رونالدو يفتح علبة أسراره ويكشف أسباب تألقه

قال كريستيانو رونالدو (33 عاماً) في تصريحات صحفية نقلها موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية، إن النقد الذي ناله من مدربه السابق السير أليكس فيرغسون ساعده على التطور بشكل كبير، وأضاف:"كان فيرغسون مهماً جداً في بداية مسيرتي الكروية، لأنني انتقلت من سبورتينغ لشبونة إلى مانشستر يونايتد"، وأردف:"كانت لدي عقلية برتغالية في اللعب. الكثير من المراوغات واتخاذ القرار على أرضية الملعب لم يكن الأفضل دائما".

وأوضح النجم البرتغالي أن، فيرغسون علمه كيفية اتخاد القرارات الجيدة فوق المستطيل الأخضر، مؤكداً أنه "في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لا يسقط اللاعبون بسهولة، إنهم أقوياء جداً".

وتابع النجم المُنتقل حديثاً إلى فريق يوفنتوس الإيطالي في صفقة فاجأت الكثير من متابعي كرة القدم "كما سبق وقلت ذلك في عدة مرات، علمني السير أليكس فيرغسون كل شيء، فقد كان بمثابة الأب بالنسبة لي وساعدني كثيراً أثناء فترة لعبي في مانشستر يونايتد (2003-2009)".

في المقابل، أكد السير أليكس فيرغسون أن كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأكثر موهبة الذي دربه خلال مسيرته الطويلة في كرة القدم، وأضاف المدرب الاسكتلندي الشهير أن رونالد تخطى كل اللاعبين الكبار، الذين أشرف على تدريبهم.

يُشار إلى أن كريستيانو رونالدو، سيخوض يوم السبت (25 آب/أغسطس 2018) مباراة قوية مع فريق يوفنتوس ضد لاتسيو برسم الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم، في ظل توقعات بهز النجم البرتغالي للشباك، بعدما عجز عن ذلك في مباراته الأولى ضد فريق كييفو فيرونا العنيد.