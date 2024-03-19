منع رياضيي روسيا وبيلاروسيا من المشاركة في افتتاح الأولمبياد

لن يتمكن رياضيو روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في مراسم استعراض البعثات خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 بحسب ما قررت اللجنة الأولمبية الدولية وذلك على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، الثلاثاء (19 مارس/آذار 2024)، أن رياضيي روسيا وبيلاروسيا لن يشاركوا في مراسم استعراض البعثات خلال حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بباريس 2024 في يوليو/تموز المقبل.

وسيتنافس الرياضيون المتأهلون للأولمبياد والمنتمون للدولتين كرياضيين مستقلين بدون أعلامهم وأناشيدهم الوطنية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022.

ولن يقام حفل افتتاح أولمبياد باريس في ملعب لكنه سينظم على نهر السين مع قوارب للفرق تمر أمام ما يقدر بنحو 300 ألف متفرج. ولن يشارك رياضيو روسيا وبيلاروسيا، الذين سيتنافسون كمحايدين منفردين تحت علم مصمم خصيصاً ونشيد بدون كلمات أنتجته للجنة الأولمبية الدولية، في استعراض البعثات.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية بعد اجتماع المجلس التنفيذي: "لن يشاركوا في مراسم استعراض البعثات خلال حفل الاحتفال بالنظر إلى أنهم رياضيون محايدون. لكنها قالت إنهم سيحظون بفرصة متابعة والمشاركة بجميع الأجزاء الأخرى من حفل الافتتاح ما عدا استعراض البعثات.

وقالت اللجنة المنظمة لأولمبياد باريس 2024 في بيان بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية "هذا القرار هو نتيجة منطقية لحقيقة أن الرياضيين الذين يحملون جوازات سفر من روسيا وبيلاروسيا لا يتم اختيارهم ضمن وفود بل كرياضيين فرادى".

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية أيضا إن الرياضيين الذين سيتأهلون سيتم فحصهم من قبل لجنة مكونة من ثلاثة من أعضائها سترأسها نيكول هوفيرتس نائبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية من أجل تلبية معايير الأهلية التي وضعتها اللجنة الأولمبية لرياضيي روسيا وبيلاروسيا.

ولن يسمح للرياضيين الذي أيدوا الحرب، التي تصفها موسكو بأنها "عملية عسكرية خاصة"، أو المتعاقدين مع الجيش أو الأجهزة الأمنية بالمشاركة في باريس 2024.

وعلقت اللجنة الأولمبية الدولية عضوية اللجنة الأولمبية الروسية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لاعترافها بالمجالس الأولمبية الإقليمية للمناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا.

وانتقدت اللجنة الأولمبية الدولية، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء خطط روسيا لاستضافة "ألعاب الصداقة" الخاصة بها في وقت لاحق من عام 2024، قائلة إنها تصرف سياسي ينتهك الميثاق الأولمبي.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها تتوقع مشاركة ما يقدر بنحو 36 رياضيا من روسيا و22 رياضيا من بيلاروسيا في باريس، مقارنة بالفريق الروسي المكون من 330 رياضيا في أولمبياد طوكيو عام 2021. وكان لدى بيلاروسيا فريق مكون من 104 لاعبين في تلك الألعاب.

ع.ح/ف.ي (رويترز)