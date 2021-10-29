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ريال مايوركا

يلعب نادي ريال مايوركا في مسابقة الدرجة الأولى من الدوري الإسباني "لا ليغا"، وهو أقدم أندية منطقة جزر البليار في شرقي إسبانيا وأفضل إنجاز له هو التتويج بلقب كأس ملك إسبانيا عام 2003.

تأسس نادي ريال مايوركا في مارس/ آذار عام 1916. ورغم خوضه نهائي كأس الملك في مناسبتين أولهما عام 1991 والثانية عام 1998، إلا أنه لم يتوج باللقب إلا في موسم 2002/ 2003. إنجازه الآخر المحفور في ذاكرة مشجعي النادي هو فوزه بلقب كأس السوبر في موسم 1997/ 1998 بتغلبه على نادي برشلونة.

الدوري الإسباني- برشلونة يبدأ رحلته دون كومان.. والانظار تتجه إلى تشافي هرنانديس

الدوري الإسباني- برشلونة يبدأ رحلته دون كومان.. والانظار تتجه إلى تشافي هرنانديس 29.10.2021

يستعد برشلونة لمواصلة رحلته في الدوري الإسباني لكن هذه المرة من دون مدربه كومان الذي تمت إقالته على خلفية مسلسل من الخسائر. سيتولى سيرجي بارجوان المهمة، في الوقت الذي يلمع فيه اسم تشافي هرنانديس كمدرب للبلوغرانا.
شفاينشتايغر يتدرب مع فريق إسباني من الدرجة الثانية

شفاينشتايغر يتدرب مع فريق إسباني من الدرجة الثانية 26.03.2017

قال القائد السابق للمنتخب الألماني على "تويتر" إنه يتدرب مع فريق ريال مايوركا المنافس بدوري الدرجة الثانية الأسباني انتظاراً لحصوله على تأشيرة الولايات المتحدة، قبل تسجيل ظهوره الأول مع فريق شيكاغو فاير الأمريكي.

برشلونة يخوض مباراة في الدوري الإسباني دون نجمه ميسي

برشلونة يخوض مباراة في الدوري الإسباني دون نجمه ميسي 05.04.2013

تتجه الأنظار يوم السبت إلى الدوري الإسباني حيث يخوض نادي برشلونة مباراة ضد فريق ريال مايوركا دون مشاركة نجمه الأرجنيتيني ليونيل ميسي بسبب إصابته. وريال مدريد الخصم التقليدي لبرشلونة يراقب اللقاء عن كثب.