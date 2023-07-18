 رونالدو: لن أعود لأوروبا والدوري السعودي أفضل من الأمريكي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 18.07.2023

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رياضة

رونالدو: لن أعود لأوروبا والدوري السعودي أفضل من الأمريكي

قال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي أنه يرى دوري روشن السعودي أفضل من الدوري الأمريكي، مشيرا إلى أنه استعاد شبابه في السعودية.

اللاعب كريستيانو رونالدو

سلط رونالدو، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الضوء على فكرة أنه نقطة البداية في مشروع استقطاب نجوم كرة القدم إلى السعودية

قال كريستيانو رونالدو إنه لن يعود للعب في أوروبا، وأكد أنه يرى أن الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم أفضل من دوري المحترفين الأمريكي الذي اختاره غريمه ليونيل ميسي لبدء حقبة جديدة في مسيرته. وأكد رونالدو، الذي انضم للنصر في نهاية العام الماضي بعقد لمدة عامين ونصف العام بعد رحيله عن مانشستر يونايتد، أنه مهد الطريق أمام لاعبين كبار آخرين للانتقال إلى فرق سعودية، إلى جانب رغبة آخرين في الانتقال إلى المملكة.

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رغم الفشل في استقطاب ليونيل ميسي، إلا أن السعودية تمكنت، بعد رونالدو من استقدام كريم بنزيمة، فيما المفاوضات جارية مع نجوم آخرين. المملكة نجحت أيضا في اقتحام ساحة الغولف العالمية، ما أثار فضول منابر إعلامية ألمانية عديدة.

لن ينتقل للسعودية ولن يعود إلى برشلونة، فبعد تقرير إعلامي أشار إلى أنّ ميسي سينضم إلى إنتر ميامي الأمريكي، أكد الأسطورة الأرجنتنيي بنفسه الأمر وقال إنه "حان الوقت .. لأعيش كرة القدم بطريقة مختلفة وأستمتع بحياتي أكثر".

نجحت مساعي أندية سعودية في ضم أسماء لامعة في سماء كرة القدم العالمية مثل كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، كما تحاول أندية أخرى أيضا ضم ميسي ولوكا مودريتش. فكيف يمكن أن يستفيد الدوري والمنتخب السعوديين والمملكة عموما منهم؟

وجاء ذلك في حوار قصير لصحيفة "ريكورد" البرتغالية عقب المباراة الودية التي خسرها النصر أمام سيلتا فيجو الإسباني صفر / 5 مساء أمس الاثنين (17 يوليو/ تموز) في البرتغال، ضمن استعدادات الفريقين للموسم المقبل.

واستبعد رونالدوعودته للعب في أوروبا قائلا :"لن أعود إلى كرة القدم الأوروبية، الباب مغلق تماما، عمري 38 عاما الآن، ولدي تحدي أوجه تركيزي إليه".

وأضاف في التصريحات التي نشرتها صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم الثلاثاء :"في الحقيقة، فقدت كرة القدم الأوروبية الكثير من رونقها وجودتها المعهودة، باستثناء الدوري الإنجليزي، فهو يتقدم على جميع مسابقات الدوري الأخرى."

وسلط رونالدو، المتوج بجائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات، الضوء على فكرة أنه نقطة البداية في مشروع استقطاب نجوم كرة القدم إلى السعودية قائلا :"هي حقيقة بنسبة 100 %... وصلت إلى النصر قبل ستة أشهر فقط، لم أكن مخطئا في قراري هذا، كنت أعي أن هذا سيحدث، وسيتطور كل شيء، جربت ذلك عندما ذهبت إلى إيطاليا، كنت منتهيا قبل وصولي أيضا ثم جددت شبابي."وقال "الدوري السعودي أفضل من الدوري الأمريكي".

ونقلت شبكة (ئي.إس.بي.إن) عن رونالدو قوله "أنا بنسبة 100 بالمئة لن أعود إلى أي فريق أوروبي. وأضاف "فقدت الكرة الأوروبية الكثير من الكفاءة. المسابقة الوحيدة التي لا تزال جيدة هي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي تتفوق على باقي مسابقات الدوري".

وكان ميسي، غريم رونالدو على مدار سنوات، مرشحا للانتقال إلى السعودية قبل أن يختار اللاعب الفائز بكأس العالم الأخيرة في قطر الانضمام إلى إنتر ميامي الأمريكي بعقد حتى 2025.

وأضاف "الآن يأتي كل اللاعبين إلى هنا... خلال عام واحد سيحضر المزيد من اللاعبين الكبار إلى السعودية". وتابع :"واثق من أن المزيد من النجوم سيذهبون إلى السعودية في الموسم المقبل".

وسار لاعبون كبار على نهج رونالدو في الانتقال إلى السعودية ومنهم كريم بنزيمة الفائز بالكرة الذهبية والقادم من ريال مدريد وكذلك نجولو كانتي من تشيلسي وانضم اللاعبان إلى الاتحاد بطل الدوري.

ع.أ.ج/ ح ز(رويترز، د ب ا)

كريستيانو رونالدو يلعب في نادي النصر السعودي

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