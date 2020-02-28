رونالدو غاضب بسبب قيمته الحالية في سوق الانتقالات

يبدو النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو غير راض عن قيمته الحالية في سوق انتقالات اللاعبين. وقد ظهر ذلك من خلال حظره لموقع رياضي في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. فما هي قيمة نجم يوفينتوس الحالية في سوق الانتقالات؟
عمد نجم يوفينتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو (35 عاماً)إلى حظر موقع "ترانسفيرت ماركت" الذي يعنى بانتقالات لاعبي كرة القدم في جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أعلن الموقع نفسه. وكتب موقع "ترانسفيرت ماركت" في تغريدة: "لا يمكننا عمل تاغ (tag) لرونالدو، لأنه قام بحظرنا عقب رؤيته لقيمته في سوق الانتقالات".
وقام موقع "ترانسفيرت ماركت" بخفض قيمة قائد المنتخب البرتغالي من 100 مليون يورو إلى 77 مليون يورو، ليتراجع إلى المركز الرابع كأغلى لاعب في الدوري الإيطالي، وهو نفس المركز الذي يحتله روميلو لوكاكو الذي سجل لحد الآن 23 هدفاً في 34 مباراة رسمية.
ويتصدر قائمة أغلى لاعبي الدوري الإيطالي كريستيان إيركسن الذي عزز صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية مقابل 20 مليون يورو. وارتفعت قيمة لاعب خط الوسط الهجومي الدنماركي في سوق الانتقالات لتصبح 90 مليون يورو.
ويبدو أن تقدم رونالدو، صاحب الكرة الذهبية خمس مرات، في السن قد لعب دورا حاسما في تراجع قيمته في سوق انتقالات اللاعبين، رغم حضوره القوي في قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفاً في 31 مباراة.
بعد الرواتب "السمينة" وعقود الرعاية الضخمة يبدو أن بعض مشاهير العالم وجدوا مصدر رزق إضافي يدر عليهم أموالاً طائلة. قائمة أكثر خمسة أشخاص ربحاً من موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" سنة 2019. (31.12.2019)
بعد طول انتظار، كشف نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو عن السر وراء احتفاله بطريقة فريدة بتسجيل الأهداف في شباك الخصوم. الدولي البرتغالي عاد مؤخراً إلى تألقه المعتاد بعد فترة فراغ في بداية الموسم. (19.12.2019)