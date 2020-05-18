رويس ولعنة الإصابات.. هل انتهى الموسم بالنسبة لقائد دورتموند؟

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء (19 مايو/ أيار 2020) أن ماركو رويس قائد بوروسيا دورتموند قد يغيب عن الفريق في مباراة قمة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) أمام بايرن ميونخ، وربما يغيب حتى نهاية الموسم بسبب الإصابة.

وأوضحت صحيفة "بيلد" الألمانية أنرويس 30/ عاما/ لا يزال لا يستطيع المشاركة في تدريبات الفريق بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها، ويخضع لبرنامج تعافٍ فردي.

وأشارت الصحيفة إلى تأكد غياب رويس عن المباراة أمام بايرن ميونخ المقررة في 28 أيار/مايو الجاري في المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني، الذي جرى استئناف منافساته ودوري الدرجة الثانية اعتبارا من يوم السبت الماضي بعد فترة توقف دامت نحو شهرين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد(كوفيد19-).

وكان رويس قد تعرض للإصابة العضلية في الرابع من شباط/فبراير الماضي خلال المباراة أمام فيردر بريمن في بطولة كأس ألمانيا.

هـ.د/ع.ش (د ب أ)