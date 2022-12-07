رونالدو يكشف النقاب عن حقيقة توقيعه للنصر السعودي

نفى الهداف البرتغالي كريستيانو رونالدو توصله لاتفاق يقضي بانتقاله لنادي النصر السعودي عقب انتهاء مغامرة بلاده في مونديال قطر 2022. وبات رونالدو لاعبا حرا بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي الشهر الماضي، وأثيرت بعدها تكهنات حول موافقة اللاعب على عرض سخي من النصر السعودي.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن رونالدو سيحصل على أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني (121 مليون دولار) سنويا في صفوف النصر. ولكن رونالدو البالغ عمره 37 عاما أكد أن التقارير التي تحدثت عن توقيعه للنصر، خاطئة. وتحدث رونالدو عقب مشاركته من على مقاعد البدلاء خلال الفوز الساحق للبرتغال على سويسرا 6 / 1 مساء الثلاثاء بدور الستة عشر لكأس العالم، وقال "لا الأمر ليس صحيحا".

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم ليونيل ميسي (35 عاما) لمح الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي عن احتامل اعتزاله اللعب دوليا بعد مونديال قطر 2022. نجم باريس سان جيرمان، قال في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام مختلفة إنه بعد المونديال "سيعيد النظر في عدة أمور"، وهو ما فهم منه أن ميسي سيعتزل بعد البطولة، التي تنقص خزائنه المرصعة بالكثير من الألقاب الفردية والجماعية.

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم كريستيانو رونالدو (37 عاما) لم يكشف النجم البرتغالي موعد اعتزاله اللعب دوليا، إلا أن مونديال قطر سيكون الأخير في مسيرة رونالدو بنسبة كبيرة. ويصعب على لاعب مانشستر يونايتد مواصلة اللعب على أعلى مستوى بسبب التقدم في السن، وتراجع مستواه بشكل ملحوظ. ويرغب الهداف البرتغالي الفوز بهذه البطولة، التي لم تفز بها البرتغال من قبل.

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم نيمار (30 عاما) يرى النجم البرازيلي نيمار أن مونديال قطر قد يكون الأخير له مع "السيليساو". وقال نجم باريس سان جيرمان في تصريحات لقناة "غلوبو" البرازيلية "سأخوض كأس العالم القادمة وكأنها الأخيرة لي...بصراحة لا أضمن مشاركتي في كأس عالم أخرى". الموهوب البرازيلي عانى من إصابات كثيرة خلال مسيرته الكروية، ويأمل أن يكون مونديال قطر فرصة لتخليد اسمه في تاريخ كرة القدم.

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم مانويل نوير (36 عاما) بنسبة كبيرة، يستعد الحارس الألماني مانويل نوير لخوض آخر مونديال له برفقة المنتخب الألماني لأنه سيكون بعمر الـ 40 في المونديال المقبل. حارس عرين ألمانيا كان له دور بارز في الفوز بمونديال البرازيل 2014، ويرغب في تكرار نفس الإنجاز فوق الأراضي القطرية.

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم لويس سواريز (35 عاما) القناص الأوروغوياني لويس سواريز سيلعب بنسبة كبيرة جدا المونديال الأخير له مع الأورغواي. هداف برشلونة السابق فقد الكثير من بريقه بسبب التقدم في السن، لكنه مازال قادرا على إزعاج دفاعات الخصوم، وقلب نتيجة المباريات من نصف فرصة فقط.

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم روبرت ليفاندوفسكي (34 عاما) تبدو حظوظ روبرت ليفاندوفسكي لخوض مونديال آخر أمر صعبا نوعا ما. ويرى مراقبون أن ماكينة الأهداف البولندية سيلعب آخر مونديال له قبل أن يعتزل اللعب الدولي رسميا، ويركز على مواصلة تحطيمه الأرقام القياسية مع الأندية سواء مع برشلونة حاليا، وربما مع فرق أخرى في المستقبل.

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم تياغو سيلفا (38 عاما) تعد مشاركة تياغو سيلفا مع المنتخب البرازيلي المشاركة في مونديال قطر بالأمر المذهل. صخرة دفاع تشيلسي حافظ على مستواه الكبير رغم عامل السن، بيد أن هذا النسخة ستكون من دون تأكيد الأخيرة في مسيرته مع البرازيل لأنه سيبلغ الـ 42 في مونديال 2026، ما يعني أن مشاركته في تلك النسخة صعبة إن لم تكن مستحيلة.

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم لوكا مودريتش (37 عاما) يعد مونديال قطر 2022 الأخير بالنسبة للساحر الكرواتي لوكا مودريتش. نجم ريال مدريد يأمل في مواصلة اللعب مع كرواتيا حتى بطولة الأمم الأوروبية القادمة في 2024، غير أن فرص مشاركته في كأس العالم 2026 شبه منعدمة نظرا لعامل السن.

على رأسهم ميسي ورونالدو.. المونديال الأخير لهؤلاء النجوم سيرجيو بوسكيس (34 عاما) شكل حضور سيرجيو بوسكيس في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في مونديال قطر مفاجأة كبيرة. وتراجع مستوى متوسط ميدان برشلونة بشكل كبير للغاية، وخفت توهجه بشكل لافت. ويبدو مونديال 2022 الأخير في مسيرة بوسكيس مع منتخب إسبانيا، الذي يأمل في الصعود إلى منصة التتويج مرة أخرى. إعداد: ر.م الكاتب: مهدوي رضوان



وجاء رحيل رونالدو عن مانشستر بعد مقابلة تليفزيونية فتح خلالها النار على إدارة النادي الإنجليزي والمدرب الهولندي إيريك تين هاج. ويتطلع رونالدو للانتقال إلى فريق أوروبي بهدف العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا ولكن ربما يواجه صعوبة في تحقيق مبتغاه بعد تراجع مستواه مؤخرا مقارنة بالأداء اللافت الذي كان عليه خلال عصره الذهبي مع ريال مدريد الإسباني.

من ناحية أخرى أعرب رونالدو عن أمله في شفاء الأسطورة البرازيلي بيليه، بعد أن تدهورت حالته الصحية في المستشفى الذي يرقد به في ساو باولو. ووجه رونالدو حديثه لبيليه قائلا " فلتتحسن ، فلتتحسن بيليه، ملكنا عليه أن يتحسن، هذا ما نريده جميعا".

ح.ز/ ا.ف (أ.ف.ب / د.ب.أ)