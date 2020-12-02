 رونالدو يتفوق على ميسي في ″كامب نو″ ويضع يوفنتوس في الصدارة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 08.12.2020

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رياضة

رونالدو يتفوق على ميسي في "كامب نو" ويضع يوفنتوس في الصدارة

لقن يوفنتوس الإيطالي مضيفه برشلونة الإسباني درسا قاسيا ووجه إليه صفعة جديدة قوية في الموسم الحالي بالتغلب عليه بثلاثية نظيفة في عقر داره في الجولة السادسة من مباريات المجموعة السابعة بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

صورة مركبة للنجمين ميسي (يمين) ورونالدو

دوري أبطال أوروبا: رونالدو يتفوق على ميسي في "كامب نو"

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مواجهته المنتظرة مع غريمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقاد يوفنتوس الإيطالي للعودة من "كامب نو" بانتصار ساحق 3-صفر الثلاثاء (الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2020) في دوري أبطال أوروبا، ما سمح له بانتزاع صدارة المجموعة السابعة من النادي الكاتالوني في الجولة الختامية.

مختارات

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا مذهلا وقدم لمسة وفاء إلى مواطنه الراحل دييغو أرماندو مارادونا، وعاد برشلونة إلى طريق الانتصارات في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بالانتصار برباعية نظيفة على أوساسونا.

يطفئ أسطورة الكرة الألمانية غيرد مولر شمعته الـ 75. "مدفعجي الأمة" كما يُطلق عليه كان ماكينة أهداف لا تتوقف عن هز شباك الخصوم وموهبته مثل ميسي ورونالدو معاً، حسب نجم ألماني سابق.

وبرغم هامشية اللقاء من ناحية المنافسة على بطاقتي التأهل اللتين حسمتا لصالح برشلونة ويوفنتوس قبل الجولة الختامية، فإن الأنظار كانت شاخصة نحو "كامب نو" لمتابعة المواجهة بين ميسي ورونالدو الذي كان الغريم الأساسي للأرجنتيني خلال الفترة التي أمضاها مع الخصم الأزلي ريال مدريد بين 2009 و2018 قبل التحاقه بعملاق تورينو.

وحرم رونالدو من المشاركة في مباراة الذهاب التي خسرها فريقه على أرضه صفر-2، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه عوض الثلاثاء بتسجيله ثنائية قاد بها "السيدة العجوز" لإلحاق الهزيمة الأولى ببرشلونة وانتزاع الصدارة منه بفارق المواجهتين المباشرتين، معقدا الأمور على المدرب الهولندي رونالد كومان الذي يعاني الأمرين في مستهل مهمته الجديدة، إذ يقبع الفريق في المركز التاسع ضمن منافسات الدوري المحلي بعد تلقيه السبت على يد قادش (1-2) هزيمته الرابعة للموسم.

تأهل لايبزيغ على حساب مانشسترسيتي

الظهير الأيسر لفريق لايبتسيغ أنخيلينيو يحتفل بتسجيله الهدف الأول لفريقه في مرمى مانشستر يونايتد

الظهير الأيسر لفريق لايبتسيغ أنخيلينيو يحتفل بتسجيله الهدف الأول لفريقه في مرمى مانشستر يونايتد

بدوره، تأهل لايبزيغ الألماني إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 3 / 2 مساء الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة.

وافتتح أنخيلينو خوسي تاسيندي التسجيل للايبزيغ في الدقيقة الثانية من المباراة ثم أضاف أمادو هايدارا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 13. وفي الشوط الثاني، سجل البديل جاستن كلويفرت الهدف الثالث للايبزيغ في الدقيقة 69 ثم رد مانشستر يونايتد بهدف سجله برونو فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة 80.

وأضاف بول بوغبا الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 82. وألغى حكم المباراة هدفا لويلي أوربان لاعب لايبزيغ في الدقيقة 30 بداعي التسلل بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار). وثأر لايبزيغ بذلك للهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام مانشستر يونايتد في جولة الذهاب صفر / 5، وحسم صعوده إلى الدور الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة مقابل تسع نقاط لمانشستر يونايتد الذي تحول بذلك للمنافسة في بطولة الدوري الأوروبي.

بفوزه على سان بترسبورغ، ينتزعدورتموند صدارة المجموعة السادسة

بفوزه على سان بترسبورغ، ينتزعدورتموند صدارة المجموعة السادسة

دورتموند ينتزع الصدارة من لاتسيو

أما دورتموند، فقد أحرز هدفين في 11 دقيقة بالشوط الثاني ليفوز 2-1 على مضيفه زينيت سان بطرسبرغ وينتزع صدارة المجموعة السادسة.

ورفع الانتصار رصيد دورتموند إلى 13 نقطة من ست مباريات، واحتل لاتسيو المركز الثاني بعشر نقاط عقب تعادله 2-2 مع عشرة لاعبين من كلوب بروج الذي أنهى دور المجموعات في المركز الثالث.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

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    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    الحزن يخيم على الأندية

    الحزن يخيم على الأندية توفى أسطورة الكرة العالمية دييغو أرماندو مارادونا عن عمر 60 عاماً في منزله بأحد ضواحي العاصمة متأثراً بأزمة قلبية. ونعى العالم الكروي بالكامل، وليس وطنه الأرجنتين فحسب، وفاة أحد أعظم لاعبي كرة القدم على الإطلاق.

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    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    العالم يشاهد مراوغة مارادونا

    بدأ مارادونا مشواره الكروي باللعب في سن مبكرة بنادي أرجنتينوس جونيورز، ومن هناك انتقل إلى بوكا جونيورز في بوينس آيرس. فقد كان النادي المفضل لأبيه، وتُوج معه بلقب الدوري الأرجنتيني عام 1981. ثم سرعان ما انتقل دييغو بعد ذلك إلى أوروبا للانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني، بعد أن أصبحت الأرجنتين صغيرة للغاية بالنسبة له.

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    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    مارادونا يشتبك مع أودو لاتيك

    لقد أنفق النادي الكتالوني رقماً قياسياً بلغ 7,3 مليون دولار في عام 1982 للفوز بتوقيع الفتى الأرجنتيني الساحر مارادونا، ولكنه لم يكن سعيداً قط في برشلونة. واشتبك مارادونا باستمرار مع المدير الفني الألماني أودو لاتيك، وذلك لاهتمامه المفرط بإقامة الحفلات الليلية في منزله الجديد وتعمد السهر. وبعد ثلاثة أعوام، ترك مارادونا النادي وربما اتخذ القرار الأفضل في مسيرته.

  • Diego Maradona SSC Neapel

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    بطل نابولي بلا منازع

    في يوليو/ تموز 1984، انتقل مارادونا إلى نابولي مقابل مبلغ قياسي عالمي آخر قدره 10.5 مليون دولار. ولم يحقق النادي الإيطالي قبل مارادونا سوى كأس إيطاليا عامي 1962 و1976، لكن الفتى الأرجنتيني قاد النادي بين عامي 1984 و1991 للتتويج بلقب الدوري الإيطالي مرتين وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي وكأس الاتحاد الأوروبي في 1989.

  • SSC Neapel Fans Diego Maradona Fahne

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    من بطل إلى إيقونة

    في نابولي تخلد مارادونا بطلاً، ولكن إقامته في المدينة ومغامراته فيها اتسمت بالشهرة والسمعة السيئة، إذ بدأ في تعاطي الكوكايين والاقتراب من المافيا المحلية. لقد تمتع مارادونا بالحياة إلى أقصى حد، على حافة الشرعية. ولكن شعبيته ظلت رغم من ذلك، وبات إيقونة خالدة.

  • Diego Maradona Fußball WM 1986

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    دييغو مارادونا ولقب كأس العالم

    لم يترك أي لاعب آخر بصماته على بطولة كأس العالم كما فعل مارادونا عام 1986. فقد فاز بالبطولة مع الأرجنتين وأصبح نجم كرة القدم بلا منازع. وأحرز هدفه الشهير – المعروف بـ "يد الله"- ضد إنجلترا في ربع النهائي، لكنه تبعه بهدف آخر في نفس المباراة وكان واحداُ من أكثر الأهداف إثارة في تاريخ اللعبة. واُختير مارادونا كأفضل لاعب في البطولة.

  • Fußball-WM-Finale Deutschland - Argentinien 1990

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    الهزيمة الأصعب

    كانت واحدة من أصعب اللحظات في مسيرة مارادونا الكروية عندما خسر نهائي كأس العالم أمام المنتخب الألماني في إيطاليا عام 1990، حيث حد المدافع غيدو بوخفالد من خطورته في المباراة، ليسجل الألماني أندرياس بريمه هدف الفوز من ركلة جزاء مانحاً ألمانيا المجد ويفسد حلم مارادونا في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية. الكابتين لوتر ماتيوس يواسي مارادونا بالخسارة.

  • Diego Maradona beim Training

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    لحظات متهورة

    وعلى مستوى الأندية انتقل مارادونا إلى إشبيلية عام 1992 قبل أن يعود إلى وطنه الأرجنتين. ولعب خمس مباريات فقط بقميص نيولز أولد بويز. ففي فبراير/ شباط 1994 أطلق النار من بندقية هوائية على الصحفيين بعد محاصرة فيلته بالقرب من العاصمة بوينس آيرس وحُكم عليه بالسجن لمدة سنتين و10 أشهر مع وقف التنفيذ.

  • Argentinien 2008 Diego Armando Maradona

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    قرار الاعتزال

    خاض مارادونا مباراته الأخيرة في 25 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1997 مع نادي بوكا جونيورز الذي كان يدعمه دائماً. وقبل ذلك، تم إيقافه عن اللعب لمدة 15 شهراً بسبب تعاطيه المواد المخدرة. ومن أجل تجنب المزيد من الإيقاف، أعلن مارادونا اعتزال اللعب في نهاية الشهر، وهو يبلغ من العمر 37 عاماً، لينهي مسيرته الكروية المليئة بالسحر والإبداع والفضائح والتهور.

  • Lionel Messi Diego Maradona

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    تدريب المنتخب.. حلم يتحقق ولكن...

    في أكتوبر/ تشرين الأول 2008 عُين مارادونا مدرباً لمنتخب الأرجنتين، على الرغم من قلة خبرته التدريبية. ورغم نجومه الكبار ومنهم ليونيل ميسي فقد عانى فريقه في نهائيات كأس العالم 2010، حيث خسر 4-0 أمام ألمانيا في ربع النهائي وتمت إقالته في النهاية. ومن ثم درب أندية في المكسيك وأماكن أخرى، لكنه لم يكن بنفس مستوى نجاح مسيرته الكروية.

  • Bildergalerie Fidel Castro

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    مارادونا والسياسة

    بعد مسيرته الكروية ظل مارادونا يتصدر عناوين الصحف - على سبيل المثال عندما زار الرئيس الكوبي الأسبق فيدل كاسترو. كان هناك تقارير منتظمة عن إقامة حفلات كبيرة واستخدام مفرط للمخدرات والكحول. فأينما حل مارادونا كان موضع ترحيب.

  • Russland WM 2018 Maradona

    الأسطورة مارادونا.. حين تعانق العبقرية الجنون بالساحرة المستديرة

    صراع مع المرض

    لقد أدى أسلوب حياة مارادونا إلى مشاكل صحية، بما في ذلك وزنه. أكثر من مرة تفادى الموت، إلى أن وفاته المنية أمس. وبعد أن خضع اللاعب السابق لجراحة طارئة هذا الشهر لعلاج تجمع دموي على المخ، تعرض مارادونا لأزمة قلبية أمس الأربعاء وتوفي عن عمر يناهز 60 عاماً. إعداد يورغ ستروشين/ و.ع


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