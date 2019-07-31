 ريال مدريد.. المدرب ″الداهية″ يهدد عرش زيدان وطموحات بوغبا | عالم الرياضة | DW | 06.08.2019

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عالم الرياضة

ريال مدريد.. المدرب "الداهية" يهدد عرش زيدان وطموحات بوغبا

يبدو أن حلم نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا بالانتقال إلى ريال مدريد قد يتعرض لضربة قوية، فيما يجهز رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لخطة محكمة من أجل تفادي مفاجآت المدرب زين الدين زيدان، والتملص من وعوده له.

Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

ليس سراً أن زين الدين زيدان، كان قد وضع مجموعة من الشروط من أجل الموافقة على تدريب ريال مدريد مرة ثانية. وكان من بين أبرز شروط المدرب الفرنسي هو الحصول على صلاحيات أوسع، لاسيما في مجال إبرام الصفقات.

ووضع زيدان بول بوغبا على رأس قائمة اللاعبين، الذين يريد الظفر بخدماتهم في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. بيد أن انتقال النجم الفرنسي إلى "الميرنغي" قد يتعرض إلى ضربة كبيرة في المستقبل القريب.

فقد أورد موقع صحيفة "ذا صن" البريطانية أن المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، قد ينهي حلم بول بوغبا بالانتقال إلى ريال مدريد. وأضاف أن المدرب "الداهية" مرشح بقوة للعودة إلى تدريب ريال مدريد في حال فشل زين الدين زيدان مع "الأبيض الملكي" في ولايته التدريبية الثانية.

ولا تجمع بول بوغبا علاقة جيدة مع جوزيه مورينيو، حيث انتقد المدرب البرتغالي لاعبه بوغبا علانية وفي أكثر من مرة خلال فترة تدريبه لفريق مانشستر يونايتد، فيما كان الدولي الفرنسي أحد الأسباب الرئيسية وراء إقالة "الشياطين الحمر" لمورينيو.

 

وأفاد موقع "ذا صن" أن جوزيه مورينيو لديه اتفاق غير رسمي مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بهدف تولي تدريب "الميرنغي"، وذلك في حال استقالة أو إقالة المدرب الحالي زين الدين زيدان. وأردف أن نتائج ريال مدريد السيئة في فترة التحضيرات للموسم الجديد وصدام زيدان العلني مع لاعبه غاريث بيل، كلها عوامل تضع المدرب الفرنسي تحت ضغط مبكر.

وتابع نفس المصدر أن فلورنتينو بيريز تجمعه علاقة قوية مع جوزيه مورينيو، وذلك رغم رحيل المدرب البرتغالي عن ريال مدريد سنة 2013. وأضاف أن بيريز من المعجبين بشدة بعمل جوزيه مورينيو.

وفي نفس السياق، أورد موقع صحيفة "ديلي ستار" أن فلورنتينو بيريز وضع الآن جوزيه مورينيو كمرشح مثالي لتعويض زين الدين زيدان. وأضاف أن بيريز يريد تفادي مفاجآت زين الدين زيدان، خاصة وأن المدرب الفرنسي أعلن رحيله بطريقة غير متوقعة في ولايته التدريبية الأولى لريال مدريد.

وقد يؤدي فشل ريال مدريد في التعاقد مع بول بوغبا إلى رحيل زين الدين زيدان عن "الأبيض الملكي"، إذ ربما يشعر المدرب الفرنسي أن فلورنتينو بيريز لم يلتزم بوعده له، وذلك بجلب لاعبين يرغب زين الدين زيدان في العمل معهم، ومن بينهم بول بوغبا.

يشار إلى جوزيه مورينيو (56 عاماً)، أكد مؤخراً في مقابلة مع شبكة "سكاي سبورتس" أنه متحمس للغاية من أجل العودة إلى عالم التدريب، بيد أنه ينتظر الفرصة المنافسة قبل أن يتخذ أي قرار بشأن وجهته التدريبية المُقبلة.

  • Spanien Zinedine Zidane und Florentino Perez in Madrid (picture-alliance/dpa/V. Lerena)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تعيين مفاجئ

    في الرابع من يناير/كانون الثاني 2016 أعلن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تعيين لاعبه السابق الفرنسي زين الدين زيدان مدربا للفريق الإسباني العملاق خلفا لرافاييل بينيتيز، الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق.

  • Spanien Real Madrid vs Deportivo Coruna (Reuters/S. Vera)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    بداية مُبشرة

    في أول لقاء له كمدرب للفريق الملكي، قاد زيدان فريقه إلى سحق فريق ديبورتيفو لاكورونيا بخمسة أهداف، في مباراة برسم الدوري الإسباني لكرة القدم. وقدم "الميرنغي" أداء جميلا في تلك المباراة.

  • Fußball Champions League Borussia Dortmund v Real Madrid Trainer Zidane (Getty Images/AFP/O. Andersen)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مواصلة التألق

    استعاد ريال مدريد بريقه من جديد تحت قيادة زيدان، الذي قاد الفريق للانتصار تلو الأخر بالاعتماد، على اللعب الجماعي، والضغط على حامل الكرة وتنويع مراكز اللعب، بطريقة تعكس فكر زيدان التدريبي، الذي يُجيد قراءة مجريات المباريات.

  • Spanien Zinedine Zidane in Madrid (picture-alliance/dpa/J. Martin)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كسب ثقة اللاعبين

    استطاع زين الدين زيدان زرع أجواء إيجابية بين اللاعبين وداخل أروقة النادي الملكي، إذ ظل المدرب الفرنسي يؤكد على أهمية الثقة والتحلي بالإيجابية، من أجل قهر الظروف وإسعاد جماهير "الميرنغي" في مختلف أرجاء العالم.

  • Fußball Champions League Finale Atletico Madrid v Real Madrid Zidane (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    باكورة الألقاب

    اصطاد المدرب الفرنسي أول لقب له مع فريق ريال مدريد، الذي هزم جاره أتلتيكو مدريد في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بركلات الترجيح 3-5. وقدم زيدان في تلك المباراة اعتماده كواحد من أحسن المدربين في عالم الساحرة المستديرة.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    الاستعداد الجيد

    في وقت وجيز، استطاع زيدان أن يترك بصمة واضحة على ريال مدريد، فقد استفاد "الأبيض الملكي" من أساليب المدرب الفرنسي التدريبية والاستعداد الجيد لكل مباراة على حدة، وهو ما أتى بأكله بشكل كبير في موسم زيدان الثاني على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/P. Kopczynski Livepic)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    موسم للتاريخ

    سيظل الموسم الكروي 2017 راسخا في ذاكرة محبي فريق ريال مدريد، حيث قاد زيدان "الميرنغي" إلى تحقيق خمسة ألقاب، بيد أن الفوز بدوري أوروبا للمرة الثانية على التوالي، كان أبرز حدث في سنة زيدان التدريبية الثانية مع ريال مدريد.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/dpa/A. Geber)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    تراجع ملحوظ

    في موسم زيدان الأخير مع ريال مدريد، تراجع أداء "الأبيض الملكي" كثيرا، خاصة في النصف الأول منه، إذ فرط الفريق في العديد من النقاط، وابتعد في جدول ترتيب الدوري الإسباني عن المتصدر برشلونة. كما احتل "الميرنغي" المركز الثاني خلف فريق توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Zinédine Zidane (Imago/Newspix/R. Oleksiewicz)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    خيبة أمل محلية

    لم يستطيع زيدان الحفاظ على لقبي الدوري الإسباني و مسابقة كأس الملك، التي ودعها ريال مدريد بطريقة مفاجئة للغاية على يد فريق ليغانيس المتواضع بـ1-2. ووصف زيدان تلك الخسارة بأنها "مؤلمة للغاية".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/F. Seko)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    طوق النجاة

    نزل المدرب الفرنسي بكل ثقله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، من أجل إنقاذ موسم "الميرنغي" الذي كان يُواجه شبح الخروج خاوي الوفاض. واصطدم العملاق الإسباني بفرق قوية للغاية، على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس وبايرن ميونيخ، قبل أن يصل إلى المحطة النهائية في مسابقة "الكأس ذات الأذنين".

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    مسك الختام

    مباراة نهائي كييف أمام فريق ليفربول الإنجليزي، كانت هي أخر محطة للمدرب الفرنسي زيدان برفقة ريال مدريد، الذي كان مع موعد مع التاريخ.

  • Champions League Final - Real Madrid v Liverpool - Real Madrid gewinnt Finale (Reuters/K. Pfaffenbach)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    كتابة التاريخ

    قاد الأسطورة الفرنسية ريال مدريد إلى دخول التاريخ من أوسع أبوابه، حيث أصبح "الميرنغي" أول فريق يفوز بدوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي بالمسمى الحالي، وكذلك أكثر فريق يُتوج بـ"الكأس ذات الأذنين" للمرة الـ 13 في تاريخه.

  • Real Madrid Trainer Zinedine Zidane (picture-alliance/AP Photo/B. B. Hojas)

    محطات صنعت نجاحات زيدان التدريبية مع ريال مدريد

    وداع مفاجئ

    في ( 31 مايو/أيار 2018) أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان استقالته رسميا من تدريب ريال مدريد، وذلك في مؤتمر صحفي مفاجئ. وعلل زيدان قراره هذا برغبته في أخذ قسط من الراحة بعد ثلاث سنوات شاقة من العمل.

    الكاتب: مهدوي رضوان


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