 رويس: مع ريال مدريد عشت أصعب لحظات مسيرتي | عالم الرياضة | DW | 19.07.2019

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عالم الرياضة

رويس: مع ريال مدريد عشت أصعب لحظات مسيرتي

ماركو رويس يستعيد ذكريات لا تنسى مع فريقه دورتموند، ويقف عند حدث سيظل استثنائيا في ذاكرة فريقه، الذي يفتش عن نجاحات الأمس، حين كان المهندس هو مدرب ليفربول الحالي يورغن كلوب.

Fußball: Bundesliga | Bayer Leverkusen - Borussia Dortmund (picture-alliance/dpa/R. Vennenbernd)

في حوار مع موقع "سبوكس" الألماني يعود ماركو رويس، قائد دورتموند، بالذاكرة لست سنوات مضت، فيحكي عن "أصعب" لحظات مسيرته الكروية. آنذاك، في نهاية نيسان/ أبريل 2013، كان دورتموند يخوض إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على استاد "سانتياغو بيرنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد. وكان الفريق الألماني قد حقق في الذهاب انجازاً تاريخياً بالفوز على الريال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. لكن عندما يكون الخصم "الأبيض الملكي" فإنه لا شيء مضمون!

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قرب نهاية مباراة الإياب، كشر ريال مدريد عن أنيابه، فأحرز بنزيمة الهدف الأول (82)، ثم راموس هدفا ثانيا (88)، فأصبحت النتيجة هدفين دون رد، وبقيت دقيقتان على نهاية المباراة، ولو سجل الريال هدفا ثالثا، وهذا ليس صعبا عليه، لخرج دورتموند من البطولة. "لقد كانت لحظات عصيبة جداً" بل كان "الجحيم"، يقول الدولي الألماني ماركو رويس بعد كل تلك السنوات. ويضيف لموقع "سبوكس" أن "الدقائق العشرة الأخيرة (لهذه المباراة) كانت أصعب عشر دقائق عشتها في مسيرتي الكروية". 
 التجربة التي خرج بها لاعب دورتموند في مدريد، هي أنه وفي معقل الريال تكون الأجواء في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة  "صاخبة" و"المساحات على الأرض أكثر ضيقا". وحول هذه المباراة بالذات يقول رويس "الملكي استطاع تسجيل الأهداف وبسرعة فائقة، بينما أهدرنا نحن فرصا كبيرة وكان علينا حسم المباراة مبكرا، ولم نفعل". فكانت النتيجة حرب أعصاب إلى آخر لحظة.  
في النهاية تأهل دورتموند بقيادة مدرب ليفربول الحالي يورغن كلوب، لكنه اصطدم بغريمه التقليدي بايرن ميونيخ، الذي قضى على الحلم الأوروبي لدورتموند وانتزع اللقب. حسرة رويس لا تزال نبرتها واضحة، فهو مقتنع بمستوى الفريق، الذي كان محلقا في سماء الكرة الأوروبية مع كلوب: "لقد كنا بمستوى جيد جدا، كان في صفوفنا لاعبون أصحاب سرعة فائقة ومحاربون لا يتعبون". 

UEFA Champions League Halbfinal-Rückspiel Real Madrid - Borussia Dortmund (Bongarts/Getty Images)

لاعبو دورتموند يحتفلون في ملعب سانتياغو بيرنابيو بالصعود لنهائي دوري أبطال أوروبا عام 2013


في الموسم الماضي استطاع دورتموند استعادة جزء من سحر عهد يورغن كلوب، لكن ذلك لم يكن كافيا لانتزاع لقب البوندسليغا، الذي ذهب مرة أخرى إلى البافاري.

 وقبل أسابيع قليلة من انطلاق الموسم الجديد للدوري، توعد قائد الفريق الأصفر والأسود  رويس في حوار مع صحيفة "شبورت بيلد" بأن فريقه سيزيد الجرعة وأنه "عازم على الفوز في أي نزال سيشارك فيه". وأضاف رويس "أعتقد أنه ونظرا للنتائج التي حققناها في الموسم الماضي والصفقات التي أبرمناها، فإن أي هدف آخر غير ذلك يعتبر هراءً ". 
و.ب/ ص.ش

  • Deutschland Jürgen Klopp BVB

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    تحدث البعض عن أن يورغن كلوب وبوروسيا دورتموند ارتبطا إلى الأبد ولن يفرقهما إلا الاعتزال، لكن كلوب "فك الارتباط" وقرر مواجهة إخفاقات الفريق هذا الموسم وترك دفة القيادة لغيره.

  • Dortmund BVB Fans Jubel Flash-Galerie

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    بدأ يروغن كلوب بتدريب دورتموند في موسم 2008/ 2009 وبعد أن كان الفريق قد احتل المركز الثالث عشر في تصنيف الدوري في الموسم الذي سبقه وكان على وشك الهبوط إلى الدرجة الثانية.

  • Bildergalerie Bundesligasaison 2008/2009

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وقرر كلوب بناء الفريق من جديد والاعتماد على اللاعبين الشباب. وحل الفريق في المركز السادس في أول موسم له مع كلوب وعاد من جديد للمنافسة مع الكبار في الدوري.

  • Jürgen Klopp Meisterfeier 2011

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    ومن ثم بدأ يورغن بقطف ثمار نجاحه في دورتموند في موسم 2010/2011 بعد أن خطف لقب الدوري "بوندسليغا".

  • Bildergalerie Ilkay Gündogan

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وكان موسم 2011/2012 الأفضل على الإطلاق ليورغن كلوب كمدرب ولبوروسيا دورتموند كفريق، وفيه فاز فريق أسود ويستفاليا بلقبي الدوري والكأس.

  • FC Malaga - Borussia Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    في موسم 2012/ 2013 أضحت نجاحات كلوب تتعدى ألمانيا، وخاصة بعد أن أقصى فرق أوروبية كبيرة ووصل بفريقه إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال ليخسر أمام غريمه بايرن ميونيخ.

  • Fussball Bundesliga Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    لكن سلسلة نجاحات كلوب الكبيرة تراجعت بعض الشيء، واكتفى فريق أسود ويستفاليا بمركز الوصيف في موسمي 2012 و2013، بعد الفريق البافاري.

  • Fußball Bundesliga 27. Spieltag Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 im Signal-Iduna-Park in Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وفي الموسم الحالي تدهور مستوى الفريق بصورة كبيرة، وخاصة بعد أن قرر الفريق بيع بعض اللاعبين المهمين لفرق أخرى. ويورغن كلوب والمعروف بمشاعره الجياشة بدا عليه الغضب أكثر من مرة هذا الموسم.

  • Deutschland Jürgen Klopp BVB PK Abschied

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    واستطاع يورغن إنقاذ الفريق من شبح الهبوط هذا الموسم، لكنه على ما يبدو قرر الابتعاد عن حبه الكبير والانفصال عن دورتموند، فلمن سيخفق قلب يورغن في الموسم القادم؟

    الكاتب: زمن البدري


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طلب مدرب فريق بوروسيا دورتموند يورغن كلوب إنهاء عقده مع الفريق مع نهاية الموسم الحالي لينهي مسيرة سبع سنوات حافلة مع النادي تخللها الكثير من النجاحات والإخفاقات. (15.04.2015)  

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