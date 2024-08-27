رونالدو يخطط لإنهاء مسيرته مع النصر السعودي - لكن متى؟

تحدث رونالدو عن شعوره تجاه السعودية ونادي النصر كاشفا أنه ربما ينهي مسيرته مع ناديه الحالي، كما تحدث عن مسيرته مع المنتخب وقال عند سؤاله عن تحوله إلى التدريب: "الله وحده يعلم ما يحمله المستقبل".

بدد النجم البرتغالي الدولي المخضرم كريستيانو رونالدو (39 عاما) أي آمال في العودة إلى ناديه الأول سبورتنغ لشبونة البرتغالي بتأكيده أنه يخطط للبقاء في المملكة العربية السعودية حتى اعتزاله.

وانتقل رونالدو للدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن) في كانون الأول/ديسمبر 2022 بعد رحيله عن فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وما زال يبحث عن لقبه الكبير الأول بألوان النصر.

"سعيد جدا في النادي والبلد"

ونقلت وكالات الأنباء اليوم الثلاثاء (27 أغسطس/ آب 2024) عن رونالدو قوله لمحطة (ناو) البرتغالية التليفزيونية: "لا أعلم إذا كنت سأنهي (مسيرتي) قريبا أو بعد عامين أو ثلاثة أعوام. لكن من المرجح أن يحصل هذا الأمر مع النصر، في الفريق الذي يسعدني، حيث أنا في وضع جيد، حيث يراودني شعور جيد، إن كان في البلد أو الدوري".

وتابع النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي: "لهذا السبب، من المرجح جدا أن أنهي مسيرتي كلاعب في النصر.أنا سعيد باللعب في المملكة العربية السعودية وأريد مواصلة المشوار".

ورغم تقدمه في السن، لم يفقد أفضل لاعب في العالم خمس مرات شيئا من حسّه التهديفي، إذ سجل ما مجموعه 67 هدفا في 73 مباراة خاضها مع النادي السعودي في جميع المسابقات، بينها كأس العرب للأندية الأبطال التي منحته لقبه الوحيد حتى الآن بألوان النصر في صيف 2023 حين سجل ثنائية في الفوز على الجار اللدود الهلال 2-1 بعد التمديد.



رونالدو يحتفل ببطولة كأس العرب للأندية، اللقب الوحيد الذي حققه مع النصر حتى الآن (12/8/2023) صورة من: Samah Zidan/AP/picture alliance

ماذا عن الاعتزال الدولي؟

وتطرق رونالدو في حواره مع محطة ناو البرتغالية التليفزيونية إلى مشواره مع المنتخب البرتغالي، قائلا "عندما أقرر مغادرة المنتخب الوطني لن أخبر أحدا بالأمر. سيكون قرارا عفويا من جانبي"، مضيفا "ما أريده الآن هو أن أتمكن من مساعدة المنتخب الوطني" الذي يتحضر حاليا لخوض الجولتين الأوليين من دوري الأمم الأوروبية حيث يلعب مع كرواتيا واسكتلندا في الخامس والثامن من أيلول/سبتمبر ضمن منافسات المجموعة الأولى للمستوى الأول.



لا يرغب في التدريب

وألمح رونالدو، الذي سجل 898 هدفا في مسيرته الكروية حتى الآن، أنه لا يرغب في العمل في مجال الإدارة الفنية عندما يعتزل اللعب، حيث قال "في الوقت الحالي، لا أفكر في أن أكون مدربا للفريق الأول أو أي فريق آخر". وأتم رونالدو حديثه قائلا "لا يخطر هذا الأمر على بالي، لم أفكر فيه قط. لا أرى مستقبلي يمر بهذا. أرى نفسي أفعل أشياء أخرى خارج كرة القدم، لكن الله وحده يعلم ما يحمله المستقبل".

جائزة تقديرا لإنجازاته بدوري الأبطال

من ناحية أخرى، سيتم تكريم رونالدو بـ "جائزة خاصة" من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تقديرا لإنجازاته القياسية بدوري أبطال أوروبا خلال حفل سحب قرعة دوري أبطال أوروبا الخميس في موناكو، بحكم أنه يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف في المسابقة القارية الأم، كما أفاد الاتحاد الاوروبي "يويفا" لكرة القدم الثلاثاء.

كريستيانو رونالدو - محطم الأرقام القياسية To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



ومع 140 هدفا في 183 مباراة لعبها مع أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي في أعرق المسابقات الاوروبية، يتقدم رونالدو بفارق 11 هدفا عن غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي وبفارق 46 عن البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وكان رونالدو أول لاعب يفوز بالبطولة خمس مرات، بواقع لقب وحيد 2008 مع يونايتد و4 ألقاب مع الريال، أعوام 2014 و2016 و2017 و2018، علما بأنه اللاعب الوحيد في تاريخ المسابقة الذي هز الشباك في 3 مباريات نهائية.

وأشاد السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، رئيس "يويفا"، بالمهاجم البرتغالي في بيان صدر اليوم الثلاثاء، قائلاً: "كريستيانو رونالدو هو أحد ألمع النجوم في دوري أبطال أوروبا". وأضاف تشيفيرين: "يبدو أن إنجازاته المذهلة في تسجيل الأهداف في البطولة ستصمد أمام اختبار الزمن، مما يشكل تحديا رائعا للأجيال القادمة".

وستدشن قرعة دوري الأبطال الخميس في موناكو الصيغة الجديدة للمسابقة، مع زيادة من 32 إلى 36 فريقا واستبدال مرحلة المجموعات بـ "بطولة مصغرة" حيث سيواجه كل فريق ثمانية منافسين مختلفين.



ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)