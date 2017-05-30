تولى رياض حجاب رئيس الهيئة العليا لمؤتمر المعارضة السورية التي استضافته الرياض قبل انطلاق جنيف 3 لحل الأزمة السورية. وكان حجاب رئيسا للوزراء في سوريا قبل انشقاقه عن النظام السوري وانضمامه إلى المعارضة في صيف 2012.

رياض حجاب من مواليد عام 1966 في دير الزور شرق سوريا. درس الهندسة الزراعية وبدأ مسيرته السياسية في الاتحاد الوطني لطلبة سوريا التابع للنظام. بعد ذلك أصبح أمينا لحزب البعث الحاكم في دير الزور. في عام 2011 وبعيد انطلاق الاحتجاجات المناوئة لنظام الرئيس الأسد في آذار/ مارس 2011 تولى منصب وزير الزراعة قبل أن يصبح رئيسا للحكومة في صيف نفس العام.