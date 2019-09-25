 رياح إفلاس توماس كوك تضرب قطاع السياحة في دول عربية | سياسة واقتصاد | DW | 25.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

رياح إفلاس توماس كوك تضرب قطاع السياحة في دول عربية

بعد إعلان إفلاس شركة السياحة والسفر البريطانية توماس كوك، يتوقع خبراء القطاع السياحي حصول خسارة بمئات الملايين. وتداعيات هذه الأزمة تضرب قطاع السياحة في بلدان عديدة بينها دول عربية.

Deutschland Hamburg Thomas Cook Reisebüro (picture-alliance/dpa/A. Heimken)

أدى انهيار شركة توماس كوك البريطانية للسياحة والسفر إلى تقطع السبل بمئات آلاف السياح، ما دفع الحكومات وشركات التأمين إلى تنسيق عمليات ضخمة لإرجاعهم إلى بلادهم. وكانت الشركة تدير فنادق ومنتجعات وشركات طيران تنقل نحو 19 مليون مسافر سنويا إلى 16 دولة مختلفة. إفلاس هذه الشركة ضرب قطاع السياحة العالمي في الصميم، حيث جاءت اليونان مثلا عام 2018 في المرتبة الثالثة من بين أهم وجهات توماس كوك.

مختارات

بعد انهيار توماس كوك البريطانية للسياحة والسفر، تقدم فرع توماس كوك بألمانيا بطلب إشهار إفلاسه، وكان الفرع الألماني قد طالب الحكومة الألمانية بقرض قصير الأجل أمس الثلاثاء، بيد أن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار. (25.09.2019)

عقب وفاة غامضة لزوجين بريطانيين بأحد الفنادق في منتجع الغردقة المطل على البحر الأحمر في مصر، قررت شركة "توماس كوك" البريطانية للسياحة إجلاء كافة زبائنها من الفندق. (24.08.2018)

ويساهم قطاع السياحة في نمو الاقتصاد اليوناني ويؤمن نحو مليون فرصة عمل. لكن بعد الإفلاس بدأ أصحاب الفنادق يخشون الخسارة، ويوجد أكثر من 50 ألف سائح عالقون في اليونان، وعلى جزيرة كريت وحدها أكثر من 22 ألف سائح ينتظرون العودة. وتُقدر خسارة الفنادق بـ 80 مليون يورو على الأقل. ويذكر إفلاس توماس كوك بالأزمة المالية التي اجتاحت اليونان قبل عشر سنوات، لأن قطاع السياحة يساهم بنسبة كبيرة في نمو اقتصادها.

تداعيات هذه الأزمة لا تزال غير واضحة بالكامل، لكن ممثلي القطاع السياحي يتوقعون خسارة تصل إلى 500 مليون يورو، وقد تراجعت نفقات السياح كثيرا، كما لا يمكن التخطيط لموسم الصيف المقبل، لأن الكثير من الفنادق كانت عقودها للعام المقبل مع توماس كوك.  

Deutschland Flughafen Frankfurt | Insolvenz Thomas Cook (picture-alliance/dpa/S. Stein)

انتهى زمن توماس كوك مع الإعلان عن الإفلاس

البلدان العربية معنية بالإفلاس

تداعيات إفلاس توماس كوك لا تقتصر على أوروبا، إذ أنها وصلت إلى دول عربية تنشط فيها السياحة مثل تونس التي قال وزيرها للسياحة، روني الطرابلسي، إن حوالي 45 فندقا في تونس التي يعتمد اقتصادها على قطاع السياحة الحيوي، تأثرت بانهيار شركة توماس كوك، في حين تسعى الحكومة لمساعدة هذه الفنادق عبر قروض ميسرة. وأشار وزير السياحة التونسي إلى إن توماس كوك تدين للفنادق التونسية بنحو 60 مليون يورو.

وعقد الطرابلسي اجتماع أزمة مع السفيرة البريطانية في تونس وأصحاب الفنادق المعنية، وعقب الاجتماع قال إن الحكومة البريطانية تعهدت بدفع ديون توماس كوك لكنها لم تضع مدة محددة. 

في حين أبدى اتحاد النزل (الفنادق) في تونس قلقه من مصير العشرات من النزل التي كانت تعمل بشكل حصري مع شركة السياحة العالمية البريطانية توماس كوك غداة إشهارها لإفلاسها. وقالت منى بن حليمة العضو المكلف بالاتصال بالجامعة (الاتحاد) التونسية للنزل، إن حوالي 100 فندق في المنتجع السياحي بمدينة الحمامات وفي جزيرة جربة السياحية تضررت من إعلان الشركة البريطانية إفلاسها. وقالت بن حليمة "نحن قلقون بشأن مستقبل حوالي 40 نزلا يعملون بشكل حصري مع توماس كوك". وبحسب إحصائيات اتحاد النزل يصل تونس حوالي 205 آلاف سائح عبر رحلات توماس كوك. ويمثل السياح البريطانيون حوالي 10 بالمائة منهم. وقطاع السياحة التونسي حيوي ومصدر رئيسي للعملة الصعبة، ويساهم بنحو 8 بالمائة في الناتج المحلي بالبلاد.

وفي المغرب شكلت وزارة السياحة خلية أزمة للتعامل مع تداعيات انهيار توماس كوك التي كانت تسيّر رحلتين إلى مراكش أسبوعيا. أما في مصر فقالت مجموعة بلو سكاي، وكيل توماس كوك إنه جرى إلغاء 25 ألف من الحجوزات في مصر حتى أبريل/ نيسان 2020. ولدى الشركة 1600 سائح في الغردقة حاليا.

Thomas Cook Passagiere am Flughafen Palma de Mallorca (Reuters/E. Calvo)

آلاف السياح ينتظرون في مايوركا للعودة إلى ألمانيا

توماس كوك فرع ألمانيا وفي دول أخرى يعلن إفلاسه

وقدمت الشركات التابعة لتوماس كوك في ألمانيا طلبا لإشهار إفلاسها اليوم الأربعاء (25 أيلول/ سبتمبر) في خطوة تستهدف فصل علاماتها التجارية وعملياتها عن الشركة الأم المنهارة، وقالت إنها تجري محادثات مع مستثمرين محتملين جدد. وقالت الشركة الألمانية في بيان "أوضحت لنا محادثات مكثفة على مدار اليومين الماضيين مع مستثمرين استراتيجيين وفي قطاع الاستثمار المباشر... أن الفروع الألمانية من توماس كوك سابقا لديها فرصة للاستمرار تحت علاماتها التجارية نيكرمان رايزن وأويغر تورز وبوخر رايزن".

لكن الخبراء يعبرون عن ارتياحهم لتمكن شركة كوندور الفرع الألماني لتوماس كوك من الحفاظ على حركة نقل المسافرين جوا. وتعتزم الحكومة الألمانية منح شركة كوندور العملاقة للسياحة قرضا قصير الأجل لمساعدتها على تجاوز محنتها المالية الناتجة عن إفلاس شركة توماس كوك الأم، إذ تدرس الوزارات  المعنية منح كوندور قرضا بقيمة 380 مليون يورو.

وألغيت بعض الرحلات الجوية التي تديرها الوحدة التابعة لشركة توماس كوك في المنطقة الإسكندنافية أيضا أو تأجلت حيث تكافح الوحدة للبقاء بعد انهيار الشركة الأم هذا الأسبوع. وقالت شركة سبايس الدنماركية التابعة لتوماس كوك إن العديد من الطائرات التي تشغلها الخطوط الجوية الإسكندنافية التابعة لتوماس كوك لم تتمكن من الإقلاع، لأن عقود الاستئجار الخاصة بها لا تزال مع الشركة البريطانية الأم.
وأعلنت السلطات المحلية في بولندا أن نحو 3600 عميل لوحدة نكرمان بولسكا التابعة لتوماس كوك ما زالوا خارج البلاد. وقالت إيزابيلا ستلمانسكا مديرة إدارة الثقافة والدعاية والسياحة في منطقة مازوفتسكي خلال مؤتمر صحفي "أكبر مجموعة من السياح لا تزال في حوض البحر المتوسط. نواجه المشكلات الأكبر في مايوركا وتركيا وتونس".

والجدير بالذكر أن شركة  توماس كوك، التي تأسست عام 1841 وتعد أقدم شركة سياحية في العالم، قد انهارت وأعلنت إفلاسها يوم الاثنين (23 أيلول/ سبتمبر) لتتقطع السبل بنحو نصف مليون سائح بأنحاء العالم، وتنطلق أضخم مساعي إعادة مواطنين من الخارج في زمن السلم في التاريخ البريطاني. وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية لدى الهيئة والحكومة أسطولا من الطائرات المستعدة لإعادة السياح البريطانيين. وأعادت الحكومة البريطانية يومي الاثنين والثلاثاء نحو 1200 سائح عبر طائرات أرسلت لمطار النفيضة التونسي، بينما لا يزال حوالي أربعة آلاف آخرين داخل البلاد وسيعودون عقب انتهاء عطلاتهم.

م.أ.م/ ع.ج ( أ ف ب، رويترز، د ب أ )

  • Nebel an der Burg Hohenzollern (picture-alliance/dpa)

    قلاع أوروبية تاريخية تحولت إلى معالم سياحية جذابة

    قلعة "هوهيتسوليرن" في ألمانيا

    شيدت هذه القلعة على جبل في منطقة جبال الألب جنوب ألمانيا وعلى ارتفاع نحو 855 مترا. وبنى القلعة عائلة هوهيتسوليرن لتكون مقرا لهم وأصبحت بمرور الوقت إحدى أهم المعالم السياحية في ألمانيا، وكان القياصرة الألمان من سنة 1871 و لغاية انتهاء الحكم القيصري في سنة 1918 ينتمون إلى هذه العائلة. وأهم ما يحتويه القصر غرفة الكنوز التي يوجد فيها تاج ملوك بروسيا وبعض الكنوز الخاصة بالملك فريدريش الكبير.

  • Bildergalerie Zehn Reisewege zur Queen (picture-alliance/dpa/A. Rain)

    قلاع أوروبية تاريخية تحولت إلى معالم سياحية جذابة

    "تور" في بريطانيا

    شيدت قلعة "تور" في لندن سنة 1066 من قبل وليم الفاتح. واستخدمت القلعة كمقر للنبلاء وكسجن. وتحتوي القلعة على غرفة الكنوز وفيها يمكن للزوار مشاهدة تاج "إمبيرال ستات" الذي يرتديه ملك أو ملكة بريطانيا العظمى في احتفالية التتويج.

  • Engelsburg Rom Italien (Getty Images/AFP/M.Laporta)

    قلاع أوروبية تاريخية تحولت إلى معالم سياحية جذابة

    قلعة سانت أنجلو في إيطاليا

    شيد الإمبراطور الروماني هادريان هذه القلعة لتكون ضريحا له ولعائلته، وذلك ما بين عامي 135 و139. ووضع رماد هارديان في القلعة وكذلك رماد الأباطرة الرومان الذين أتوا من بعده. وأصبحت القلعة فيما بعد مقرا لبعض الكرادلة غير المحبوبين، وكذلك للثوار وبعض المجرمين.

  • Kirchenburg Siebenbürgen Rumänien Wurmloch (picture alliance/Arco Images)

    قلاع أوروبية تاريخية تحولت إلى معالم سياحية جذابة

    قلعة الكنيسة في رومانيا

    تقع هذه القلعة في منطقة فاليا فيلور الروماني وضمتها منظمة اليونسكو سنة 1993 لقائمة الإرث العالمي. كان الناس في العصور الوسطى يستخدمون القلعة كمخبأ وكحصن ضد الهجمات الغازية، إذ كانت القلعة المبنى الوحيد في المنطقة المشيد من الحجر.

  • Deutschland Blick auf die Ostseite der Wartburg (picture-alliance/Chromorange/ M. Wirth)

    قلاع أوروبية تاريخية تحولت إلى معالم سياحية جذابة

    قلعة فارتبورغ في ألمانيا

    أول من كتب عن القلعة هو الأسقف برونو في سنة 1080م. وفي سنة 1206م حدثت معركة الشعر الأسطورية في القلعة التي رواها فيما بعد فاغنر. وترجم في القلعة الإصلاحي الكنسي الشهير مارتن لوثر العهد الجديد من الكتاب المقدس من اللاتينية إلى الألمانية.

  • Burgruine Fleckenstein (picture alliance/Dumont)

    قلاع أوروبية تاريخية تحولت إلى معالم سياحية جذابة

    قلعة فليكنشتاين في فرنسا

    تقع القلعة في منطقة أالألزاس الفقريبة من الحدود الألمانية، وكانت تعد مقرا لعائلة فليكنشتاين، التي كانت إحدى عائلات النبلاء في القرون الوسطى. وشيدت القلعة داخل صخرة عالية عرضها ستة أمتار وطولها 30 مترا. ويمكن للزائر مشاهدة الطبيعة الألمانية والفرنسية الخلابة من هذا الارتفاع الشاهق.

  • Burg Ellbogen Prag (picture alliance/dpa)

    قلاع أوروبية تاريخية تحولت إلى معالم سياحية جذابة

    قلعة إلبوغين في جمهورية التشيك

    تقع القلعة في أوكريس سوكولوف في التشيك ويعتقد أنها شُيدت في القرن الثاني عشر. وكانت مقرا للكثير من الملوك والنبلاء. وزار الكاتب الألماني الشهير غوته القلعة أكثر من عشر مرات وفيها احتفل بعيد ميلاده الرابع والسبعين في سنة 1823.

  • Innenhof Burg Eltz mit Blick nach oben (picture alliance/M. Norz)

    قلاع أوروبية تاريخية تحولت إلى معالم سياحية جذابة

    قلعة ألتس في ألمانيا

    شيدت القلعة في القرن الثاني عشر في ولاية راينلاند فالتس، وبنيت القلعة على صخرة كبيرة ارتفاعها 70 مترا، وكانت مقرا لعائلة ألتس النبيلة.

  • Burghausen Bayern (picture alliance/Arco Images)

    قلاع أوروبية تاريخية تحولت إلى معالم سياحية جذابة

    قلعة بورغهاوزن في ألمانيا

    تعد القلعة أطول القلاع في العالم، إذ تمتد على مسافة تصل إلى أكثر من 1000 مترا، حسب موسوعة غينيس للأرقام القياسية. وكانت مقرا للنبلاء في ولاية بافاريا وفيها خبأوا كنوزهم الذهبية والفضية.

  • Polen Wawel (picture alliance/Arco Images)

    قلاع أوروبية تاريخية تحولت إلى معالم سياحية جذابة

    قلعة فافيل في بولندا

    كانت القلعة مقرا لملوك بولندا لنحو 500 عاما، وتعد من أهم المعالم في البلد. ويعتقد أن بناء القلعة أستمر لألف عام، إذ اكتشفت بقايا لبدايات البناء في القرن العاشر، فيما استمر البناء في القلعة لغاية القرن العشرين.


مختارات

قلاع أوروبية تاريخية تحولت إلى معالم سياحية جذابة

رغم أن أغلب القلاع في أوروبا شيدت في العصور الوسطى، إلا أنها لا تزال تحافظ على بريقها وجمالها. وفيما استخدم بعضها كمقار للعائلات النبيلة، كانت أخرى شاهدة على أحداث تاريخية هامة. (08.03.2019)  

مواضيع ذات صلة

Insolvenz Thomas Cook Touristen Kreta

وحدة توماس كوك بألمانيا تشهر إفلاسها! 25.09.2019

بعد انهيار توماس كوك البريطانية للسياحة والسفر، تقدم فرع توماس كوك بألمانيا بطلب إشهار إفلاسه، وكان الفرع الألماني قد طالب الحكومة الألمانية بقرض قصير الأجل أمس الثلاثاء، بيد أن الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار.

توماس كوك: شركة سياحية فُتنت بسحر الشرق في الماضي.. وتخلف الآن خسائر فادحة فيه بعد إفلاسها 23.09.2019

لمحة عن تاريخ عملاق السياحة البريطاني "توماس كوك" في المنطقة العربية

شركة "توماس كوك" السياحية تعلن إفلاسها.. ماذا يعني ذلك للمنطقة العربية؟ 23.09.2019

ماذا بعد إفلاس عملاق السياحة "توماس كوك" بالنسبة للمنطقة العربية؟ وما مدى الأضرار التي خلفها في بلدان مثل تونس التي تعتبر من الوجهات الرئيسية التي كانت تقدمها الشركة لزبائنها؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  