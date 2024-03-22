رونالدو "يعيد الشحن" مع جورجينا في شواطئ السعودية!

يبدو أن ولع رونالدو بممارسة الرياضة حتى كهواية في فترات الإجازة قد انتقل بشدة إلى رفيقة دربه جورجينا رودريغيز. الثنائي استمتع مؤخرا بـ"الحب في الجنة" خلال إجازة قصيرة فوق رمال ساحل البحر بالسعودية بغرض "إعادة الشحن"!

رغم قرب بلوغه الأربعين من العمر، ما يزال كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي يتمتع بعقلية احترافية أكثر من رائعة. فالنجم البرتغالي لا يضيع الوقت، ويصر على ممارسة الرياضة كهواية حتى في فترة إجازته.

ويبدو أن كريستيانو رونالدو يتشارك في هذه الميزات مع أقرب الناس إلى قلبه جورجينا رودريغيز، شريكة حياته وأم أولاده. فقد ذكرت صحيفة "ذا صن" أن كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز مارسا حصة من التمارين الرياضية في إحدى المناطق البحرية في المملكة العربية السعودية.

وأردفت الصحيفة البريطانية أن كريستيانو رونالدو ذهب أيضا للسباحة في البحر، ثم لعب الثنائي كريستيانو وجورجينا مع الأطفال على رمال ساحل البحر الذهبية. وأضافت أن النجم البرتغالي فضل الابتعاد عن زحمة مدينة الرياض، والاسترخاء وقضاء وقت ممتع على شاطئ البحر.

وعلى حسابه الخاص في تطبيق "إنستغرام"، نشر كريستانو رونالدو مجموعة من الصور برفقة أسرته، وعلق عليها قائلا:"إعادة الشحن في المملكة العربية السعودية مع العائلة".

أما جورجينا رودريغيز، فقد قالت:"الحب في الجنة، نستمر في اكتشاف المملكة العربية السعودية"، حسب ما أوردته صحيفة "ذا صن".

وكان روبرتو مارتينيز مدرب المنتخب البرتغالي لكرة القدم قد استبعد كريستيانو رونالدو من مباراة البرتغال الودية أمام السويد. وفازت البرتغال بـ 5 مقابل 2. ويُتوقع أن يلتحق رونالدو بالبرتغال لمواجهة منتخب سلوفينيا يوم الثلاثاء القادم.

ويتصدر رونالدو (39 عاما) ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 23 هدفا. ويرتبط رونالدو بعقد مع فريق النصر يمتد حتى صيف 2025، حسب موقع "ترانسفر ماركت"، المهتم بالأخبار الرياضية.