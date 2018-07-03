ريال مدريد.. عرض 310 مليون يورو من أجل نيمار

بكل وضوح، نفى ريال مدريد جميع الإشاعات التي تترد حول انتقال نيمار الى صفوفه مقابل 310 مليون يورو. وكان التلفزيون الإسباني TVE قد عرض تقريرا مصورا حول عرض الملكي "الأبيض" للنادي الباريسي المملوك من قطر بالقيمة المذكورة والتي تفوق بنحو 290 مليون يورو الصفقة الأولية التي بموجبها انتقل نيمار الى باريس.

ووصف ريال مدريد ما تضمنه تقرير التلفزيون الإسباني بأنه "خاطئ تماما"، وفق ما جاء في تصريح رسمي لريال مدريد على موقعه الإلكتروني. وأعلن "الميرنغي" عن دهشته من أن تلفزيون "الإعلام العام ينشر أخبارا خاطئة دون الحديث إلى المعنيين".

رغم هذا النفي القاطع، إلا أن أخبارا تروج من مدة، وكانت من مصادر قريبة من ريال مدريد، أكدت أن الريال مهتم بقوة بنميار الذي يجمعه بباريس سان جيرمان عقد ممتد إلى غاية عام 2022. كما أن رئيس النادي المدريدي فلورينتينو بيريز قال صراحة لوسائل الإعلام بأن فرص نيمار في الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم مع الريال ستكون أفضل بكثير من بقائه في باريس.

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ولأن صفقة نيمار كانت دائما مقترنة على الأقل إعلاميا بمصير "الدون" كريستيانو رونالدو في "الميرينغي"، بدت الأمور اليوم أكثر وضوحا عقب قرار ريال مدريد بيع رونالدو، وفق ما تناقلته الصحف الإسبانية، واضعة اليوفي الإيطالي كقبلة محتملة للنجم البرتغالي. وإذا ما تمّ التعجيل في هذه الصفقة فيتم بالطبع الإسراع في صفقة نيمار أيضا.

موازاة لذلك، يستعد نيمار مع منتخب بلاده لخوض موقعة ربع نهائي مونديال روسيا أمام نظيره البلجيكي. وذلك بعد إقصاءه لمنتخب المكسيك بهدفين دور رد. الأول من توقيع نيمار والثاني من صنعه. لكن نيمار جرّ إليه في هذه البطولة الأنظار بقوة ليس بسبب تألقه كرويا فحسب، وإنما بسبب سقطاته المبالغ فيها كثيرا حين تعرضه لعرقلات، حتى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي عرضوا منح نيمار جائزة الأوسكار لأحسن ممثل.

و.ب