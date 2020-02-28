رونالدو غاضب بسبب قيمته الحالية في سوق الانتقالات

عمد نجم يوفينتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو (35 عاماً)إلى حظر موقع "ترانسفيرت ماركت" الذي يعنى بانتقالات لاعبي كرة القدم في جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حسبما أعلن الموقع نفسه. وكتب موقع "ترانسفيرت ماركت" في تغريدة: "لا يمكننا عمل تاغ (tag) لرونالدو، لأنه قام بحظرنا عقب رؤيته لقيمته في سوق الانتقالات".

وقام موقع "ترانسفيرت ماركت" بخفض قيمة قائد المنتخب البرتغالي من 100 مليون يورو إلى 77 مليون يورو، ليتراجع إلى المركز الرابع كأغلى لاعب في الدوري الإيطالي، وهو نفس المركز الذي يحتله روميلو لوكاكو الذي سجل لحد الآن 23 هدفاً في 34 مباراة رسمية.

ويتصدر قائمة أغلى لاعبي الدوري الإيطالي كريستيان إيركسن الذي عزز صفوف فريق إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الشتوية مقابل 20 مليون يورو. وارتفعت قيمة لاعب خط الوسط الهجومي الدنماركي في سوق الانتقالات لتصبح 90 مليون يورو.

ويبدو أن تقدم رونالدو، صاحب الكرة الذهبية خمس مرات، في السن قد لعب دورا حاسما في تراجع قيمته في سوق انتقالات اللاعبين، رغم حضوره القوي في قائمة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 25 هدفاً في 31 مباراة.