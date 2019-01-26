رونالدو في أزمة عاطفية مع جورجينا.. والسبب هذه الحسناء

عندما تأتي المصائب إلى كريستيانو رونالدو لا تأتي فرادى على ما يبدو. الضربة الموجعة التي تلقاها رونالدو مع يوفنتوس والخسارة بثلاثية نظيفة أمام أتالانتا، ليودع كأس إيطاليا من الدور ربع النهائي، لم تكن كل شيء خلال الأيام الماضية.

جورجينا رودريغيز (25 عاماً) خلعت خاتم الخطوبة والمقدر سعره بـ700 ألف يورو. واحتفلت بعيد ميلادها في بوينس آيرس بدون خطيبها البرتغالي (33 عاماً). وفي عصر الانستغرام، بات كل شيء مراقباً. رونالدو نشر تهنئة لخطيبته بعيد ميلادها مع صورة تجمعهما، ولكن جورجينا لم ترد، على ما كتبه: "تهنئة لأجمل امرأة، أرسلها الله إلى طريقي"، كما نقلت صحيفة "كوريرو دي مانها" البرتغالية.

فما الذي يجري؟

جورجينا ليست المرأة الوحيدة في حياة كريستيانو. وخلال علاقته معها كان على علاقة أيضاً مع العارضة مانويلا فيريرا (34 عاماً).

في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كانت فيريرا قد أماطت اللثام عن وجود شيء بينهما، حيث قالت: " اتصل بي كريستيانو، بعد أن حصل على رقمي من صديق مشترك. تبادلنا بعض الرسائل القصيرة على الهاتف".

قبل ذلك بعدة أيام، كانت مانويلا تحتل صورة الغلاف عارية على مجلة "فور مين" الشهيرة.

وتضيف: "لقد قال لي إني رائعة الجمال. إنه رجل مهذب ومحترم. إنه النوع الذي أحبذه من الرجال. لقد شعرت بالغبطة بأن أتلقى مجاملة من رجل مثله، محاط بالجميلات دائماً"، كما نقل موقع "غالا" الألماني.

ف.ي