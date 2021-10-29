يلعب نادي ريال مايوركا في مسابقة الدرجة الأولى من الدوري الإسباني "لا ليغا"، وهو أقدم أندية منطقة جزر البليار في شرقي إسبانيا وأفضل إنجاز له هو التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا عام 2003.

تأسس نادي ريال مايوركا في مارس/ آذار عام 1916. ورغم خوضه نهائي كأس الملك في مناسبتين أولهما عام 1991 والثانية عام 1998، إلا أنه لم يتوج باللقب إلا في موسم 2002/ 2003. إنجازه الآخر المحفور في ذاكرة مشجعي النادي هو فوزه بلقب كأس السوبر في موسم 1997/ 1998 بتغلبه على نادي برشلونة.