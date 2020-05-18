 رويس ولعنة الإصابات.. هل انتهى الموسم بالنسبة لقائد دورتموند؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.05.2020

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رياضة

رويس ولعنة الإصابات.. هل انتهى الموسم بالنسبة لقائد دورتموند؟

تأكد غياب قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس عن مباراة القمة التي ستجمع فريقه بالمتصدر بايرن ميونيخ في الأسبوع 28 من الدوري الألماني، حسب ما نقلت صحيفة "بيلد" الألمانية. فهل تبعد الإصابة رويس من جديد حتى نهاية الموسم؟

رويس كان قد تعرض لإصابة عضليةِ خلال المباراة أمام فيردر بريمن في بطولة كأس ألمانيا.

رويس كان قد تعرض لإصابة عضليةِ خلال المباراة أمام فيردر بريمن في بطولة كأس ألمانيا.

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء (19 مايو/ أيار 2020) أن ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند قد يغيب عن الفريق في مباراة قمة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) أمام بايرن ميونخ، وربما يغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية أنرويس 30/ عاما/ لا يزال لا يستطيع المشاركة في تدريبات الفريق بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها، ويخضع لبرنامج تعافٍ فردي.

مختارات

ماركو رويس يستعيد ذكريات لا تنسى مع فريقه دورتموند، ويقف عند حدث سيظل استثنائيا في ذاكرة فريقه، الذي يفتش عن نجاحات الأمس، حين كان المهندس هو مدرب ليفربول الحالي يورغن كلوب. (19.07.2019)

لاعب كرة القدم الألماني الدولي ماركو رويس وجد مع ارلينغ هالاند داعما متميزا لمبادرته "ساعد بلدتك". وقد أطلق رويس هذه المبادرة بسبب أزمة كورونا في نهاية مارس/ آذار. (19.04.2020)

وأشارت الصحيفة إلى تأكد غياب رويس عن المباراة أمام بايرن ميونخ المقررة في 28 أيار/مايو الجاري في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني، الذي جرى استئناف منافساته ودوري الدرجة الثانية اعتبارا من يوم السبت الماضي بعد فترة توقف دامت نحو شهرين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد19-).

وكان رويس قد تعرض للإصابة العضلية في الرابع من شباط/فبراير الماضي خلال المباراة أمام فيردر بريمن في بطولة كأس ألمانيا.

هـ.د/ع.ش (د ب أ)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


 

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