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رياض حجاب

تولى رياض حجاب رئيس الهيئة العليا لمؤتمر المعارضة السورية التي استضافته الرياض قبل انطلاق جنيف 3 لحل الأزمة السورية. وكان حجاب رئيسا للوزراء في سوريا قبل انشقاقه عن النظام السوري وانضمامه إلى المعارضة في صيف 2012.

رياض حجاب من مواليد عام 1966 في دير الزور شرق سوريا. درس الهندسة الزراعية وبدأ مسيرته السياسية في الاتحاد الوطني لطلبة سوريا التابع للنظام. بعد ذلك أصبح أمينا لحزب البعث الحاكم في دير الزور. في عام 2011 وبعيد انطلاق الاحتجاجات المناوئة لنظام الرئيس الأسد في آذار/ مارس 2011 تولى منصب وزير الزراعة قبل أن يصبح رئيسا للحكومة في صيف نفس العام.

PARIS, FRANCE - JANUARY 11: Former Syrian Prime Minister Riyad Farid Hijab delivers a speech to press after his meeting with President of France Francois Hollande in Paris, France on January 11, 2016. Mustafa Yalcin / Anadolu Agency picture alliance/AA/M. Yalcin

ماكرون يلتقي وفد المعارضة السورية برئاسة حجاب بعد لقائه بوتين 30.05.2017

استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المعارض السوري رياض حجاب، المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات التابعة للمعارضة السورية، معبرا بذلك عن دعمه للمعارضة السورية، بعد يوم من استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .
27.01.2017****Russian Foreign Minister Sergei Lavrov meets with Syrian opposition representatives in Moscow, Russia January 27, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin

غوتيريس ينضم إلى دي ميستورا في تحذير المعارضة السورية 02.02.2017

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريس، على غرار مبعوثه إلى سوريا، من إمكانية تحديد ممثلي وفد المعارضة السورية إلى المفاوضات المرتقبة في 20 شباط/فبراير، في حال لم تتمكن الأخيرة من ذلك.

19.04.2016 *** Riad Hijab, chief coordinator High Negotiations Committee (HNC) addresses a news conference aside of Syria peace talks in Geneva, Switzerland, April 19, 2016. REUTERS/Denis Balibouse (c) Reuters/D. Balibouse

حجاب: تشكيل وفد المعارضة ليس من اختصاص دي ميستورا 01.02.2017

وصف رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمفاوضات، الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، تصريح دي ميستورا حول إمكانية تشكيله وفدا يمثل المعارضة في مفاوضات جنيف المرتقبة بأنه "غير مقبول" مؤكدة أن هذا "ليس من اختصاصه".
27.01.2017****Russian Foreign Minister Sergei Lavrov meets with Syrian opposition representatives in Moscow, Russia January 27, 2017. REUTERS/Sergei Karpukhin

مسائية DW: الأزمة السورية ومشروع الدستور الروسي 27.01.2017

بعد طرح روسيا مشروعها لدستور سوريا الجديد..المعارضة ترفض والنظام السوري يلتزم الصمت..ففي أي اتجاه سيدفع المشروع الروسي الجديد ملف الأزمة السورية؟

12.12.2016+++Forces loyal to Syria's President Bashar al-Assad walk past a tank in the government held Sheikh Saeed district of Aleppo, during a media tour, Syria December 12, 2016. REUTERS/Omar Sanadiki

المعارضة السورية: لا تنازلات للأسد رغم السقوط الوشيك لحلب 12.12.2016

تعهد المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية، رياض حجاب، بعدم تقديم أي تنازلات للنظام السوري، على الرغم من السقوط الوشيك للمناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب. وجدد حجاب رفضه أي دور للأسد في المرحلة الانتقالية.
03.11.2016+++Riad Hijab (l), Koordinator des Hohen Komitees der syrischen Opposition, und Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (r, SPD) schütteln am 03.11.2016 im Außenministerium in Berlin die Hände. Foto: Sebastian Gollnow/dpa | Verwendung weltweit (c) picture alliance/dpa/S. Gollnow

شتاينماير: لازلنا نرصد أعمالا وحشية للنظام وداعميه 03.11.2016

أكد وزير الخارجية الألماني عقب لقاء رياض حجاب ترحيبه بوقف الغارات الجوية على حلب، مطالبا في الوقت نفسه بتوسيعه على القصف المستمر للمدينة. كما دعا جميع الأطراف الفاعلة في النزاع السوري التدخل لإنهاء معاناة المدنيين.

September 7, 2016 Riad Hijab, General Co-ordinator of the High Negotiations Committee (HNC) speaks at a press conference in central London on September 7, 2016. Syria's opposition set out detailed plans Wednesday for the transition to a democratic state without President Bashar Al-Assad ahead of talks with ministers of EU, US and regional powers in London. / AFP / CHRIS J RATCLIFFE (Photo credit should read CHRIS J RATCLIFFE/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/C. Ratcliffe

رؤية المعارضة لمستقبل سوريا تلقى ترحيبا في بريطانيا 07.09.2016

التقى وزير خارجية بريطانيا بممثلي المعارضة السورية وقال إنهم قدموا أول صورة يمكن التعويل عليها لسوريا يعمها السلام دون الأسد. ورفض رياض حجاب منسق الهيئة العليا للمعارضة، أي اتفاق يختلف عن رؤية الهيئة بشأن مصير سوريا.
19.04.2016 *** Riad Hijab, chief coordinator High Negotiations Committee (HNC) addresses a news conference aside of Syria peace talks in Geneva, Switzerland, April 19, 2016. REUTERS/Denis Balibouse (c) Reuters/D. Balibouse

سوريا – رياض حجاب يطالب "بأفعال وليس أقوال" 12.05.2016

استولى معارضون على قرية علوية غرب سوريا وخطفوا مدنيين من سكانها، فيما سيطرت قوات موالية للحكومة على مواقع لمعارضين شمالي حلب مع انتهاء أجل التهدئة في المدينة. وطالب رياض حجاب الدول الداعمة للمعارضة بـ"بأفعال وليس أقوال".
++++++++++++++++ 04.05.2016 +++++++++++++++++++++++++ Außenminister Frank-Walter Steinmeier (r, SPD) begrüßt Riad Hijab, den Koordinator des Hohen Komitees der syrischen Opposition am 04.05.2016 in Berlin. Foto: Jörg Carstensen/dpa (c) picture-alliance/dpa/J. Carstensen

حجاب من برلين: محادثات السلام وصلت إلى طريق مسدود 04.05.2016

بدا رياض حجاب، المعارض السوري البارز متشائما وهو يتحدث من برلين مطالبا بوقف إطلاق نار شامل في عموم سوريا. وفيما قال حجاب إن محادثات السلام وصلت إلى طريق مسدود، أكد وزير الخارجية الألماني أن الحل في سوريا لن يكون عسكريا.
03.05.2016+++ Firefighters try to put out a fire after rockets fired by insurgents hit the al-Dabit maternity clinic in government-held parts of Aleppo city, Syria, in this handout picture provided by SANA on May 3, 2016. SANA/Handout via REUTERSATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. +++ Copyright: Reuters/Sana

استمرار المعارك بحلب واجتماع في برلين لإحياء الهدنة 04.05.2016

تتواصل الجهود الدبلوماسية لإحياء الهدنة بسوريا لتشمل حلب، إذ تستضيف برلين لقاء رباعيا يضم منسق المعارضة رياض حجاب والممثل الدولي دي ميستورا بالإضتافة لوزيري خارجية فرنسا وألمانيا. في غضون ذلك تتواصل المعارك في سوريا.
A Red Crescent aid worker inspects scattered medical supplies after an airstrike on a medical depot in the rebel-held Tariq al-Bab neighbourhood of Aleppo, Syria April 30, 2016. Reuters/A. Ismail

برلين تستضيف اجتماعا حول سوريا يضم حجاب ودي ميستورا 03.05.2016

تستضيف ألمانيا لقاء حول سوريا يضم المعارض السوري البارز رياض حجاب والمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا ووزير الخارجية الفرنسية. ويهدف اللقاء لإجراء محادثات بشأن تهيئة الأوضاع لمواصلة محادثات السلام في جنيف.
ALEPPO, SYRIA - FEBRUARY 28: Smoke rises after Russian air-strikes hit residential areas in the the Darat Izza town of Aleppo, Syria on February 28, 2016. Despite a temporary cessation-of-hostilities agreement went into effect in Syria on midnight Friday, first hours of 27th of February, Russia staged air-strike. Ahmed Hasan Ubeyd / Anadolu Agency

المعارضة السورية تعلن أنّ انتهاكات الهدنة قد تعرقل محادثات السلام 07.03.2016

قال رياض حجاب منسق المعارضة السورية إن المعارضة ستحدد نهاية الأسبوع الحالي إن كانت ستحضر محادثات السلام المقبلة في جنيف، واتهم حجاب النظام السوري والقوات الجوية الروسية بارتكاب مذبحة في منطقة أبو الضهور بمحافظة إدلب.
14.8.2012 *** (120814) -- AMMAN, Aug. 14, 2012 () -- Syria's defecting former prime minister Riyad Hijab holds a press conference in the Jordanian capital Amman on Aug. 14, 2012. Hijab said the Syrian regime of Bashar al-Assad is collapsing emotionally and economically, urging more defections from the regime. (/Mohammad Abu Ghosh) (syq) Copyright: picture alliance/Photoshot

المعارضة السورية: الظروف غير مواتية لاستئناف مفاوضات السلام 04.03.2016

اعتبر رئيس الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية رياض حجاب أن "الظروف حاليا غير مواتية" لاستئناف المفاوضات حول سوريا في التاسع من الشهر الحالي، وشدد على أنه لا دور للأسد في المرحلة الانتقالية.
A fighter from Jaish al-Islam (Islam Army), the foremost rebel group in Damascus province who fiercely oppose to both the regime and the Islamic State group, loads his weapon in Harasta Qantara, near Marj al-Sultan on the eastern outskirts of Damascus, on January 23, 2016, during clashes with government forces after they infiltrated into the government-held area. / AFP / AMER ALMOHIBANY (Photo credit should read AMER ALMOHIBANY/AFP/Getty Images) Getty Images/A.Almohibany

سوريا..النظام والمعارضة مستعدان لوقف مشروط لإطلاق النار 20.02.2016

أعرب الرئيس السوري بشار الأسد عن استعداده لوقف إطلاق النار، لكن شريطة عدم استغلال "الإرهابيين" له. جاء ذلك عقب إعلان المعارضة عن استعدادها لبحث الموافقة على هدنة مؤقتة شرط توفر ضمانات بالتزام حلفاء دمشق بوقف إطلاق النار.
14.8.2012 *** (120814) -- AMMAN, Aug. 14, 2012 () -- Syria's defecting former prime minister Riyad Hijab holds a press conference in the Jordanian capital Amman on Aug. 14, 2012. Hijab said the Syrian regime of Bashar al-Assad is collapsing emotionally and economically, urging more defections from the regime. (/Mohammad Abu Ghosh) (syq) Copyright: picture alliance/Photoshot

المعارضة السورية تبدي استعدادها للموافقة على هدنة بشروط 20.02.2016

قالت المعارضة السورية اليوم السبت إنها مستعدة لبحث إمكانية الموافقة على هدنة مؤقتة بشرط توفر ضمانات على التزام حليفي دمشق روسيا وإيران بوقف إطلاق النار، لكنها شككت في قدرة نظام الأسد على إبرام هدنة.
PARIS, FRANCE - JANUARY 11: Former Syrian Prime Minister Riyad Farid Hijab delivers a speech to press after his meeting with President of France Francois Hollande in Paris, France on January 11, 2016. Mustafa Yalcin / Anadolu Agency picture alliance/AA/M. Yalcin

ميونيخ: حجاب يطالب بتدخل عسكري أمريكي للإطاحة بالأسد 14.02.2016

المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لفصائل المعارضة السورية، رياض حجاب يطالب الولايات المتحدة الأمريكية بالتدخل العسكري في سوريا للإطاحة بنظام بشار الأسد وينتقد اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا.
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