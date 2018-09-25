 رونالدو يتفوق على المغنية الشهيرة غوميز ويحلق بعيدا عن ميسي | عالم الرياضة | DW | 30.10.2018

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عالم الرياضة

رونالدو يتفوق على المغنية الشهيرة غوميز ويحلق بعيدا عن ميسي

إحصائية جديدة تضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في المقدمة وبفارق مُريح عن منافسه التقليدي ليونيل ميسي. هذا ما كشفت عنه تقارير صحفية، في ظل توقعات بقيادة أحسن لاعب في العالم خمس مرات فريقه يوفنتوس إلى منصات التتويج.

Italien Fussball - Empoli v Juventus - Jubel Ronaldo (Reuters/J. Lorenzini)

صورة من الأرشيف.

ذكر موقع صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أصبح يتربع على عرش أكثر الشخصيات مُتابعة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وأضاف الموقع البريطاني أن أكثر من 144 مليون شخص يُتابعون أحسن لاعب في العالم خمس مرات.

وأوضح الموقع أن رونالدو (33 عاماً)، أزاح المغنية الأمريكية الشهيرة سيلينا غوميز من عرش الأكثر متابعة على "إنستغرام". وأضاف أن غوميز يتابعها أيضاً 144 مليون شخص، إلا أن النجم البرتغالي يتفوق عليها ببضعة الآلاف.

وبحسب نفس المصدر، يبتعد كريستيانو رونالدو عن منافسه التقليدي ليونيل ميسي بفارق كبير، إذ يُتابع النجم الأرجنتيني 100 مليون شخص على حسابه في موقع "إنستغرام"، فيما حلت المغنية الأمريكية الشابة أريانا غراندي في المركز الثالث على قائمة الأكثر متابعة بحوالي 132 مليون شخص.

Screenshot Instagram Cristiano Ronaldo (instagram.com/cristiano)

يتربع رونالدو على عرش موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

هذا ويستعمل كريستيانو رونالدو بكثرة مواقع التواصل الاجتماعي من أجل مشاطرة محبيه في عالم الساحرة المستديرة آخر أخباره، إذ ينشر النجم البرتغالي غالباً صوراً له أثناء التدريبات أو برفقة أفراد من أسرته، فضلاً عن ترويجه للعديد من الماركات العالمية، التي تحاول الاستفادة من شهرة رونالدو من أجل رفع رقم مبيعاتها.

يُشار إلى ماكينة كريستيانو رونالدو التهديفية، عادت للدوران من جديد بقوة في الآونة الأخيرة، إذ يحتل نجم يوفنتوس وصافة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 7 أهداف، في ظل توقعات بفوز النجم البرتغالي بجائزة هداف الكالتشيو الإيطالي، الذي يُحلق فيه فريق يوفنتوس في الصدارة وحيداً برصيد 28 نقطة جمعها من 10 مباريات.

  • Cristiano Ronaldo

    رياضيون يتربعون على عرش مواقع التواصل الاجتماعي

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  • Fußball WM 2014 Argentinien Nigeria Lionel Messi

    رياضيون يتربعون على عرش مواقع التواصل الاجتماعي

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  • FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2014 Brasilien vs. Niederlande Neymar

    رياضيون يتربعون على عرش مواقع التواصل الاجتماعي

    تألق البرازيلي نيمار، لا يقتصر على أرضية الملعب، بل على مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً. ويصل عدد معجبيه على فيسبوك إلى حوالي 48 مليون، و14.8 مليون متابع على تويتر.

  • Caroline Celico Ehefrau von Fußballer Kaka

    رياضيون يتربعون على عرش مواقع التواصل الاجتماعي

    رغم أن أنجح سنواته كلاعب أصبحت وراءه، لا يزال فإن البرازيلي كاكا نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي: 21 مليون يتابعونه على تويتر، و39 مليون معجب على فيسبوك.

  • Basketball USA LeBron James

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    يحتل ليبرون جيمس نجم الدوري الأمريكي لكرة السلة الرتبة الثالثة على تويتر بـ 15،5 متابع، فيما يتوفر على 22 مليون معجب على فيسبوك.

  • Fußballspieler Mesut Özil vom FC Arsenal

    رياضيون يتربعون على عرش مواقع التواصل الاجتماعي

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  • Leichtathletik WM 2013 Moskau Usain Bolt

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    نجاح للعداء الجامايكي يوسين بولت على مواقع التواصل الاجتماعي أقل منه على ميادين السباق. عدد معجبيه على فيسبوك يصل إلى 16 مليون، و3.5 مليون متابع على تويتر.

  • Shanghai - David Beckham

    رياضيون يتربعون على عرش مواقع التواصل الاجتماعي

    رغم اعتزاله اللعب، لا يزال النجم البريطاني ديفيد بيكهام يحظى بالشعبية على مواقع التواصل الاجتماعي بحوالي 50 مليون مشجع على موقع فيسبوك.

    الكاتب: شتيفان نيسلار/ عبد الرحمان عمار


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