رونالدو يتفوق على ميسي في "كامب نو" ويضع يوفنتوس في الصدارة

حسم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مواجهته المنتظرة مع غريمه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، وقاد يوفنتوس الإيطالي للعودة من "كامب نو" بانتصار ساحق 3-صفر الثلاثاء (الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2020) في دوري أبطال أوروبا، ما سمح له بانتزاع صدارة المجموعة السابعة من النادي الكاتالوني في الجولة الختامية.

وبرغم هامشية اللقاء من ناحية المنافسة على بطاقتي التأهل اللتين حسمتا لصالح برشلونة ويوفنتوس قبل الجولة الختامية، فإن الأنظار كانت شاخصة نحو "كامب نو" لمتابعة المواجهة بين ميسي ورونالدو الذي كان الغريم الأساسي للأرجنتيني خلال الفترة التي أمضاها مع الخصم الأزلي ريال مدريد بين 2009 و2018 قبل التحاقه بعملاق تورينو.

وحرم رونالدو من المشاركة في مباراة الذهاب التي خسرها فريقه على أرضه صفر-2، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، لكنه عوض الثلاثاء بتسجيله ثنائية قاد بها "السيدة العجوز" لإلحاق الهزيمة الأولى ببرشلونة وانتزاع الصدارة منه بفارق المواجهتين المباشرتين، معقدا الأمور على المدرب الهولندي رونالد كومان الذي يعاني الأمرين في مستهل مهمته الجديدة، إذ يقبع الفريق في المركز التاسع ضمن منافسات الدوري المحلي بعد تلقيه السبت على يد قادش (1-2) هزيمته الرابعة للموسم.

تأهل لايبزيغ على حساب مانشسترسيتي

الظهير الأيسر لفريق لايبتسيغ أنخيلينيو يحتفل بتسجيله الهدف الأول لفريقه في مرمى مانشستر يونايتد

بدوره، تأهل لايبزيغ الألماني إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما تغلب على ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي 3 / 2 مساء الثلاثاء في الجولة السادسة الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة.

وافتتح أنخيلينو خوسي تاسيندي التسجيل للايبزيغ في الدقيقة الثانية من المباراة ثم أضاف أمادو هايدارا الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 13. وفي الشوط الثاني، سجل البديل جاستن كلويفرت الهدف الثالث للايبزيغ في الدقيقة 69 ثم رد مانشستر يونايتد بهدف سجله برونو فيرنانديز من ضربة جزاء في الدقيقة 80.

وأضاف بول بوغبا الهدف الثاني لمانشستر في الدقيقة 82. وألغى حكم المباراة هدفا لويلي أوربان لاعب لايبزيغ في الدقيقة 30 بداعي التسلل بعد اللجوء لنظام حكم الفيديو المساعد (فار). وثأر لايبزيغ بذلك للهزيمة الثقيلة التي تلقاها أمام مانشستر يونايتد في جولة الذهاب صفر / 5، وحسم صعوده إلى الدور الثاني بعد أن رفع رصيده إلى 12 نقطة مقابل تسع نقاط لمانشستر يونايتد الذي تحول بذلك للمنافسة في بطولة الدوري الأوروبي.

بفوزه على سان بترسبورغ، ينتزعدورتموند صدارة المجموعة السادسة

دورتموند ينتزع الصدارة من لاتسيو

أما دورتموند، فقد أحرز هدفين في 11 دقيقة بالشوط الثاني ليفوز 2-1 على مضيفه زينيت سان بطرسبرغ وينتزع صدارة المجموعة السادسة.

ورفع الانتصار رصيد دورتموند إلى 13 نقطة من ست مباريات، واحتل لاتسيو المركز الثاني بعشر نقاط عقب تعادله 2-2 مع عشرة لاعبين من كلوب بروج الذي أنهى دور المجموعات في المركز الثالث.

ع.ش/ ف.ي (أ ف ب، د ب أ، رويترز)