رونالدو قد يستدعى إلى المحكمة مجددا بسبب قضية "اغتصاب"

تطورات جديدة تتعلق بمعركة كريستيانو رونالدو القانونية ضد امرأة تتهم نجم يوفنتوس باغتصابهافي جناحه في منتجع لاس فيغاس منذ أكثر من 10 سنوات ومن المتوقع أن يتم استدعاء رونالدو إلى المحكمة مجدداً.

ومن المقرر أن تخضع عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا البالغة من العمر 37 عاماً لتقييم "قدرتها العقلية" لتحديد ما إذا كانت قد فهمت شروط العقد ودفع مبلغ 375 ألف دولار لها مقابل الحفاظ على السرية لكي لا تناقش مايورغا جلسات المحكمة في وسائل الإعلام، بحسب ما نشره موقع (ميرور) البريطاني.

وكان قد حكم قاض في عام 2019 بعدم وجود أدلة كافية على كريستيانو رونالدو لمواجهة اتهامات جنائية بشأن هذه المزاعم وتمت تبرئته.

وقالت قاضية المقاطعة الأمريكية جينيفر دورسي أمس إنها ستستمع إلى الحجج، وتقرر ما إذا كانت كاثرين مايورغا تتمتع بالقدرات العقلية التي تسمح لها بتوقيع اتفاقية للحصول على أموال من ممثلي رونالدو (35 عاماً)، الذي دفع للمرأة 375 ألف دولار عام 2010، مقابل الحفاظ على سرية الأمر.

وتدعي مايورغا، هي مدرسة وعارضة أزياء سابقة، تعيش في لاس فيغاس، في دعواها أن رونالدو أو شركائه انتهكوا اتفاقية السرية بالسماح بظهور تقارير في وسائل إعلام أوروبية عام 2017، وتسعى إلى الحصول على 200 ألف دولار إضافية على الأقل من رونالد، بحسب ما نشره موقع صحيفة (ذا غارديان) البريطانية.

فيما يؤكد محامو نجم يوفنتوس الحالي وريال مدريد سابقاً بأن التقارير الإعلامية استندت إلى بيانات إلكترونية تم اختراقها وسرقتها وبيعها بشكل غير قانوني من قبل قراصنة الإنترنت "هاكرز".

ر.ض/ع.ج.م