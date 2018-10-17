ريال مدريد مستعد للتضحية بنجمه من أجل هازارد

ذكر موقع صحيفة "ديلي ستار" البريطانية أن ريال مدريد مستعد للتضحية بنجمه الويلزي غاريث بيل، من أجل الظفر بخدمات نجم تشيلسي إيدين هازارد، وأضاف الموقع البريطاني أن النادي الملكي سيعرض بيل بالإضافة إلى مبلغ مالي، بهدف إقناع إدارة النادي اللندني بالتخلي عن النجم البلجيكي.

وأفاد موقع "ديلي ستار"، بناء على معلومات منسوبة إلى وسائل إعلام إسبانية، أن بيل ليس اللاعب الوحيد، الذي قد يُضحي به "الميرنغي" من أجل التعاقد مع هازارد، وأردف أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز مستعد أيضاً لإدراج الشاب الواعد ماركو أسينسيو أو صانع الألعاب الموهوب إيسكو في الصفقة على أمل تخفيض سعر هازارد وإقناع إدارة تشيلسي بالتخلي عن نجم الفريق الأول.

وتابع المصدر أن فلورنتينو بيريز سيفرض على واحد من نجومه بيل أو أسينسيو أو إيسكو الرحيل عن القلعة المدريدية إذا كان ذلك سيساعد "الأبيض الملكي" في الحصول على خدمات إدين هازارد.

هذا ويُعد إدين هازارد (27 عاماً) من الأهداف الرئيسية لفريق ريال مدريد، إذ يأمل النادي الإسباني في التعاقد مع النجم البلجيكي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بهدف تعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق والمنافسة على كل الألقاب الممكنة.

من جهة أخرى، أبدى هازارد أكثر من مرة رغبته في الانتقال إلى الدوري الإسباني لكرة القدم، وتحقيق حلمة بالانتقال إلى ريال مدريد منذ أن كان طفلاً، فيما يُحاول تشيلسي إقناع نجمه بالبقاء في الفريق من خلال تمديد عقد اللاعب وتقديم راتب هو الأعلى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.