونة يغازل بايرن للعودة إلى البوندسليغا

صحف ألمانيا تحتفي بعودة البافاري إلى سكة الانتصارات

بايرن يكتسح بنفيكا ويرافق أياكس لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا

أسطورة بايرن ميونيخ ينتقد "المالكين الأوحدين" للنادي