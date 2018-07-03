 ريال مدريد.. عرض 310 مليون يورو من أجل نيمار | عالم الرياضة | DW | 04.07.2018

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عالم الرياضة

ريال مدريد.. عرض 310 مليون يورو من أجل نيمار

في الوقت الذي يستعد فيه نيمار خوض مباراة ربع النهائي مع بلجيكا في مونديال روسيا، تحاك خيوط صفقة قادمة بين مدريد وباريس. لكن وعلى ما يبدو فإن ريال مدريد يزيد من جرعة التشويق بخصوص الصفقة.

Fußball WM 2018 Brasilien vs Mexiko Torjubel (Reuters/D. Martinez)

بكل وضوح، نفى ريال مدريد جميع الإشاعات التي تترد حول انتقال نيمار الى صفوفه مقابل 310 مليون يورو. وكان التلفزيون الإسباني TVE  قد عرض تقريرا مصورا حول عرض الملكي "الأبيض" للنادي الباريسي المملوك من قطر بالقيمة المذكورة والتي تفوق بنحو 290 مليون يورو الصفقة الأولية التي بموجبها انتقل نيمار الى باريس.

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ووصف  ريال مدريد ما تضمنه تقرير التلفزيون الإسباني بأنه "خاطئ تماما"، وفق ما جاء في تصريح رسمي لريال مدريد على موقعه الإلكتروني.  وأعلن "الميرنغي" عن دهشته من أن تلفزيون "الإعلام العام ينشر أخبارا خاطئة دون الحديث إلى المعنيين".

رغم هذا النفي القاطع، إلا أن أخبارا تروج من مدة، وكانت من مصادر قريبة من ريال مدريد، أكدت أن الريال مهتم بقوة بنميار الذي يجمعه بباريس سان جيرمان عقد ممتد إلى غاية عام 2022. كما أن رئيس النادي المدريدي فلورينتينو بيريز قال صراحة لوسائل الإعلام بأن فرص نيمار في الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم مع الريال ستكون أفضل بكثير من بقائه في باريس.

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ولأن صفقة نيمار كانت دائما مقترنة على الأقل إعلاميا بمصير "الدون" كريستيانو رونالدو في "الميرينغي"، بدت الأمور اليوم أكثر وضوحا عقب قرار ريال مدريد بيع رونالدو، وفق ما تناقلته الصحف الإسبانية، واضعة اليوفي الإيطالي كقبلة محتملة للنجم البرتغالي. وإذا ما تمّ التعجيل في هذه الصفقة فيتم بالطبع الإسراع في صفقة نيمار أيضا. 

موازاة لذلك، يستعد نيمار مع منتخب بلاده  لخوض موقعة ربع نهائي مونديال روسيا أمام نظيره البلجيكي. وذلك بعد إقصاءه لمنتخب المكسيك بهدفين دور رد. الأول من توقيع نيمار والثاني  من صنعه. لكن نيمار جرّ إليه في هذه البطولة الأنظار بقوة ليس بسبب تألقه كرويا فحسب، وإنما بسبب سقطاته المبالغ فيها كثيرا حين تعرضه لعرقلات، حتى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي عرضوا منح نيمار جائزة الأوسكار لأحسن ممثل.

و.ب

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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