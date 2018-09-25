رونالدو يتفوق على المغنية الشهيرة غوميز ويحلق بعيدا عن ميسي

ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أصبح يتربع على عرش أكثر الشخصيات مُتابعة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وأضاف الموقع البريطاني أن أكثر من 144 مليون شخص يُتابعون أحسن لاعب في العالم خمس مرات.

وأوضح الموقع أن رونالدو (33 عاماً)، أزاح المغنية الأمريكية الشهيرة سيلينا غوميز من عرش الأكثر متابعة على "إنستغرام". وأضاف أن غوميز يتابعها أيضاً 144 مليون شخص، إلا أن النجم البرتغالي يتفوق عليها ببضعة الآلاف.

وبحسب نفس المصدر، يبتعد كريستيانو رونالدو عن منافسه التقليدي ليونيل ميسي بفارق كبير، إذ يُتابع النجم الأرجنتيني 100 مليون شخص على حسابه في موقع "إنستغرام"، فيما حلت المغنية الأمريكية الشابة أريانا غراندي في المركز الثالث على قائمة الأكثر متابعة بحوالي 132 مليون شخص.

يتربع رونالدو على عرش موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

هذا ويستعمل كريستيانو رونالدو بكثرة مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مشاطرة محبيه في عالم الساحرة المستديرة آخر أخباره، إذ ينشر النجم البرتغالي غالباً صوراً له أثناء التدريبات أو برفقة أفراد من أسرته، فضلاً عن ترويجه للعديد من الماركات العالمية، التي تحاول الاستفادة من شهرة رونالدو من أجل رفع رقم مبيعاتها.

يُشار إلى ماكينة كريستيانو رونالدو التهديفية، عادت للدوران من جديد بقوة في الآونة الأخيرة، إذ يحتل نجم يوفنتوس وصافة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 7 أهداف، في ظل توقعات بفوز النجم البرتغالي بجائزة هداف الكالتشيو الإيطالي، الذي يُحلق فيه فريق يوفنتوس في الصدارة وحيداً برصيد 28 نقطة جمعها من 10 مباريات.